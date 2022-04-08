Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19 тис. осіб, 150 літаків, 135 гелікоптерів, 700 танків і 1 891 броньована машина

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 квітня втрати особового складу противника становлять близько 19 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 19000 осіб,

танків ‒ 700 од,

бойових броньованих машин ‒ 1891 од,

артилерійських систем – 333 од,

РСЗВ - 108 од,

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засоби ППО - 55 од,

літаків – 150 од,

гелікоптерів – 135 од,

автомобільної техніки - 1361 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.