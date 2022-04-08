Окупанти конфіскували автобуси з гуманітарною допомогою для мешканців Мелітополя, - глава Запорізької ОВА Старух

Окупаційні війська конфіскували автобуси з гуманітарною допомогою для мешканців Мелітополя.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про колону автобусів, які їхали у місто Мелітополь з гуманітарною допомогою. Потім ми чекали на них з евакуйованими людьми. Водіям сказали пересісти в один автобус і повертатися назад. Решту автобусів рашисти конфіскували", - зазначив він.

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