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РФ може використати ядерну зброю лише тоді, коли відчуватиме перевагу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя,ядерна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у використання Росією ядерної зброї.

Про це він сказав в інтерв'ю індійському телеканалу Republic Media Network, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський уточнив, що йдеться саме про перевагу, а не ситуацію, коли агресора заженуть у кут. За оцінкою президента, нині зарано говорити, що РФ вже перебуває у такому становищі.

Він також додав, що можливе використання ядерної зброї російським режимом призведе до втрати ним влади, "вони втратять все".

"Тому я в це не вірю", - резюмував глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абсолютно не відкидаю, що Путін хоче завдати ядерного удару по члену НАТО, - Грозєв

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Він вже не вірив і про сам напад (а його ж попереджали,і не раз).Зате свято вірив в мир в очах *****, шашлики на"майские"...ну що за бевзь
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08.04.2022 06:52
+19
как ты ошибаешься Владимир.
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08.04.2022 06:44
+18
Дурень !!!
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08.04.2022 06:49
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Де заблоковано, в Херсоні?
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08.04.2022 07:09 Відповісти
В Києві і не тільки , всі канали з орбіти Порошенка по Т2 не працюють.
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08.04.2022 07:42 Відповісти
Нарешті !!
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08.04.2022 08:20 Відповісти
Коли відчуватиме перевагу? Якраз так! То останній козир! Програє і буде ядерна зброя на остаток!
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08.04.2022 06:34 Відповісти
Не будет, бот
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08.04.2022 06:52 Відповісти
как ты ошибаешься Владимир.
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08.04.2022 06:44 Відповісти
У Володі вже проблеми з логікою, що буде далі...
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08.04.2022 06:58 Відповісти
він сам суцільна проблема, як і х..лу
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08.04.2022 08:13 Відповісти
А буде так само як в польських окопах на польсько-німецького фронту в 1939 році. Вацек до Юзика , потягнувши носом повітря і відчувши сморід--ЮЗЮ ЦО ТО ТАКЕ? ЦО ТО СМЄРДЗЄ? ЮЗЮ ТО ЗО СТРАХУ?. А Юзик---НЄ. ТО СО ЗЛОСТІ
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08.04.2022 10:09 Відповісти
Дурень !!!
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08.04.2022 06:49 Відповісти
Він вже не вірив і про сам напад (а його ж попереджали,і не раз).Зате свято вірив в мир в очах *****, шашлики на"майские"...ну що за бевзь
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08.04.2022 06:52 Відповісти
А ви самі вірити в застосування ядерної зброі? Ви вірити, що соратники хутіна ,наколядував мільярди бюджетних грошей , захочуть згоріти в ядерній війні? Так нащо їм тоді мільярди
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08.04.2022 06:57 Відповісти
Вони не те що можуть,вони хочуть застосувати , по всіх каналах вже йде нарощування ядерної істерії. Ніхто не допускав,що вони лупитимуть ракетами по Києву, а вони з задоволенням це роблять
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08.04.2022 07:15 Відповісти
На застосування рашей ядерної зброї одразу буде ядерна відповідь НАТО. США вже і ядерні підводні човни до Босфору відправила.

а ядерна істерія - це зброя хремля і Ви теж
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08.04.2022 07:39 Відповісти
Не буде, розслаься
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08.04.2022 07:54 Відповісти
Глупости. США используют ядерную только если будет ядерная по США или НАТО. На каком вообще основании Америка вдруг влезет в чужую войну? Они ПВО не хотят дать, а то вдруг ядерным по рассее. Это сразу будет ответ и капец земному шарику.. Рассея это понимает и потому легко может применить не опасаясь ответки.
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08.04.2022 09:37 Відповісти
Знаєте, навіть не хочеться про це думати, але я добре пам'ятаю слова *****-"якщо світ бачиться без р...ії, навіщо такий світ"...так що від придурка можна очікувати що завгодно. Це по-перше, а по-друге, а там таке стадо(оточення та і народ також), що їм все пофіг-"будем терпеть, сколько понадобится"...питання залишається відкритим.
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08.04.2022 07:24 Відповісти
« стадо» , що наближене до ***** і до ядерної зброї - не зовсім лохі , раз спромоглися до такої ступені добратись . І помирати їм зовсім не комільфо. Усе життя тиріли бюджет , мріяли у Европі пожити - а тут вдруг повна дупа. 🤣🤣
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08.04.2022 07:44 Відповісти
Не совсем лохи, это вы про захарову, коня, пескова?
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08.04.2022 09:43 Відповісти
І ще . Дивлюся на Нікі - як нульовка , так обовьязково якусь херню кремлівську пише
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08.04.2022 06:59 Відповісти
Рашу пора роззброїти і заборонити мати армію років на 100. І про це ВЖЕ президент має говорити всім парламентам світу.
СВІТ ПОРА ПРИВЧАТИ ДО ЦІЄЇ ДУМКИ , а не нудити що комусь треба зберегти лицо ( хутину) чі буде ядерний конфлікт .
Тему ядерного конфлікту постійно мусують кацапські тролі , пан Зе. І вам не потрібно їм допомагати
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08.04.2022 06:53 Відповісти
Та ти не вірив в те,що ця ГИДОТА на нас війною піде!!!
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08.04.2022 07:06 Відповісти
Не понял, а где логика? Зачем применять ЯО, когда и так побеждаешь?
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08.04.2022 07:12 Відповісти
Ойц скільки забугорних "анал ітеГів'....
" Так ***** **...."
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям

.
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08.04.2022 07:18 Відповісти
Хтось зрозумів про що йдеться?
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08.04.2022 07:29 Відповісти
расейський фюрер сидить в бункері, челядь свою тримає на відстані 7-10 метрів, тягає за собою цілу команду лікарів - не схожий він на безшабашного рубаку
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08.04.2022 07:32 Відповісти
Хоче ***** жити - так що про ядерну кнопку смішно розмовляти .
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08.04.2022 07:46 Відповісти
Chjo..........atkuda on takoje vikuril ? Polnoje atsutstvie logiki . Mdaa.......
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08.04.2022 07:42 Відповісти
Кто то ему текст написал - точно Ермак
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08.04.2022 07:47 Відповісти
А що , в нього суфлер відмовив ?Краще б мовчав .
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08.04.2022 07:46 Відповісти
Що за нісенітниці.... Вони вже все втратили питання як швидко це відбудеться. Їм втрачати нічого зомбі просять крові...
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08.04.2022 07:48 Відповісти
стратег... сразу видно, что за спиной минимум Вест-Пойнт...
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08.04.2022 07:49 Відповісти
Якеж воно **** недолуге, знову теж саме не дратуйте членососа путла ,бо воно нападе.Українці не майте переваги над ворогом, бо воно застосує ядерну зброю.А ще раніше кричали шо війни не буде, американці нагнетають,,, Дякуємо" шо ти хоть не вбігло, залишилось у Києві і знову нюхаєш кокс і несеш,,,Дякуємо "за твою команду, в якої під час війни зрадники, вороги і дебіли.Всіх не перерахуєш достатньо трьох-чотирьох ексемплярів, д,єрьмака, арестовича, татарова, ахренія.
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08.04.2022 07:50 Відповісти
ти що-Ванга?може хватить робити одні лиш припущення.
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08.04.2022 07:52 Відповісти
Нам потрібно взяти з США гарантії, що, якщо росія використає проти нас ядерну зброю - вони зразу ударять по росії у відвовідь.

США позбавили нас ядерної зброї у 1994, вони повинні нам дати ядерні гарантії!
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08.04.2022 07:57 Відповісти
Не сци Зеленський… ми переможемо. Головне щоб ти не засцав і не відмовився від НАТО і повернення Криму
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08.04.2022 08:00 Відповісти
100% Він з оп мене лякає
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08.04.2022 08:17 Відповісти
Чого варті лише дії дбр. Так само мародерять на волонтерці. Іноземці обурені поборами на митниці.
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08.04.2022 08:25 Відповісти
Вiн вже вiдмовився. Ви читали що ці переговорники наперемовлялися? арахамія, чалий та подоляк здають Україну з тельбухами.
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08.04.2022 08:20 Відповісти
Так, на жаль у нас нема ядерної зброї. Але можна вдарити по кацапським АЕС звичайною зброєю.
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08.04.2022 08:01 Відповісти
воопше непонятно намолов
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08.04.2022 08:16 Відповісти
Зе на афганку певно перейшов
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08.04.2022 08:21 Відповісти
Вялікій стратєг...
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08.04.2022 08:24 Відповісти
Запад боится применения ЯО Путлером.
Зеленский решил "убедить" Запад", что этого не произойдет. Но сделал это ... Помните знаменитое выражение Добкина: "Текс по-дебльному написан". В самую точку.
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08.04.2022 08:27 Відповісти
Почитав коменти. Гадання і сумніви в адекватності Зеленського. Я взагалі не розумію для чого він робить такі заяви - вірю, не вірю. На ромашці погадай. Немає людині чим зайнятись крім шоу. Президент повинен без лишнього балабольства, щоб не залякувати і не визвати паніки, готувати країну до найгіршого сценарію. Є багато проблем, які потрібно вирішувати, починаючи зі стану комплектації бомбосховищ до індивідуального захисту. Проти нас армія шизофреніків і ман;яків, зараз не час гадати, а у нашого в голові аби на сцену вилізти.
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08.04.2022 08:48 Відповісти
Якщо наші збройні сил і далі будуть та лупити рашистів, то застосування ядерної зброї (тактичної, принаймі) невідворотне.
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08.04.2022 09:02 Відповісти
Не согласен, москвиты сами же заявили, что если наступит песец, они применят ЯО.
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08.04.2022 09:14 Відповісти
"Використання будь-якої зброї,( від рашистів проти України і її народу для"зе" влади до 24,02, був винятком ) і ядерна - не виняток, - так правильно у випадку з непередбачуваною рашистською кровожадною ордою , котру "умом не понять"
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08.04.2022 09:45 Відповісти
Хтось дурню підказав, не саме ж воно придумало, але частка розумного в його базіканні є:
- росія напала на Україну саме тому, що зе за 3 рокі зробив країну найслабшою та найуразливішою з часів Майдану.
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08.04.2022 09:47 Відповісти
Некомпетентність на посаді клоуна для бидла - це прикрість, а от на посаді президента - це злочин.
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08.04.2022 10:32 Відповісти
Хрено это очень когда наш президент во что то не верит..
Это означает что действий по обороне от ЯО не будут проводится.. как и не проводились когда он не верил когда на нас нападут
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08.04.2022 10:56 Відповісти
 
 