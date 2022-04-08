Франція готова бути одним із гарантів безпеки для України після війни, - Макрон
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Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що його держава має бути одним із гарантів безпеки України після завершення війни з РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Parisien.
За його словами, "в певний момент" в Україні вдасться досягнути припинення вогню. Тоді доведеться будувати мир. І Франція готова стати одним із гарантів безпеки для України.
"Це неможливо зробити без гаранта, і Франція покликана бути одним з таких гарантів", – сказав Макрон.
Також президент Франції готовий продовжувати зідзвонюватися з Володимиром Путіним, попри безрезультативність цих розмов. Так, вважає Макрон, Париж зберігає статус учасника перемовин.
Окрім цього, він ретельно стежить за гуманітарною ситуацією в Україні, зокрема в Маріуполі.
Будь ласка, зачекайте...
Інші гаранти нас не влаштовують.
Задрібні.
"1. Франція надає Україні гарантії безпеки і територіальної цілостності.
2. У разі збройного нападу на Україну, Франція не відмовиться від надання гарантій безпеки і територіальної цілостності.
3. У разі втрати Україною територіальної цілостності або державності, Франція і надалі буде надавати гарантії безпеки і територіальної цілостності."
Гарант....бл**дь
і хто зараз клоун ???
В демократичних країнах, її мешканці є громадянами, а в монархіях - підданими.
Немає, наприклад, громадянства Великої Британії, є піддані її Величності королеви Великої Британії.
А стосовно розділу в плані громадянських прав, все вже давно придумала Прибалтика.
В законодавстві цих країн є поняття "громадянин країни" і "житель країни", з видачею відповідних документів.
Там личностью были, разве что, Корсиканец, Ришелье и Жанка
А, ви, пане Макрон готові підписати документ, котрий буде обов'язковим для Франції, що "в разі чого" вам потрібно буде воювати?
Не впевнений?
Ну тоді сидіть мовчки і не відсвічуйте.
Пуйло бровью поведёт-французы в штаны сцут.
Франція готова бути одним із гарантів безпеки для України після війни. Ключеві слова
"після війни".
Зачем гарантировать безопасность страны, которая и так пребывает в состоянии мира?
1. Бути в ладі з Господом Богом;
2. Мати власні сильні ЗСУ.
******* путинский.