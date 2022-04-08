Росія завдала ракетний удар по Одещині з моря - вражено об'єкти інфраструктури

Окупанти завдали чергового ракетного удару по Одеській області приблизно о 23 годині 7 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про пише видання "Думская", із посиланням на оперативне командування "Південь".

Внаслідок ракетного удару з моря пошкоджено об'єкти інфраструктури на території Одеської області. Подробиці уточнюються.

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