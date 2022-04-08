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"Военная техника": Міноборони РФ підтвердило ракетні удари по мирному населенню під час евакуації потягами з Донеччини
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міноборони РФ підтвердило ракетні удари по залізничних станціях Покровськ, Слов'янськ та Барвінкове. Втім, як запевняє російська сторона, там нібито перебувала українська військова техніка.
Про це повідомив на брифінгу у п'ятницю офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на life.ru.
За його словами, російські військові за допомогою "високоточних ракет повітряного базування" нібито знищили озброєння та військову техніку резервів українських військ у Донецькій області.
"На залізничних станціях Покровськ, Слов'янськ, Барвінкове знищено озброєння і військову техніку резервів українських військ, що прибули на Донбас", — поінформував він.
Топ коментарі
+9 Alexsander Sokoloff
показати весь коментар08.04.2022 11:26
+8 rejestrowyj bazil
показати весь коментар08.04.2022 11:07
+5 botoks
показати весь коментар08.04.2022 11:08
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Будь ласка, зачекайте...
Те саме треба вимагати з кацапстану.
Українська Стародубщина вже зачекалась
Лучше бы о другом мычал, чем эту пургу гнал.