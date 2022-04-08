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Байден вітає призупинення членства РФ в Раді ООН з прав людини: "Війна Путіна перетворила Росію на міжнародного ізгоя"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден

Президент США Джо Байден вітає зупинення членства РФ у Раді Організації Об'єднаних Націй з прав людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

"Я вітаю сьогоднішню переважну більшість голосів у Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, за виключення Росії з Ради ООН з прав людини. Це значний крок з боку міжнародного співтовариства, який ще раз демонструє, як війна Путіна перетворила Росію на міжнародного ізгоя", - йдеться в повідомленні.

За словами Байдена, Штати тісно співпрацювали з союзниками та партнерами по всьому світу, щоб провести це голосування, оскільки Росія здійснює грубі та системні порушення прав людини. 

"Російські війська здійснюють військові злочини. Росії немає місця в Раді з прав людини. Після сьогоднішнього історичного голосування Росія не зможе брати участь у роботі Ради чи поширювати там свою дезінформацію", - наголосив президент США.

"Ми продовжимо працювати з відповідальними державами по всьому світу, щоб збирати докази, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєні звірства, посилити тиск на російську економіку та ізолювати Росію на міжнародній арені", - підсумував американський лідер.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Дякуемо Байден
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08.04.2022 01:43
+7
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08.04.2022 02:06
+5
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08.04.2022 01:44
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Дякуемо Байден
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08.04.2022 01:43 Відповісти
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08.04.2022 01:44 Відповісти
Шо там по ленд-лізу, Джо?
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08.04.2022 01:48 Відповісти
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08.04.2022 02:06 Відповісти
24 страны проголосвали против исключения России, в том числе Казахстан, Венесуэла, КНДР, Иран, Сирия и Куба
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08.04.2022 06:02 Відповісти
Ну ці країни відомі ************* плюс ще Киргизія, Казахстан, Узбекистан. Тут нічого дивного, хто платить під того вони і лягають, дружні ***** країни.
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08.04.2022 08:46 Відповісти
Як я розумію, росія тепер не буде мати права накладати вето на рішення. Це дуже важливо.
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08.04.2022 08:10 Відповісти
Помиляєтесь. Ви сплутали органи ООН - радбез і Раду з прав людини (UNHRC), до якої обираються непостійні члени терміном на три роки.
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08.04.2022 09:06 Відповісти
Шкода. Як на мене, то країні-агресору, що застрягла десь у дольодовиковому періоді, нема міста у цивілізованому світі
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08.04.2022 21:14 Відповісти
Байден вітає... А чому б Байдену не повернути в Київ посольство США, а призначити посла ? І НЕ ЗВАЖИТИСЯ приїхати в Київ президентом США - наймогутнішої країни світу, а не бути...
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08.04.2022 10:00 Відповісти
 
 