Від початку російського вторгнення у Києві пошкоджено 208 житлових будинків, - КМДА

У Києві від початку повномасштабного російського вторгнення було пошкоджено 208 житлових будинків, 46 шкіл, 29 дитячих садків і один дитячий будинок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація в телеграм-каналі.

"Пошкоджень зазнали 13 адміністративних будівель, два спортивні об’єкти, п'ять об’єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров’я, 10 – культурної сфери, 48 об’єктів транспортної інфраструктури", - зазначається в повідомленні.

У КМДА зазначили, що у столиці триває облік пошкоджених об'єктів інфраструктури. Після взяття на облік фахівці визначать ступінь пошкоджень, і розпочнеться поступове відновлення.

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