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Війська РФ завдали 48 артударів по Харкову, 15 постраждалих, пошкоджено газопровід, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Війська РФ продовжують обстрілювати Харків із важкої артилерії. За минулу добу російські окупаційні війська нанесли близько 48 ударів із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, центру міста, Дергачах.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківскої ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ. 

Як зазначається, станом на зараз у Харкові та районі - 15 постраждалих.

"Вночі внаслідок обстрілів окупантів було суттєво пошкоджено газопровід, на місці працюють аварійні бригади та намагаються ліквідувати наслідки", - уточнив Синєгубов.

"Бої тривають в Ізюмському напрямку, у цьому районі продовжуємо евакуаційні заходи, зокрема із Барвінкового та Лозової", - резюмує очільник регіону.

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Автор: Ірина Дашківська
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То є правда..Але гатять не тільки у ночі, а і білем днем..Як ото зараз..
Бідна Салтівка. Але Харків вистоїть і на кілька десятків, чи назавжди зненавидить рашу..Ну з урахуванням того, що вона залишиться.
Слава Україні.Героям слава!!!!
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08.04.2022 10:57 Відповісти
 
 