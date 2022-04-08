РФ може використати ядерну зброю лише тоді, коли відчуватиме перевагу, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у використання Росією ядерної зброї.
Про це він сказав в інтерв'ю індійському телеканалу Republic Media Network, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський уточнив, що йдеться саме про перевагу, а не ситуацію, коли агресора заженуть у кут. За оцінкою президента, нині зарано говорити, що РФ вже перебуває у такому становищі.
Він також додав, що можливе використання ядерної зброї російським режимом призведе до втрати ним влади, "вони втратять все".
"Тому я в це не вірю", - резюмував глава держави.
Топ коментарі
+22 Петро Удеч
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+19 Виктор Гащук 53047e22
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+18 Viktor Rybak 762ededd
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а ядерна істерія - це зброя хремля і Ви теж
СВІТ ПОРА ПРИВЧАТИ ДО ЦІЄЇ ДУМКИ , а не нудити що комусь треба зберегти лицо ( хутину) чі буде ядерний конфлікт .
Тему ядерного конфлікту постійно мусують кацапські тролі , пан Зе. І вам не потрібно їм допомагати
" Так ***** **...."
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
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США позбавили нас ядерної зброї у 1994, вони повинні нам дати ядерні гарантії!
Зеленский решил "убедить" Запад", что этого не произойдет. Но сделал это ... Помните знаменитое выражение Добкина: "Текс по-дебльному написан". В самую точку.
- росія напала на Україну саме тому, що зе за 3 рокі зробив країну найслабшою та найуразливішою з часів Майдану.
Это означает что действий по обороне от ЯО не будут проводится.. как и не проводились когда он не верил когда на нас нападут