Більше половини українців підтримують заборону УПЦ (МП) в Україні, - опитування "Рейтингу"
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Україні зростає підтримка ідеї розриву зв'язків Української православної церкви (Московського патріархату) з Російською православною церквою. При цьому понад половина опитаних (51%) вважають, що держава має повністю заборонити діяльність УПЦ (МП) на території України.
Про це йдеться у результатах загальнонаціонального опитування "Україна в умовах війни", проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 6 квітня, інформує Цензор.НЕТ.
Цю ініціативу в день опитування підтримували 74% респондентів, тоді як на початку березня цього року – лише 63%. Не підтримують цю ініціативу лише 7% опитаних.
При цьому понад половина опитаних (51%) вважають, що держава має повністю заборонити діяльність УПЦ (МП) на території України, проте заборону підтримують дві третини опитаних жителів заходу країни та лише 29% на сході. 21% респондентів підтримують позбавлення пільг і скасування договорів оренди церковних приміщень.
Водночас 20% виступають за невтручання держави у справи церкви – найбільше на сході (35%) та півдні (25%).
Під час дослідження методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%.
Будь ласка, зачекайте...
Бывший скандальный народный депутат и экс-мэр Харькова Михаил Добкин окончил духовную семинарию и получил церковную должность дьякона. Об этом рассказали представители пресс-службы Харьковской епархии бывшей УПЦ Московского патриархата.
Хиротония Добкина (обряд, во время которого совершается таинство рукоположения в священнослужители) состоялась 7 апреля в Благовещенском соборе Харькова.
Просто по ЗМІ це не розповідають, щоб "не розпалювати міжконфесійну ворожнечу".
Я живу у сусідній ОТГ, то їздили наші волонтери в Ясногородку після звільнення, і там місцеві це їм розповіли.
"Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій закликала всі країни світу визнати геноцид українського народу під час вторгнення Росії та засудити ідеологію "русского міру".
Про це йдеться в заяві організації у зв'язку з масовими вбивствами мирних мешканців в окупованих містах Київської області".
Хочуть між крапельками...
Дуже сумніваюсь, що московські попи, які у своїй секті зомбували рускім міром підтримали цю заяву.
"Тепер кожна держава в усьому світі не повинна промовчати! Кожна держава в світі має визнати геноцид Українського народу під час російського вторгнення у 2022 році та засудити ідеологію «Русского міра» як таку, що виправдовує геноцид народів та знищення цілих держав".
Тобто, Маріуполь, Харків, Ізюм, сьогодні Краматорськ... зовсім не лікують. Ну ніяк! А ви кажете...
Майже всі мусульманські країни відсталі і живуть в злигоднях. На дворі 21 століття, а ви пропонуєте повернутись в середньовіччя.
Розберіться між собою, мусульмани ріжуть один одного через ту їх ісламські віру, віками між собою воюєте.
Те що зараз роблять орки, ця дика московська орда в Україні і з українцями, те саме творили османи з греками, коли захопили Візантію. Воно й де дивно, бо дикі османи прийшли на територію цивілізованих древніх греків, які мали розвинену культуру ще в античні часи, після розпаду монгольської імперії, після розпаду золотої орди, тому й методи у них однакові.
Греки могли б мати мусульманських працівників у своєму бізнесі, просто уявіть собі чорного боса, у якого є білі працівники в Америці 1950-х років.
вони могли володіти рабами, як звичайні громадяни Османської імперії.
було заборонено брати османських християн як рабів.
їм дозволялося бути торговцями, були навіть деякі спеціальні безподаткові регіони в якості стимулу для греків займатися бізнесом. Такі галузі, як торгівля пшеницею, повністю контролювалися греками.
вони могли вільно здійснювати свої релігійні ритуали, і їх святі дні дотримувалися. Крім того, що він був терпимий, був покараний той, хто не дотримується вимог християнства. Це було зовсім як в шаріаті.
з палацу надходить безліч замовлень на задоволення потреб християн у вині. Держава відкрила безліч винних будинків, щоб вони були задоволені. Їх вимоги були ретельно дотримані.
вони не були зобов'язані виконувати військовий обов'язок.
вони були вільні володіти власністю.
податкова ставка османів була набагато нижчою, ніж у венеціанців. Багато хто стверджує зворотне, але податкова система була справедливою між мусульманами і християнами.Ти навіть не комаха,ти амеба одноклітинна.
Абсолютна більшість (90%) підтримують ініціативу позбавлення мандатів депутатів із проросійських партій. 86% підтримують повну заборону їхньої діяльності в Україні.
76% підтримують ініціативу перейменування вулиць та інших об'єктів, назви яких пов'язані з росією.
Зростає підтримка ідеї розриву зв'язків УПЦ московського патріархату з російською православною церквою. Сьогодні за цю ініціативу 74% (на початку березня - 63%). Не підтримують - лише 7%.
Половина опитаних (51%) вважають, що держава повинна заборонити діяльність УПЦ МП на території України (заборону підтримують дві третини опитаних мешканців заходу і лише 29% - сходу). Водночас, 21% підтримують позбавлення пільг та скасування договорів оренди церковних приміщень. Попри це, 20% виступають за невтручання держави у справи церкви - найбільше таких на сході (35%) та півдні (25%).
https://ratinggroup.ua/research/ukraine/vosmoy_obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_6_aprelya_2022.html
Удалить этот гадюшник немедленно!
https://www.youtube.com/watch?v=htL41X1N60U&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Існує така хвороба як "московскоє православіє обоїх полушарій головного мозга". Не лікується. Дієва лише ампутація того мозку разом з дурнуватою головою осколком російської крилатої ракети благословеної їхнім кірілом! Амінь!
Проект Закону про заборону Московського патріархату на території України
Номер, дата реєстрації:
7204 від 22.03.2022