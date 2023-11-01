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Виведені з півночі України війська потребують значного поповнення для перекидання на Донбас, - Міноборони Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донецк,луганск,донбасс

На півночі України російські війська повністю виведені в Білорусь і Росію. Як мінімум частина цих сил буде перекинута на схід України для боїв на Донбасі.

Про це Міноборони Великобританії повідомило в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Багатьом з цих сил буде потрібно значне поповнення, перш ніж вони будуть готові до розгортання далі на схід, при цьому будь - яка масова передислокація з півночі, ймовірно, займе як мінімум тиждень", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони Британії, російські обстріли міст на Сході і півдні тривають, і російські війська просунулися далі на південь від стратегічно важливого міста Ізюм, яке залишається під їх контролем.

Також читайте: Росія зосередилась на підготовці наступальних операцій на сході України, - розвідка Великої Британії

Автор: Ірина Дашківська
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ВСЯ ватная мразь ступившая на Священную Землю Украины будет уничтожена ,так что ,пополняй-не пополняй ,дорога будет в Ад не в Рай ...
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08.04.2022 09:09 Відповісти
Та вони вже поповнилися. Ноутбуками, трусами та телевізорами. Можна відразу на міни.
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08.04.2022 09:10 Відповісти
Вони вже й собачі будки підгрібають.
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08.04.2022 09:30 Відповісти
Ага, мені дорогою на роботу колега розповіла. Спочатку очі на лоба полізли, а потім прийшло розуміння, що інакше їм ніяк. Де жити собаці, коли вона повернеться в свою свинособакію після війни? Якщо пощастить повернутися.
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08.04.2022 09:37 Відповісти
Правильно Володя Дантес сделал, что кинул эту шаболду ************!!!
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08.04.2022 09:26 Відповісти
 
 