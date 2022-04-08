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армія рф (13569) війна (56882) ліквідація (1995) знищення (4238) втрати (3841)

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19 тис. осіб, 150 літаків, 135 гелікоптерів, 700 танків і 1 891 броньована машина

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,пєсков

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 квітня втрати особового складу противника становлять близько 19 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 19000 осіб,

танків ‒ 700 од,

бойових броньованих машин ‒ 1891 од,

артилерійських систем – 333 од,

РСЗВ - 108 од,

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми зазнали значних втрат військ. Це трагедія, - Пєсков

засоби ППО - 55 од,

літаків – 150 од,

гелікоптерів – 135 од,

автомобільної техніки - 1361 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19 тис. осіб, 150 літаків, 135 гелікоптерів, 700 танків і 1 891 броньована машина 01
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Карту в студію свіжу, пліз!
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08.04.2022 10:56 Відповісти
Зараз, вже біжуть з Генштабу, вам куди? На який диван?
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08.04.2022 11:39 Відповісти
Напиши в поиске deepstatemap.live , там карта несколько раз в день обновляется
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08.04.2022 21:01 Відповісти
Як співалося в одній пісенці радянських часів: "Только, только, только,только этого мало"
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08.04.2022 10:57 Відповісти
Танків 702.
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08.04.2022 11:08 Відповісти
Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук отказались поставить подписи под открытым письмом Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ), которая попросила главу украинских шахмат Виктора Капустина обратиться в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) с призывом отстранить российских и белорусских шахматистов.
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08.04.2022 11:10 Відповісти
То це напевно не українські шахістки? Як і у випадку з екс-футболістом Тимощуком - гроші понад усе і гроші не пахнуть. Зате запашок йде від сестер Музичук...
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08.04.2022 12:59 Відповісти
Перечень растет, но главное - . они падлы кремль считай потеряли
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08.04.2022 11:23 Відповісти
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08.04.2022 14:28 Відповісти
 
 