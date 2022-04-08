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Заступника міського голови Пустомитів Луківа затримано під час спроби продати гуманітарну допомогу, - джерело

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дбр

Правоохоронцями затримано першого заступника міського голови м. Пустомити за продажі гуманітарної допомоги та одержання хабаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

За даними джерела, мова йде про першого заступника міського Голови Пустомитівської міської ради Андрія Луківа.

Міська рада отримала у вигляді гуманітарної допомоги рейсові автобуси "Вольво". За передачу автобуса на потреби військових чиновник вимагав 100 тисяч гривень.

Луківа затримали 6 квітня "на гарячому" під час отримання хабаря та доправили до ізолятора тимчасового тримання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано заступника міського голови, - ДБР. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
Гнида! У армію не можна. Відправити у Бучу, Ірпінь та інші міста розбирати руїни і діставати останки загиблих. Під вартою. Без рукавиць.
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08.04.2022 01:13
+27
не розумію шо у таких тварин в голові, думаю такі засгуловують на смерть прямо на місці
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08.04.2022 01:19
+23
Чмо.
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08.04.2022 01:08
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08.04.2022 01:08 Відповісти
не такі страшні російські воші як українські гніди. Жаль що за законами воєнного часу не можна таку наволоч підвести під вищий захід покарання .
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08.04.2022 08:50 Відповісти
Гнида! У армію не можна. Відправити у Бучу, Ірпінь та інші міста розбирати руїни і діставати останки загиблих. Під вартою. Без рукавиць.
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08.04.2022 01:13 Відповісти
Побольше таких новостей, можете еще Труханова навестить.
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08.04.2022 01:15 Відповісти
не розумію шо у таких тварин в голові, думаю такі засгуловують на смерть прямо на місці
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08.04.2022 01:19 Відповісти
Такі 30 років крали бо більше нічого робити не вміли.. Це вже, як казав Балаганов, машинально
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08.04.2022 09:41 Відповісти
У дупу його запхнути все награбование, що так тяжко було нажите знесиленою працею!
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08.04.2022 01:20 Відповісти
******... Таких треба доправляти не в ізолятор, а на цвинтар.
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08.04.2022 01:28 Відповісти
Всі заступники насправді працюють на свого керівника. Ось куди треба з обшуками та арештами, бо оці лише "поштарки" 👀
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08.04.2022 01:30 Відповісти
Может быть
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08.04.2022 01:33 Відповісти
Голова ОТГ, в цей час, передавав, зібрану жителями Пустомит, гуманітарну допомогу потерпілим в Попасній
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08.04.2022 08:21 Відповісти
Подивіться на кацападлівське "************" типу військо: до чого призводить тотальна корупція(хоч нам то дуже у поміч коли виродкам дають протермінований сухпай, одягають у лахміття і їх срані ракети більш як половина летять "у молоко"), тож за корупцію, мародерство та інше подібне лайно під час війни нам треба тупо таких💥💀 "при спробі втечі.."
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08.04.2022 01:35 Відповісти
а я шо говорив)))))Львівщина...край непереможної корупції...зажрались
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08.04.2022 01:36 Відповісти
Саме так, і головний злодій щур в окулярах.
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08.04.2022 07:41 Відповісти
В військовий час требо просто не затримувати , відразу відправляти на схід й прив"язувати скотчем до стовба десь в районі Мар"їники чи Рубіжного .

Це не "шахрайство" , це не "первищення службових обов"язків" - це найбільш цинічне мародерство .
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08.04.2022 02:32 Відповісти
Це не ті автобуси що передали окупантам в Мелітополь?
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08.04.2022 04:37 Відповісти
Предатель, хуже врага.
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08.04.2022 04:41 Відповісти
Хороший заступник, цікаво, голова такий самий?
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08.04.2022 06:05 Відповісти
Передали міськраді, а прийшли конфіскувати для військових, чому зразу не дали військовим?
Щось тут не чисто, для чого взагалі призначались ті автобуси
Вигдядає, хтось під шумок воду мутить
Якби з зеленої адміністрацвї, то би повврив,
а щоб голова якого люди знають ..
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08.04.2022 06:39 Відповісти
Слово "затриманий" повинно вийти із вжитку в даний час... "знешкоджений, утилізований-які хочеш синоніми, але не "затриманий".
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08.04.2022 07:34 Відповісти
Якого хера по всіх містах продається гуманітарка??? Думаю кожного міського голову слід перевірити на наявність корупційни дій… винних судити, на їх місце поставити людей з військової адміністрації.. після війни обрати нових мерів на виборах…
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08.04.2022 08:14 Відповісти
В яких це містах? Бо в моєму такого нема
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08.04.2022 09:43 Відповісти
Премия Дарвина... у чиновников воровать, как дышать, они не могут без этого (не сарказм!!!)
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08.04.2022 08:28 Відповісти
А що це ДБРівці пов'язки сині поначепляли в тилу? Їм так здається, що вони воюють? Кловани, ***...
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08.04.2022 08:31 Відповісти
Це добре...
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08.04.2022 09:10 Відповісти
кто же его туда назначил?
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08.04.2022 09:12 Відповісти
Як би Лайк. АЛЕ беріть вище, Коля-котлета, Боканов і інші. Ну Ви знаєте у вас матеріали є.
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08.04.2022 09:14 Відповісти
Боже, скільки ж зсучених падлюк при владі! Та коли ж вони наїдяться?!
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08.04.2022 10:15 Відповісти
 
 