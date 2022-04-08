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Окупанти вкрали фури та автобуси з гуманітарною допомогою для Мелітополя, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Російські окупанти вкрали всі автобуси та фури з гуманітарним вантажем, який прямував до Мелітополя.

Про це у Facebook розповів мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти не пропустили наш гуманітарний конвой до Мелітополя! Більше того, погрожуючи водіям вони нахабно забрали всі автобуси та фури з гуманітарним вантажем собі. Це означає, що мелітопольці та мешканці району не тільки не отримають життєво важливу допомогу - ліки для важкохворих, продукти та засоби гігієни, яких вже немає у місті. Люди не зможуть виїхати з Мелітополя!" - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що згідно з Женевськими конвенціями, гарантом для гуманітарних коридорів є Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Ця організація взяла письмові запевнення з обох сторін про наміри забезпечити гуманітарний коридор.

"Росія запевнила. На папері. Проте, як ми бачимо, свої запевнення не виконала. Випадок з гуманітарною допомогою для Мелітополя - яскравий приклад для всього цивілізованого світу про те, що обіцянки росії, навіть перед міжнародними організаціями, нічого не варті", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові викрали більш як 100 людей у Мелітополі, - мер Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
Вы уже запарили их кормить! Сидит какое то падло, мало того что сдало Юг, так еще и снабжает жрачкой и медикаментами
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08.04.2022 02:11
+28
Та немає жодних муток . Верещук відкрито допомагає оркам гуманітаркою . Так було задумано і не здивуюсь якщо і "трішки" орками проплачено Верещук .
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08.04.2022 02:20
+25
С гуманитаркой какие то мутки.Пора бы эту Верещучку мордой по асвальту потереть.
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08.04.2022 02:10
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Да неужеле? А ничо, что город оккупирован орками ?
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08.04.2022 02:07 Відповісти
Тому і гуманітарна допомога потрібна, бо місто окуповане.
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08.04.2022 07:01 Відповісти
І мир потрібен, бо війна це зло. Не працюють гуманітарні коридори. Люди мають виїзджати. А не сидіти в окупації, сподіваючись, що якось буде.
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08.04.2022 08:24 Відповісти
ЗЫ:

Федоров зазначив, що згідно з Женевськими конвенціями, гарантом для гуманітарних коридорів є Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Джерело: https://censor.net/ua/n3332311

Гдето я слыхал, что этим должны оккупанты занимацца, не? Красный нрест (кто это кстате) терь виноват, не они?
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08.04.2022 02:08 Відповісти
******** красньій крєст прорашистська пропутнська кодла, що працює виключно " на замовлення " і без моральних обмежень - від постачання зброї і наркоти до шпіонажу.
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08.04.2022 07:30 Відповісти
Не зовсім так, але результат саме такий.
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08.04.2022 08:30 Відповісти
А все це контролю міжнародний комітет червоно хреста. Прочитайте, що це з кантора і ви будете декілька годин в легкому збентеженні. Рога і копита Остапа Бендера нагадує цей швейцарський закритий клуб поборників гуманізму.
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08.04.2022 08:29 Відповісти
С гуманитаркой какие то мутки.Пора бы эту Верещучку мордой по асвальту потереть.
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08.04.2022 02:10 Відповісти
Та немає жодних муток . Верещук відкрито допомагає оркам гуманітаркою . Так було задумано і не здивуюсь якщо і "трішки" орками проплачено Верещук .
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08.04.2022 02:20 Відповісти
Мають терміново відсторонити за таке і провести розслідовання!
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08.04.2022 02:28 Відповісти
Хто ж її відсторонить якщо наверх відкати йдуть .
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08.04.2022 02:30 Відповісти
За що саме, в неї немає посадових обов'язків.
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08.04.2022 07:32 Відповісти
Міністр тепер вже тільки окупованих територій. Хрєн зрозумієш чим конкретно мусить займатись в умовах військового часу. Основна функція це балакуюча голова, бо інші функції геть не зрозумілі
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08.04.2022 08:35 Відповісти
Якщо копнути глибше то до медведчука стежка приведе і його посіпаки тараса козака.
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08.04.2022 02:35 Відповісти
Вы уже запарили их кормить! Сидит какое то падло, мало того что сдало Юг, так еще и снабжает жрачкой и медикаментами
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08.04.2022 02:11 Відповісти
Молодці, одні ріжуть постачання - другі постачають продукти.
Може їм ще зброї привести?
В Бучі бачили -які закони вони виконують.
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08.04.2022 02:24 Відповісти
если украли эти - верещук другие подгонит. Голодными не останутся.
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08.04.2022 02:20 Відповісти
За таке вже має відповідати хтось, це вже злочин або й допомога ворогу.
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08.04.2022 02:26 Відповісти
за продовольственную помощь у нас отвечает верещук.
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08.04.2022 02:48 Відповісти
Не вкрали, їм тупо подарували -- ще й ду-уже багато.
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08.04.2022 06:33 Відповісти
Головне питання кому і що підгонить ця говоряча голова верещучка?. Ефективність її дій негативна, що в гуманітарних питаннях, що з розмінуванням перешийку. Правда останнє - це питання іншої площини її відповідальності.
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08.04.2022 09:52 Відповісти
Ну називайте прямо,чого вже лукавити: ПОДАРИЛИ окупантам ліки, їжу, одежу і автобуси з автомобілями. За таке,хтось має відповідати і негайно, ВІЙСЬКОВИЙ СТАН. Такі дії кваліфікуються як співпраця з ворогом або держзрада. Поки ЗСУ ціною життя, знищують забезпечення ворога, хтось ось так необдуманно забезпечує ворога всім необхідним.
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08.04.2022 02:25 Відповісти
Подарували ? Наївний . Це бізнес . Зелений бізнес на крові .
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08.04.2022 02:36 Відповісти
Порохобот?
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08.04.2022 04:30 Відповісти
Шапоклячку надо убирать.
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08.04.2022 02:28 Відповісти
Так ми через день читаємо що орки отжали чергову партію гумдопомоги в Мелітополь. Може це у Верещук бізнес такий?
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08.04.2022 02:37 Відповісти
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
..

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
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08.04.2022 02:50 Відповісти
Ну що,з логістикою в кацапів вже проблем немає?
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08.04.2022 03:10 Відповісти
Та це в голову не вкладується...
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08.04.2022 04:33 Відповісти
Гидота касабська
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08.04.2022 03:13 Відповісти
В Польше на кордоне забрать русских фур в таком же количестве и делать так пока не прекратят.
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08.04.2022 03:45 Відповісти
Це не так як з тим зникшим зерном що миші з"їли?
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08.04.2022 04:15 Відповісти
31.03.2022 Російські окупанти забрали 14 тонн гуманітарної допомоги, яка прямувала до Мелітополя.Про це під час онлайн-брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ

Увечері до Мелітополя сьогодні доїхали 12 автобусів для евакуації людей, завантажені гуманітарною допомогою

"На жаль, гуманітарну допомогу забрали оккупанти. Це 14 тонн продовольства і медикаментів. Ведем переговори, щоб автобуси повернулися, і жителі Мелітополя могли завтра ними приїхати в Запоріжжя", - зазначила віцепрем'єр. Джерело: https://censor.net/ua/n3330362

У этой Верещук, похоже, свои какие-то дела с орками. Постоянно отправляет гумкомвои на оккупированные территории, которые достаются врагу. Плохо, что нет военных трибуналов и приговоров. Один раз снабдила кацапов провизией и медикаментами, второй, третий, а потом приговор и по законам военного времени расстрел. Это война, а не квартал 95.
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08.04.2022 06:33 Відповісти
якби тільки Верещук ! Там і місцеві по вуха в лайні
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08.04.2022 09:10 Відповісти
Її ж прогнали жителі Рави Руської за корупцію, та вона згодилася для зелених.
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08.04.2022 06:38 Відповісти
Толку з того Червоного Хреста - як і з ООН
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08.04.2022 07:04 Відповісти
Заметил, что уже 2 недели как она тупо в открытую снабжает орков. Уберите срочно эту дуру продажную.
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08.04.2022 07:17 Відповісти
На кого працює Верещук годуючи рашофашистів ?
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08.04.2022 07:55 Відповісти
В роботі цієї особи Верещук більше нанесення шкоди Україні чим позитиву.
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08.04.2022 07:56 Відповісти
Вероятность того, что орки заберут и технику и груз составляла 99%.
Вопрос: КОМУ отправляла Верещук гумпомощь и транспорт? При такой вероятности, ответ очевиден. Ок, тогда вопрос № 2: ЗАЧЕМ Верещук это делала и делает? Вопрос № 3: Почему НИКТО не остановит это тело?
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08.04.2022 08:32 Відповісти
Бо те що сталося,очевидно було заплановано.Тільки тупа людина могла подумати що то гуманітарка для цивільних.Влада явно підігрує кацапам.
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08.04.2022 09:51 Відповісти
Популизм, колхозный PR, тупость и угодничество (главная черта всех "назначенцев") - вот что это такое.
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08.04.2022 10:56 Відповісти
красный крест- это пособник террористов. Так кому вы везли гуманитарку, оккупанту?
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08.04.2022 08:56 Відповісти
А деяким все хочеться поговорити.....
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08.04.2022 09:00 Відповісти
кто бы сомневался - "армия" мародеров, насильников и убийц...
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08.04.2022 09:28 Відповісти
....рассея отобрала всю гуманитарку... в очередной раз..
Мы везем - они забирают.. Мы везем - они забирают...
Это почти как чернобаевка. Тупо повторяется с одним и тем-же результатом.
Ну знаете, что заберут.. так отравите все там ядами, холерой какой-нибудь.
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08.04.2022 09:31 Відповісти
Зе - спонсори террористів!!!!
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08.04.2022 09:50 Відповісти
Чоловік Верещук спалював людей в Будинку профспілок, то чому ви всі тут дивуєтесь, що вона казламордних їжею і ліками посчатає?
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08.04.2022 09:59 Відповісти
Важко не вкрасти те, що доставляють адресно та пропонують на блюдєчкє
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08.04.2022 10:19 Відповісти
 
 