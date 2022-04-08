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США запровадили санкції проти найбільшої алмазної компанії Росії та суднобудівної корпорації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкції

Уряд США оголосив про запровадження санкцій проти однієї з найбільших у світі алмазовидобувних компаній "Алроса", що належить Росії, а також про посилення обмежень проти російської АТ "Об’єднана суднобудівна корпорація".

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), передає Цензор.НЕТ.

"OFAC запровадив санкції проти компанії "Алроса", російського державного підприємства та найбільшої у світі алмазодобувної компанії, яка також охоплює 90% російських потужностей з видобутку алмазів", - зазначається у документі.

Крім того, повідомляється, що Держдепартамент США запровадив повторні санкції проти АТ "Об’єднана суднобудівна корпорація", що займається розробкою та будівництвом більшості російських військових кораблів. Санкції також вводяться проти 28 дочірніх компаній і восьми членів правління російської суднобудівної корпорації.

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Автор: Наталя Джума
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Кацапам нужны санкции чтобы они увидели свою полную зависимость от западных хозяев их жизней.
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08.04.2022 07:21 Відповісти
Приятное.
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08.04.2022 07:25 Відповісти
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08.04.2022 08:02 Відповісти
Рубль уже 75, меньше чем до войны, сахара полно, полки в магазинах все более заполнены, цены падают. Все на рашке ликуют, вот вам "руйнiвнi" санкции.
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08.04.2022 09:03 Відповісти
Хай ликуют. Не их же кирзовыми мозгами понять, что искусственное поддержание курса с*рубля не может длиться долго. И по всем законам экономики кончится для Кацапии грандиозным обвалом.
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08.04.2022 09:24 Відповісти
 
 