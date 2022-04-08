Ракетний обстріл вокзалу Краматорська: понад 30 загиблих та більше 100 поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Сьогодні зранку війська РФ вдарили касетним "Іскандером" по залізничному вокзалу Краматорська.

В результаті ракетного обстрілу вокзалу Краматорська за оперативними даними більше 30 чоловік загинуло та більше 100 поранених. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ", - йдеться у повідомленні.

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