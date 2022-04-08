Росія завдала ракетний удар по Одещині з моря - вражено об'єкти інфраструктури
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Окупанти завдали чергового ракетного удару по Одеській області приблизно о 23 годині 7 квітня.
Як передає Цензор.НЕТ, про пише видання "Думская", із посиланням на оперативне командування "Південь".
Внаслідок ракетного удару з моря пошкоджено об'єкти інфраструктури на території Одеської області. Подробиці уточнюються.
Топ коментарі
+32 время
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+30 Sophia-Maria Duglass
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+29 Jimmy Hill
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#stoprussia
У мережі заявили про створення добробатів, які зайдуть в РФ і Білорусь для проведення "спецоперації"
https://youtu.be/FzSI8kqMriw
08.04.2022 01:40
Там начебто "гарпуни" завозили.
испытания проводились даже ещё в декабре 2021.это говорит о том что комплекс не готов к серии.