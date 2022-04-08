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У Білорусі здійснюється відбір так званих "добровольців" для формування нових підрозділів ПВК, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Імовірність завдання ракетних і авіаударів з території Білорусі по об’єктам Україні залишається.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації станом на 6:00 8 квітня, передає Цензор.НЕТ.

"Збройні сили Республіки Білорусь проводять заходи оперативної та бойової підготовки на полігонах по всій території країни. До чотирьох батальйонних тактичних груп залучено для виконання завдань з посилення охорони українсько-білоруського кордону", - йдеться в повідомленні.

Крім того, залишається імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів з території Республіки Білорусь по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

За наявною інформацією, на території Республіки Білорусь здійснюється відбір так званих "добровольців" із числа білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Інформація уточнюється.

Також читайте: Відведені на територію Білорусі війська РФ намагаються відтягнути частину українських підрозділів з інших напрямків, - Міноборони

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
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08.04.2022 07:55
+13
Освобождаем юг Украины, потом Донбасс, потом Крым, потом освобождаем Приднестровье и отдаем его Молдове (оставляем там контингент, чтобы не дать россии обратно забрать), потом заходим на территорию Беларуси, скидаем Лукашенка и проводим демократические выборы (ставим украино-белорусские войска на границу с россией, чтобы россия не смогла войти и свергнуть новую власть).
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08.04.2022 08:05
+10
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08.04.2022 08:10
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08.04.2022 07:55 Відповісти
на Волині хлопці зачекались....я би до Лукашенки сказав--не хочеш срати не мучай жопу
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08.04.2022 08:00 Відповісти
Да та жопа занята х...м куйла.
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08.04.2022 08:03 Відповісти
Та нашо вони тут треба. Який сенс заходити ?
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08.04.2022 08:31 Відповісти
Освобождаем юг Украины, потом Донбасс, потом Крым, потом освобождаем Приднестровье и отдаем его Молдове (оставляем там контингент, чтобы не дать россии обратно забрать), потом заходим на территорию Беларуси, скидаем Лукашенка и проводим демократические выборы (ставим украино-белорусские войска на границу с россией, чтобы россия не смогла войти и свергнуть новую власть).
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08.04.2022 08:05 Відповісти
какие еще выборы? Там люди выбрали Тихановскую и в мире ее признают
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08.04.2022 08:12 Відповісти
От нехай Тіханоаська своїм і займається а в нас тут повно роботи щоб навести порядок в Державі і ватними чортами з уряду
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08.04.2022 08:22 Відповісти
Ватні чорти у ватній країні. Мордор називається.
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08.04.2022 10:05 Відповісти
А где та тихановская? Она дар речи потеряла? Или почему молчит как рыба об лед?? Где ее высказывания о войне...о том что беларусия свою территорию предоставила??
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08.04.2022 08:33 Відповісти
не теряла видел я ее призивы к нормальным беларусам. Недавно с Байденом болтала когда он приезжал в Европу.
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08.04.2022 08:46 Відповісти
Тихановська - то таке собі...( Невідомо, що вона заспіває, коли стане президентом...
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08.04.2022 08:45 Відповісти
Перед заходом в Приднестровье хоть спросите у молдован, готовы ли они на это.
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08.04.2022 11:26 Відповісти
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08.04.2022 08:10 Відповісти
Земля приймає всіх.
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08.04.2022 08:12 Відповісти
Україна в цьому році установлює новий рекорд по добривах.
П.С. А хто добровільно воює проти нас, значить, підтримує фашизм добровільно, значить, ворог ідейний і його не можна брати в полон.
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08.04.2022 08:21 Відповісти
ЧВК "Жареная бульба".
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08.04.2022 08:23 Відповісти
Дивлячись на російських ветеранів, можна буде одразу впізнати де він був. Якщо одна рука, то у Чорнобаївці, а якщо три руки т куй на лобі, то у Чорнобилі.
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08.04.2022 08:33 Відповісти
Це не ПВК мають вербувати вбивць, а ЗСУ повинні дати оголошення:

"З метою покращення іміджу України та зміцнення її суверенітету, а також родючості українських чорноземів, велика державна корпорація з іноземними інвестиціями здійснює в РБ набір кандидатів на посади:
- вантаж 200
- органічне добриво
- спікерів типу "мамая, я в плєну"
Працевлаштування офіційне, повний ритуальний пакет. "
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08.04.2022 08:42 Відповісти
После вчерашних требований лукашеску, я с ужасом осознал, что при любом раскладе (если он у власти останется), войну выиграет Беларусь (по словам А.Г.). Возможно, вы не заметили, но беларусы провели свою спецоперацию, и возможно, не одну. А ещё беларусские бригады уже отбили 20 попыток вторжения из Украины.
В одной из атак, Коля лично подбил 4 вражеских танка и представлен к награде героя.
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08.04.2022 09:07 Відповісти
 
 