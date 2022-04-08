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Росія завдала ракетний удар по Одещині з моря - вражено об'єкти інфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порт,одеса

Окупанти завдали чергового ракетного удару по Одеській області приблизно о 23 годині 7 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про пише видання "Думская", із посиланням на  оперативне командування "Південь".

Внаслідок ракетного удару з моря пошкоджено об'єкти інфраструктури на території Одеської області. Подробиці уточнюються.

Також читайте: Війська РФ завдали ракетного удару по об'єкту в Одесі, - Братчук

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+32
Вбивати, вбивати та вбивати цапів.Тільки так можна очистити землю від зла.
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08.04.2022 01:46
+30
В сети заявили о формировании в Украине добровольческих батальонов, которые будут действовать на территории РФ и Белоруссии. Цель - показать гражданам стран-агрессоров, так горячо поддерживающих путинскую "спецоперацию", что такое война.

#stoprussia
У мережі заявили про створення добробатів, які зайдуть в РФ і Білорусь для проведення "спецоперації"

https://youtu.be/FzSI8kqMriw

08.04.2022 01:40
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08.04.2022 01:41
+29
Вiйну треба переносити на террiторiю *************, причому у різних напрямках - локаціях.
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08.04.2022 02:15
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В сети заявили о формировании в Украине добровольческих батальонов, которые будут действовать на территории РФ и Белоруссии. Цель - показать гражданам стран-агрессоров, так горячо поддерживающих путинскую "спецоперацию", что такое война.

#stoprussia
У мережі заявили про створення добробатів, які зайдуть в РФ і Білорусь для проведення "спецоперації"

https://youtu.be/FzSI8kqMriw

08.04.2022 01:40
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08.04.2022 01:41 Відповісти
Похоже на кацапскую провокацию,кацапы начнут взрывать у себя жилие дома,а потом везде будут показывать это видео.
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08.04.2022 02:36 Відповісти
Я до таких теж спробую приєднатися.
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08.04.2022 03:24 Відповісти
Вбивати, вбивати та вбивати цапів.Тільки так можна очистити землю від зла.
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08.04.2022 01:46 Відповісти
А я тільки почувши опівночі потужні "бабАхи"(і потім за хвилину завила сирена) подумав: знов суки кудись попали!!🤬 Бо "бабах" був таки не один.. Одесі (як і всій Україні НЕГАЙНО потрібна ефективна система ПРО-ППО), бо підарорки будуть методично цілити по нашим містам - вбиваючи один за другим об'єкти критичної інфраструктури, виснажуючи наші ресурси. Це натепер частина їх тактики.
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08.04.2022 01:51 Відповісти
Може по кораблю пора шарахнуть?
Там начебто "гарпуни" завозили.
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08.04.2022 02:13 Відповісти
Що би в Генштабі робили без твоїх підказок.
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08.04.2022 08:52 Відповісти
они с севастополя пуски тоже проводят
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08.04.2022 09:27 Відповісти
Вiйну треба переносити на террiторiю *************, причому у різних напрямках - локаціях.
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08.04.2022 02:15 Відповісти
повторюсь опять - давайте жахнем "нептуном".
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08.04.2022 02:18 Відповісти
"Нептуни" залишились на папері.
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08.04.2022 04:49 Відповісти
если бы .... они закопаны под юзиковой щебенкой, предварительно обмазанные гудроном от ляксандрыгоровыча.
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08.04.2022 10:16 Відповісти
Треба вже щось морскоє сотворіть.
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08.04.2022 02:35 Відповісти
так есть Нептуны. только Зеля прервал производство
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08.04.2022 04:56 Відповісти
да они ещё не готовы были.дивизион вроде есть а про пуски с него никто не слышал.
испытания проводились даже ещё в декабре 2021.это говорит о том что комплекс не готов к серии.
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08.04.2022 09:34 Відповісти
дай Бог недолго осталось задымлять воздух кацапским посудинам...потому как на хитрую задницу всегда найдется хрен с обратной резьбой... а топить желательно с экипажами и вооружениями, чтобы ни одна свинорылокозломордая тварь со дна морского не поднялась...
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08.04.2022 04:52 Відповісти
І коли будуть підпливати до берега добивати веслами!
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08.04.2022 08:07 Відповісти
кацапня окупувала Чорне море і це що всіх влаштовує ? раніше кораблі НАТО заходили а зараз бояться спровокувати моль ...Боягузи
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08.04.2022 06:53 Відповісти
среляй в русского унтерменшевского зверька !
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08.04.2022 07:25 Відповісти
 
 