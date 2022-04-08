У Білорусі здійснюється відбір так званих "добровольців" для формування нових підрозділів ПВК, - Генштаб ЗСУ
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Імовірність завдання ракетних і авіаударів з території Білорусі по об’єктам Україні залишається.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації станом на 6:00 8 квітня, передає Цензор.НЕТ.
"Збройні сили Республіки Білорусь проводять заходи оперативної та бойової підготовки на полігонах по всій території країни. До чотирьох батальйонних тактичних груп залучено для виконання завдань з посилення охорони українсько-білоруського кордону", - йдеться в повідомленні.
Крім того, залишається імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів з території Республіки Білорусь по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.
За наявною інформацією, на території Республіки Білорусь здійснюється відбір так званих "добровольців" із числа білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Інформація уточнюється.
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П.С. А хто добровільно воює проти нас, значить, підтримує фашизм добровільно, значить, ворог ідейний і його не можна брати в полон.
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В одной из атак, Коля лично подбил 4 вражеских танка и представлен к награде героя.