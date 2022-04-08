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"Нова пошта" призупиняє роботу відділень на Донеччині. Клієнтам радять отримати посилки сьогодні
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"Нова пошта" з 9 квітня тимчасово призупиняє роботу відділень у Донецькій області.
Про це повідомляється на сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"З 9 квітня Нова пошта тимчасово призупиняє роботу відділень у Донецькій області, — йдеться в повідомленні.
Клієнтам компанії пропонується отримати відправлення та вантажі, які вже надійшли до відділень, якомога раніше у п’ятницю, 8 квітня. Всі відділення в регіоні працюватимуть за скороченим графіком.
Також відправлення та вантажі можна безкоштовно переадресувати на будь-яке відділення або поштомат, які функціонують в інших областях України.
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