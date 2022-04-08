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Від початку російського вторгнення у Києві пошкоджено 208 житлових будинків, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ

У Києві від початку повномасштабного російського вторгнення було пошкоджено 208 житлових будинків, 46 шкіл, 29 дитячих садків і один дитячий будинок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація в телеграм-каналі.

"Пошкоджень зазнали 13 адміністративних будівель, два спортивні об’єкти, п'ять об’єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров’я, 10 – культурної сфери, 48 об’єктів транспортної інфраструктури", - зазначається в повідомленні.

У КМДА зазначили, що у столиці триває облік пошкоджених об'єктів інфраструктури. Після взяття на облік фахівці визначать ступінь пошкоджень, і розпочнеться поступове відновлення.

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Автор: Наталя Джума
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Нещодавно було 167 будинків, вже 208, то знайшли нові чи по Києву прилітає, і ніде нічого не пишуть?
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08.04.2022 12:34 Відповісти
То же самое хотел спросить... Из известных попаданий, крупных ,6-7 где то было .... Как 200 домов за 10 выстрелов получилось ,хз...
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08.04.2022 13:19 Відповісти
 
 