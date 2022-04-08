Окупанти вкрали фури та автобуси з гуманітарною допомогою для Мелітополя, - Федоров
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Російські окупанти вкрали всі автобуси та фури з гуманітарним вантажем, який прямував до Мелітополя.
Про це у Facebook розповів мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти не пропустили наш гуманітарний конвой до Мелітополя! Більше того, погрожуючи водіям вони нахабно забрали всі автобуси та фури з гуманітарним вантажем собі. Це означає, що мелітопольці та мешканці району не тільки не отримають життєво важливу допомогу - ліки для важкохворих, продукти та засоби гігієни, яких вже немає у місті. Люди не зможуть виїхати з Мелітополя!" - йдеться в повідомленні.
Федоров зазначив, що згідно з Женевськими конвенціями, гарантом для гуманітарних коридорів є Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Ця організація взяла письмові запевнення з обох сторін про наміри забезпечити гуманітарний коридор.
"Росія запевнила. На папері. Проте, як ми бачимо, свої запевнення не виконала. Випадок з гуманітарною допомогою для Мелітополя - яскравий приклад для всього цивілізованого світу про те, що обіцянки росії, навіть перед міжнародними організаціями, нічого не варті", - підсумував він.
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Федоров зазначив, що згідно з Женевськими конвенціями, гарантом для гуманітарних коридорів є Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Джерело: https://censor.net/ua/n3332311
Гдето я слыхал, что этим должны оккупанты занимацца, не? Красный нрест (кто это кстате) терь виноват, не они?
Може їм ще зброї привести?
В Бучі бачили -які закони вони виконують.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Увечері до Мелітополя сьогодні доїхали 12 автобусів для евакуації людей, завантажені гуманітарною допомогою
"На жаль, гуманітарну допомогу забрали оккупанти. Це 14 тонн продовольства і медикаментів. Ведем переговори, щоб автобуси повернулися, і жителі Мелітополя могли завтра ними приїхати в Запоріжжя", - зазначила віцепрем'єр. Джерело: https://censor.net/ua/n3330362
У этой Верещук, похоже, свои какие-то дела с орками. Постоянно отправляет гумкомвои на оккупированные территории, которые достаются врагу. Плохо, что нет военных трибуналов и приговоров. Один раз снабдила кацапов провизией и медикаментами, второй, третий, а потом приговор и по законам военного времени расстрел. Это война, а не квартал 95.
Вопрос: КОМУ отправляла Верещук гумпомощь и транспорт? При такой вероятности, ответ очевиден. Ок, тогда вопрос № 2: ЗАЧЕМ Верещук это делала и делает? Вопрос № 3: Почему НИКТО не остановит это тело?
Мы везем - они забирают.. Мы везем - они забирают...
Это почти как чернобаевка. Тупо повторяется с одним и тем-же результатом.
Ну знаете, что заберут.. так отравите все там ядами, холерой какой-нибудь.