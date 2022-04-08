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Франція готова бути одним із гарантів безпеки для України після війни, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що його держава має бути одним із гарантів безпеки України після завершення війни з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Parisien.

За його словами, "в певний момент" в Україні вдасться досягнути припинення вогню. Тоді доведеться будувати мир. І Франція готова стати одним із гарантів безпеки для України.

"Це неможливо зробити без гаранта, і Франція покликана бути одним з таких гарантів", – сказав Макрон.

Також президент Франції готовий продовжувати зідзвонюватися з Володимиром Путіним, попри безрезультативність цих розмов. Так, вважає Макрон, Париж зберігає статус учасника перемовин.

Окрім цього, він ретельно стежить за гуманітарною ситуацією в Україні, зокрема в Маріуполі.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+66
Таких гарантів, які до сих пір співпрацюють із свинособаками, на руzкій карабль
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08.04.2022 08:28
+50
Або НАТО або США +.
Інші гаранти нас не влаштовують.
Задрібні.
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08.04.2022 08:27
+37
Ви вже нам НАГАРАНТУВАЛИ "своєю занепокоєності"....(((((
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08.04.2022 08:31
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Або НАТО або США +.
Інші гаранти нас не влаштовують.
Задрібні.
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08.04.2022 08:27 Відповісти
Вы первые сдались гитлеру ,а Гитлера№2 с ядерным оружием ГАРАНТЫ из вас никакие ,
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08.04.2022 09:13 Відповісти
Таких гарантів, які до сих пір співпрацюють із свинособаками, на руzкій карабль
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08.04.2022 08:28 Відповісти
Якщо з такими "гарантами", то краще взагалі без них. Агрохімія ще засрашку підтягне в "гаранти".
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08.04.2022 08:30 Відповісти
Вже пiдтягнув.
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08.04.2022 08:36 Відповісти
Ви вже нам НАГАРАНТУВАЛИ "своєю занепокоєності"....(((((
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08.04.2022 08:31 Відповісти
Д того ж на всіх рівнях - від Будапештського меморандуму до Нормандського формату і Мінських домовленостей. Пуцину він надзвонювати буде. Тьху!
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08.04.2022 08:46 Відповісти
Збав Боже від таких "херантов". Може нам ще ******** "херантами" запросить? Хай язика з кацапської дупи витягнуть спочатку
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08.04.2022 08:31 Відповісти
Лягушатники не передали Украине ни одного патрона.... а Маркоша, давай, трубка: "але, Кремль".. и так 102 раз... о тебя ***** прилюдно ноги вытирает, а ты все сглатываешь... я в постель к другим не лезу, но что-то тут нечистое с его прабабушкой... Не может даже обычный мужчина так себя везти...
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08.04.2022 08:31 Відповісти
Мікрон йде нвибори.
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08.04.2022 08:31 Відповісти
Нє надо - проході товарісч (знаючи про вашу "легендарну" сміливість) !
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08.04.2022 08:32 Відповісти
А сейчас , есть же Будапештский меморандум,
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08.04.2022 08:33 Відповісти
Ну да. Мы не возражаем, выполняй Макрон. Bienvenue en Ukraine
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08.04.2022 14:08 Відповісти
люде добрі, хто йому вже скаже, щоб він ішов *****!?!?!?
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08.04.2022 08:34 Відповісти
Франція готова бути гарантом безпеки України, поки не буде війни. - Макрон
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08.04.2022 08:34 Відповісти
Витяг з договору :

"1. Франція надає Україні гарантії безпеки і територіальної цілостності.
2. У разі збройного нападу на Україну, Франція не відмовиться від надання гарантій безпеки і територіальної цілостності.
3. У разі втрати Україною територіальної цілостності або державності, Франція і надалі буде надавати гарантії безпеки і територіальної цілостності."
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08.04.2022 08:35 Відповісти
Франція?)))Вони хоч свою безпеку в разі чого змогли б гарантувати?)
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08.04.2022 08:35 Відповісти
Позвони ще раз *****, гарантер
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08.04.2022 08:36 Відповісти
навіть не смішно
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08.04.2022 08:39 Відповісти
Макрон це може гарантувати, якщо переможе на виборах. Різниця між ним і Ле Пен дуже маленька, для всього світу і для України, звичайно, краще щоб переміг Макрон. Марі Ле Пен - це путінська клоака, що говорить.
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08.04.2022 08:39 Відповісти
Якщо реально хоче показати своє лідерство, а не бла-бла-бла, хай дає гарантії безпеки вже зараз у вигляді новітніх танків та літаків. Першим з союзників, як справжній лідер
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08.04.2022 08:39 Відповісти
После войны. никаких гарантий уже не надо. Победим мы - сами себе будем гарантами, победит Мордор - уже некому будет гарантировать. Именно так сейчас обстоят дела. А все разговоры про послевоенные гарантии это пустые слова балаболов
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08.04.2022 08:40 Відповісти
Этих даже близко не подпускать.Буду потом все ветировать....нах
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08.04.2022 08:41 Відповісти
Яке воно дрібне й нікчемне! Не Макрон, а Мікрон!
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08.04.2022 08:43 Відповісти
А як пижиться ,як пижиться
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08.04.2022 08:53 Відповісти
Єдина гарантія, це добре оснащені й навчені ЗСУ, щоб кацапня навіть дивитись в сторону України боялась, більше ніхто безпеки нашій державі гарантувати не зможе.
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08.04.2022 08:45 Відповісти
Щось не вдохновляє, ага. Така сцикопіхота сама себе не прогарантує. Особливо з макроноподібними ушльопками на чолі.
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08.04.2022 08:45 Відповісти
Навіть німці передають зброю і техніку на відміну до жабоїдів, можливо виною вибори
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08.04.2022 08:48 Відповісти
MAKRON LOVES RUSSIAN MONEY
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08.04.2022 08:50 Відповісти
Макрон , лягушатники воювати НЕ ВМІЮТЬ 🤣🤣
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08.04.2022 08:52 Відповісти
Ви вже НАГАРАНТУВАЛИ нам 44-день війни(((
Гарант....бл**дь
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08.04.2022 08:54 Відповісти
Макрон,ти гандон!
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08.04.2022 08:56 Відповісти
Зе просто забовьязан подзвонити Макрону і сказати « НЕ СМЕШИ»

і хто зараз клоун ???
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08.04.2022 08:56 Відповісти
Гаранти трошки кращі ніж наросія, але нехай будуть і детально опишуть свої гарантії, що, коли і як будуть робити, як воно ісе буде відображатися в їх бюджеті ,постатейно і сума, і для гарантій найкраще їхня фізична присутність тут , їх військ, на кордоні з Росією.І можна обговорювати кількість і озброєння.
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08.04.2022 08:59 Відповісти
ХОча вояки з французів так собі, себе не захистили в 1941 році, але ядерна зброя є, і розміщення її на території України може бути гарантією нашої безпеки, а ми будемо і надалі нейтральні)))))
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08.04.2022 09:02 Відповісти
З Франції такий гарант як з Сурінаму. Щоб щось гарантувати треба мати і армію і бажання, а не дирку від бублика і купу відмазок на цей випадок
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08.04.2022 09:00 Відповісти
Гарантую занепокоєння!? До дупи такі гарантії.
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08.04.2022 09:00 Відповісти
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08.04.2022 09:02 Відповісти
Гарантом безопасности Украины могут быть только граждане Украины. Давно пора разделить гражданство и подданство, хотя бы для мужчин. Гражданин - тот, кто принимает участие в защите страны и на это основании имеет все права - избирать, быть избранным, занимать должности в органах управления, судах и т.д. Поданный имеет все права, кроме вышеперечисленных (я бы им еще налоги назначил в два раза больше, чем гражданам). На основании такого разделения - все лица мужского пола, желающие быть гражданами, проходят срочную службу минимум 1 год, где дают необходимые знания (именно учат, а не заставляют подметать, красить, копать, строить и т.д.). После года, по конкурсу, лучшие из желающих, могут поступать на службу по контракту за хорошую зарплату в профессиональную армию. Численность которой, думаю тысяч 250. Остальные - резерв и ТРО по швейцарской модели, когда каждый боец хранит дома амуницию, вооружение и знает куда именно должен прибыть в течении 24 часов после объявления мобилизации. Резерв и ТРО в мирное время собираются на сборы два раза в год по неделе (5 дней тренируемся, шестой день - празднуем, седьмой отдыхаем и с понедельника на работу). Два раза в год, так как война зимой и война летом несколько отличаются. Такие сборы, кстати, очень способствуют налаживанию товарищеских и дружеских отношения между мужчинами, проживающими в одном регионе. Ну и, конечно, с помощью союзников, проектирования и производство современного оружия, для чего в Украине есть все возможности. Кроме того, можно было возродить что-то типа Запорожской Сечи - по аналогу Иностранного легиона, только несколько наоборот, для добровольцев, которые за большую зарплату, официально, по приглашению каких-либо правительств, могли бы защищать слабых по всему миру.
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08.04.2022 09:05 Відповісти
Пане Алекс, ви не зовсім володієте юридичною термінологією.
В демократичних країнах, її мешканці є громадянами, а в монархіях - підданими.
Немає, наприклад, громадянства Великої Британії, є піддані її Величності королеви Великої Британії.
А стосовно розділу в плані громадянських прав, все вже давно придумала Прибалтика.
В законодавстві цих країн є поняття "громадянин країни" і "житель країни", з видачею відповідних документів.
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08.04.2022 09:30 Відповісти
Италия, Франция, Германия... Где гаранты, а где безопасность?
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08.04.2022 09:06 Відповісти
Питання: буде гарантом після "припинення вогню" чи після завершення війни з деокупацією української території включно з Кримом?
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08.04.2022 09:09 Відповісти
Единственный наш гарант это мощное оружие.
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08.04.2022 09:19 Відповісти
Ха-ха-ха, гаранты, я манал. За 2 месяца активных боёв с равным противником сдали столицу и капитулировали. Что вы можете гарантировать?
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08.04.2022 09:19 Відповісти
Они еще успели и против англичан в Африке повоевать и корабли свои вермахту скинуть. Не зря англы приплыли и потопили ихний флот. Де Голь был типа добровольного полка, успел и своим накидать...хотя де Голь та еще проститука Эвропы (чисто шкурный интерес).

Там личностью были, разве что, Корсиканец, Ришелье и Жанка
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08.04.2022 10:35 Відповісти
Le putain
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08.04.2022 09:21 Відповісти
Нам потрібне НАТО а не фількіні грамоти!
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08.04.2022 09:23 Відповісти
Ну як же хочеться попіаритись перед виборами...
А, ви, пане Макрон готові підписати документ, котрий буде обов'язковим для Франції, що "в разі чого" вам потрібно буде воювати?
Не впевнений?
Ну тоді сидіть мовчки і не відсвічуйте.
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08.04.2022 09:23 Відповісти
нафуй прокацапських
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08.04.2022 09:31 Відповісти
O MUSIE DALADIE 2 PALANT!
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08.04.2022 09:32 Відповісти
Ні Еммануелька, тобі краще в порнофільмах чим нам щось гарантувати
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08.04.2022 09:32 Відповісти
спасибо не надо!
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08.04.2022 09:33 Відповісти
Пустые слова. Сцыкливые лягушатники-те ещё гаранты.
Пуйло бровью поведёт-французы в штаны сцут.
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08.04.2022 09:38 Відповісти
поразительно, но говноступ в лице шаркози, 14 лет тому назад вместе с любителем квашеной капусты меркель, выполняя задание страны-агрессора, выступали против вступления Украины в НАТО (надо еще кулювлоб с прыщавым поспрошать)... а сейчас вдруг второй говноступ хочет быть гарантом... не надо ашкесетинской голой задницей елозить по плите... США, Канада, Великобритания и Австралия - вот гаранты... все остальные показали себя как дешёвейшие проститутки у Бруклинского моста...
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08.04.2022 09:38 Відповісти
Франція - "надійний гарант" - перед другою світовою війною "гарантувала" безпеку і суверенітет Чехословаччини, потім... Макрон - супер гарант/
Франція готова бути одним із гарантів безпеки для України після війни. Ключеві слова

"після війни".
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08.04.2022 09:38 Відповісти
Франція Макрона гарант, а Белорусія Лукашенко учасник переговорів?
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08.04.2022 09:41 Відповісти
С таким гарантом как Франция лучше погибнуть как защитники ДАПа.
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08.04.2022 09:42 Відповісти
Гаранты обеспокоенности и озабоченности. Вот их и вся гарантия
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08.04.2022 09:44 Відповісти
Ця Франція хоча б Франції готова гарантувати безпеку? Особисто в мене є сумніви...
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08.04.2022 09:49 Відповісти
Иди на х... гарант и путлеровский щенок.
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08.04.2022 09:58 Відповісти
макрон це як арістович тільки макрон
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08.04.2022 10:06 Відповісти
Плять после того как они уже один раз были не в состоянии гарантировать суверенитет Украины, то какого хрена они опять лезут его гарантировать? Идиоты, вы уже один раз в 1991м гарантировали, сначала выполняйте те гарантии под которыми уже подписались, перед тем как заявлять о каких-то новых. Веры нет этим гарантиям, особенно веры нет этой соске макрону. Сильная армия и вооруженная до зубов страна, это единственная гарантия. Всехтостальныз макроном посылать нахер и сразу
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08.04.2022 10:10 Відповісти
Макрон кремлівська ****,за путінське бабло хотіло готуватися до виборів,но щось пішло не так
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08.04.2022 10:18 Відповісти
Дякуємо не треба...
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08.04.2022 10:50 Відповісти
Франція готова бути гарантом нашої нейтральності. Німеччина теж. І Італія з Угорщиною готові допомогти Кацапії. Всі друзі *****. Тільки США та Великобританія не розуміють як в умовах війни можна підписувати якісь договори. Та ще й з Московією. Яка за всю Історію не дотрималась ні одного договору.
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08.04.2022 10:53 Відповісти
Скоро выборы во Франции ..поэтому нужно подождать их конца..
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08.04.2022 11:17 Відповісти
А во время войны?
Зачем гарантировать безопасность страны, которая и так пребывает в состоянии мира?
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08.04.2022 11:19 Відповісти
С таким гарантом и войны не надо!!!
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08.04.2022 11:21 Відповісти
Весь запад кроме Великобритании и США, начиная с Германии в западное направление, пусть теперь молчит в тряпочку. Это они с своей обеспокоенностю без действий позволили ***** пойти на войну. Макрос там попусту теряет время и делает себя подсобником *****.
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08.04.2022 11:30 Відповісти
Які з Франції і Макрона "гарантери" безпеки для України https://zn.ua/international/pochemu-makron-razhovarivaet-s-putinym.html
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08.04.2022 11:48 Відповісти
На кого розрахована вся ця маячня про гарантії? Існує лише 2 фактори від яких залежить безпека країни:



1. Бути в ладі з Господом Богом;

2. Мати власні сильні ЗСУ.
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08.04.2022 12:10 Відповісти
волонтеры,наберите божку жаб на болотах.привезите мкруше этому,хай жрет и заткнется,
******* путинский.
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08.04.2022 12:20 Відповісти
Франція союзник рф, саме завдяки франзузам - зараз вбивають масово українців!
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08.04.2022 13:47 Відповісти
Французики торопятся снять максимум бонусов на чужой беде. Законы о коллаборантах - это про них, гнид меркантильных
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08.04.2022 18:28 Відповісти
Собачій бред...
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20.04.2022 07:08 Відповісти
 
 