Заступника міського голови Пустомитів Луківа затримано під час спроби продати гуманітарну допомогу, - джерело

Правоохоронцями затримано першого заступника міського голови м. Пустомити за продажі гуманітарної допомоги та одержання хабаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

За даними джерела, мова йде про першого заступника міського Голови Пустомитівської міської ради Андрія Луківа.

Міська рада отримала у вигляді гуманітарної допомоги рейсові автобуси "Вольво". За передачу автобуса на потреби військових чиновник вимагав 100 тисяч гривень.

Луківа затримали 6 квітня "на гарячому" під час отримання хабаря та доправили до ізолятора тимчасового тримання.

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