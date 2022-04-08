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Окупанти конфіскували автобуси з гуманітарною допомогою для мешканців Мелітополя, - глава Запорізької ОВА Старух
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Окупаційні війська конфіскували автобуси з гуманітарною допомогою для мешканців Мелітополя.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформація про колону автобусів, які їхали у місто Мелітополь з гуманітарною допомогою. Потім ми чекали на них з евакуйованими людьми. Водіям сказали пересісти в один автобус і повертатися назад. Решту автобусів рашисти конфіскували", - зазначив він.
Топ коментарі
+42 Катерина b65b6460
показати весь коментар08.04.2022 10:10
+30 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар08.04.2022 10:12
+23 І ШО?
показати весь коментар08.04.2022 10:18
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