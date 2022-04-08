УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7897 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
21 954 16
війна (56882) залізниця (657) обстріл (21394) ракети (2845) Укрзалізниця (2041) Донбас (21703) Міноборони рф (564)

"Военная техника": Міноборони РФ підтвердило ракетні удари по мирному населенню під час евакуації потягами з Донеччини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залізниця,колія

Міноборони РФ підтвердило ракетні удари по залізничних станціях Покровськ, Слов'янськ та Барвінкове. Втім, як запевняє російська сторона, там нібито перебувала українська військова техніка.

Про це повідомив на брифінгу у п'ятницю офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на life.ru.

За його словами, російські військові за допомогою "високоточних ракет повітряного базування" нібито знищили озброєння та військову техніку резервів українських військ у Донецькій області.

"На залізничних станціях Покровськ, Слов'янськ, Барвінкове знищено озброєння і військову техніку резервів українських військ, що прибули на Донбас", — поінформував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три евакуаційні поїзди заблоковані через обстріл колій у Слов'янську та Краматорську

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
"На железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожено вооружение и военную технику прибывших на Донбасс резервов украинских войск" .

Лучше бы о другом мычал, чем эту пургу гнал.
показати весь коментар
08.04.2022 11:26
+8
Німеччина виплачувала репарації, втратила території, отримала заборону на наступальну зброю, офіційно назавжди засудила нациську ідеологію.
Те саме треба вимагати з кацапстану.
Українська Стародубщина вже зачекалась
показати весь коментар
08.04.2022 11:07
+5
против Германии ВОЕВАЛИ и она потерпела ПОЛНОЕ военное поражение.
показати весь коментар
08.04.2022 11:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Німеччина виплачувала репарації, втратила території, отримала заборону на наступальну зброю, офіційно назавжди засудила нациську ідеологію.
Те саме треба вимагати з кацапстану.
Українська Стародубщина вже зачекалась
показати весь коментар
08.04.2022 11:07 Відповісти
против Германии ВОЕВАЛИ и она потерпела ПОЛНОЕ военное поражение.
показати весь коментар
08.04.2022 11:08 Відповісти
Ну вони ж теж зайшли в Крим без єдиного вистрілу... "Пути Господни неисповедимы..." (с)
показати весь коментар
08.04.2022 11:13 Відповісти
"вони".. И грабителям тоже иногда удается ограбить ювелирный магазин или банк без шума и пыли, но это "иногда"..
показати весь коментар
08.04.2022 11:41 Відповісти
Если бы у этой конашенки было хоть капля ума то он бы ушел на больничный. Олицетворение зла-это мощная штука. И висеть конашенке на фонаре теперь в любом случае.
показати весь коментар
08.04.2022 11:11 Відповісти
Дебіл дубоголовий дотепер вважає, що військові резерви перекидують залізницею ще якісь країни окрім самих кацапів. Та ще й на території, де проходять бойові дії і де немає надійного прикриття ПРО і ППО. І він щиро так вважає, бо воює методами Другої світової. Навіть Першої світової. Кацапія Першу світову програла саме тому, що ніяких інших доріг окрім залізниці, і то одноколійки від глибинної кацапії до театру бойових дій не було. А та одна гілка двох залізниць просто не могла фізично забезпечити резервами воюючу армію. До речі, я особисто у себе бачив ешелон з військовою технікою востаннє тоді, коли з Німеччини виводили техніку і особовий склад ГСВГ.
показати весь коментар
08.04.2022 11:25 Відповісти
Москаль збреше..не проживе
показати весь коментар
08.04.2022 11:24 Відповісти
"На железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожено вооружение и военную технику прибывших на Донбасс резервов украинских войск" .

Лучше бы о другом мычал, чем эту пургу гнал.
показати весь коментар
08.04.2022 11:26 Відповісти
Забули сказати, що на вокзалі тільки одні бойовики і бігали , переодягнуті в цивільну одежу , в жінок та дітей. Ще , як варіант, що то ЗСУ само себе обстріляло, або що то все постановка,
показати весь коментар
08.04.2022 11:27 Відповісти
Військові злоцинці. "мо" "рф" буде знищено, як і саму банду "рф". Кожен день наближає цю дату.
показати весь коментар
08.04.2022 11:28 Відповісти
це якщо яневтік їх не спасе підписавши мирну угоду .
показати весь коментар
08.04.2022 11:47 Відповісти
Ідіоти ж за це голосували...
показати весь коментар
08.04.2022 11:49 Відповісти
Очередное подверждение что режим Путина и большинстве россиян - военные преступники. И пусть кто нибудь ещё помяукает что нибудь о "добрых русских". Может такие есть в паралельной реальности. Но в это время таких не вижу.
показати весь коментар
08.04.2022 12:09 Відповісти
ПАЛИТИ КАЦАПНЮ НЕЩАДНО, НІЯКОГО ПОЛОНУ!
показати весь коментар
08.04.2022 12:11 Відповісти
 
 