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Окупанти конфіскували автобуси з гуманітарною допомогою для мешканців Мелітополя, - глава Запорізької ОВА Старух

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Окупаційні війська конфіскували автобуси з гуманітарною допомогою для мешканців Мелітополя.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про колону автобусів, які їхали у місто Мелітополь з гуманітарною допомогою. Потім ми чекали на них з евакуйованими людьми. Водіям сказали пересісти в один автобус і повертатися назад. Решту автобусів рашисти конфіскували", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вкрали фури та автобуси з гуманітарною допомогою для Мелітополя, - Федоров

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+42
Вимагаємо арештувати Верещук!!! Якого біса ця тварина постійно і постійно забезпечує рашистів?!
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08.04.2022 10:10
+30
так відбувається постійно. Верещук та червоний хрест допомагають окупантам як можуть. Скоро постачатимуть їм зброю
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08.04.2022 10:12
+23
специально обезьян кормим? Который раз отнимают... Верещук лично пусть доставляет. Сама договорилась, сама доставила.
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08.04.2022 10:18
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"Окупанти конфіскували автобуси" - не конфіскували, а спиз..ли...
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08.04.2022 10:08 Відповісти
В складі УПЦ МП зявився новий піп. Батюшка Михаїл. Колишній Міша Добкін з Харкова висвятився на диякона батюшкою. Із Мойсея став МИхаїлом
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08.04.2022 10:14 Відповісти
не конфіскували а пособництво ворогу
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08.04.2022 10:08 Відповісти
Вимагаємо арештувати Верещук!!! Якого біса ця тварина постійно і постійно забезпечує рашистів?!
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08.04.2022 10:10 Відповісти
У нее бывший муж в теме + медведчук с тигипко, но СБУ и разным другим "органам" интересней забавы с трансом на видео снимать
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08.04.2022 10:50 Відповісти
Це було зрозуміло,що так і буде! Це ж не в перше!
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08.04.2022 10:10 Відповісти
Харківських пиріжків їм туди. І пальоної водки.
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08.04.2022 10:11 Відповісти
так відбувається постійно. Верещук та червоний хрест допомагають окупантам як можуть. Скоро постачатимуть їм зброю
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08.04.2022 10:12 Відповісти
чтоб они подавились той гуманитаркой
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08.04.2022 10:17 Відповісти
специально обезьян кормим? Который раз отнимают... Верещук лично пусть доставляет. Сама договорилась, сама доставила.
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08.04.2022 10:18 Відповісти
Ще втIче з гуманIтаркою.
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08.04.2022 10:51 Відповісти
верещук! сколько ты будешь спонсировать оккупантов? направь эту гуманитарку в другие регионы Украины, не только донецк и луганск
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08.04.2022 10:18 Відповісти
тут интересуются - а дизель когда андреевна им начнёт подвозить?
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08.04.2022 10:18 Відповісти
ну ,вероятно, автобусьі бьіли заправленьі топливом полностью, чтоб в туда-обратно хватило.
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08.04.2022 10:43 Відповісти
возни много - толку мало. Просят топливозаправщиками присылать.
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08.04.2022 10:52 Відповісти
Верещукча ще довго збирається підгодовувати кацапню?.. Ідіотка, блін...
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08.04.2022 10:29 Відповісти
Верещук прихований агент ФСБ .Хто думає інакше але все що вона робить іде на користь рашофашистів.
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08.04.2022 10:30 Відповісти
развелось экспертов там сознательно передают еду оккупантам чтоб у мирных не забирали все под 0 и голода не было
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08.04.2022 10:31 Відповісти
О как! А якщо Україна капітулює, війна ж припиниться. Заживем як до війни. Ніхто ні в кого нічого не забиратиме, майже, не вбиватиме, майже, не руйнуватиме, майже. Такий план ще міг би мати право на існування, якби орки дотримувались женевської конвенції. А так це справді схоже на забезпечення окупантів продуктами, медикаменти та засобами гігієни.
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08.04.2022 10:41 Відповісти
Цю пискату курву треба вже давно на гілляку повісити!
Воно або безпросвітно тупе або свідомо займається підривною діяльністю!
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08.04.2022 10:34 Відповісти
Припиняйте цей цирк із гуманітаркою для окупованих територій! Згідно міжнародного законодавства, за життя окупованих територій відповідальність несе країна-окупант. Припиняйте таким чином допомагати окупантам!
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08.04.2022 10:35 Відповісти
Пенсії в ордло за березень виплачено! А за квітень також в повному об'ємі буде виплачено? Це вже схоже на ідіотизм. 8 років в різних формах дотували ордло. Вода, електрика, газ. Вони роками не оплачувати. Купували вугілля. Добре, що хоч Крим відразу приєднали до Росії, а не оголосили черговою народною республікою куди б Україна знову б перекачувала мільярди соціалки. Якщо це все порахувати, то це сотні мільярдів, які ми зекономити окупантам. От про що думав мудрий наріт, коли за цим всім спостерігав? Ніхто ж цієї інформації не приховував. Все є у вільному доступі.
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08.04.2022 10:59 Відповісти
Так і автобусів не залишиться. Все віддасть окупантам.
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08.04.2022 10:46 Відповісти
I cтIльки таким чином вона вже передала гуманIтарки цапам
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08.04.2022 10:53 Відповісти
Ще недостатньо. Солдат багато а жрати то хочеться не тільки просрочені сухпаї один на трьох. Так що треба продовжувати.
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08.04.2022 11:01 Відповісти
Може досить підгодовувати окупантів ,чи клепки не хватає ? невже не зрозуміло з ким маєш справу ?
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08.04.2022 11:36 Відповісти
Пусть эта **** верещучка откроет офис по приему заказов на гуманитарную помощь от окупантов.
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08.04.2022 12:11 Відповісти
Верещук продолжает работать на рашу ?
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08.04.2022 12:49 Відповісти
Кстати пора отправлять в отставку - от неё только убытки : то а одном месте врага гуманитарной снабдит , то в другом
ЗА ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОКОЛОВ НАДО ЕЕ УВОЛИТЬ
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08.04.2022 12:50 Відповісти
 
 