303 190 114
Ракетний обстріл вокзалу Краматорська: понад 30 загиблих та більше 100 поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні зранку війська РФ вдарили касетним "Іскандером" по залізничному вокзалу Краматорська.
В результаті ракетного обстрілу вокзалу Краматорська за оперативними даними більше 30 чоловік загинуло та більше 100 поранених. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
"Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+108 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар08.04.2022 11:44
+79 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар08.04.2022 11:44
+60 Дмитрий Иванов b4dbe8ca
показати весь коментар08.04.2022 11:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Друзья! Это что? Тупость? Упоротость? Или банальное предательство?......
https://rg.ru/2022/02/15/na-ucheniiah-v-belarusi-otrabatyvaiut-puski-raket-i-podderzhku-oboroniaiushchihsia-vojsk.html