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Ракетний обстріл вокзалу Краматорська: понад 30 загиблих та більше 100 поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні зранку війська РФ вдарили касетним "Іскандером" по залізничному вокзалу Краматорська.

В результаті ракетного обстрілу вокзалу Краматорська за оперативними даними більше 30 чоловік загинуло та більше 100 поранених. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ", - йдеться у повідомленні.

Ракетний обстріл вокзалу Краматорська: понад 30 загиблих та більше 100 поранених 01
Ракетний обстріл вокзалу Краматорська: понад 30 загиблих та більше 100 поранених 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+108
Все россияне должны быть уничтожены. Без исключений. Говорил, говорю и будут говорить.
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08.04.2022 11:44
+79
Це ж такий самий злочин, як в Бучі.
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08.04.2022 11:44
+60
Ще більш показовий
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08.04.2022 11:46
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Це ТЕРОРИЗМ!
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08.04.2022 13:14 Відповісти
А главнокомандующий только вчера индусам вещал: "Хочу поговорить с Путиным, и все тут.... . Никак нельзя без этого. Только разговором с Путиным можно закончить эту войну."
Друзья! Это что? Тупость? Упоротость? Или банальное предательство?......
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08.04.2022 13:23 Відповісти
с путлером говорить -себя не уважать.
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08.04.2022 13:55 Відповісти
Только убивать рассийскую армию, только убивать всех оккупантов
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09.04.2022 00:51 Відповісти
это геноцид УКРАИНСКОГО народа!!!!!
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08.04.2022 14:27 Відповісти
Иоббаные орки. Как жаль что "Дрездена" для них не будет...
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08.04.2022 14:38 Відповісти
пєтрофф, точка У є на озброєнні руSSке нацистів, вони її не встигли зняти, і принаймі один підрозділ нею озброєний. Проводили навчання нею спільно з білорусами. А березні було відео, де в Білорусь йшли ешелони з точкою У.
https://rg.ru/2022/02/15/na-ucheniiah-v-belarusi-otrabatyvaiut-puski-raket-i-podderzhku-oboroniaiushchihsia-vojsk.html
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09.04.2022 03:40 Відповісти
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