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корабель (1425) НАТО (5165) Чорне море (1363) Пристайко (482)

Пристайко закликав НАТО збільшити присутність кораблів Альянсу в Чорному морі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

море,навчання,чорне

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко закликав НАТО та інші міжнародні сили відігравати більш активну роль у Чорному морі. Він заявив, що Чорне море необхідно для отримання гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Ми маємо розблокувати Чорне море. Росіяни блокують для нас море. Це наше власне море. Воно потрібне нам для того, щоб в Україну надходила гуманітарна допомога. А насправді воно нам потрібне для того, щоб український експорт - в основному зернових - міг виходити за межі країни", - заявив посол.

Пристайко наголосив, що Україна відповідає за значну частину продовольчої безпеки в усьому світі.

"Багато країн Африки харчуються завдяки українському зерну. І це зерно застрягло в наших елеваторах, його не можна експортувати, його не можна нікуди відправити", - додав він.

Посол припустив, що розміщення кораблів НАТО в Чорному морі не буде такою вже великою зміною нинішньої політики.

"Кораблі НАТО в Чорному морі. Їм раді в нашому морі. І є члени НАТО. Три основні члени Альянсу перебувають у цьому басейні: Туреччина, Румунія і Болгарія. Так що вони вже там. У цьому немає нічого страшного. Нам потрібно, щоб хтось зміцнив зусилля, так, щоб вони приїхали і були запрошені в Одесу, на весь шлях туди", - заявив Пристайко.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Проснулась шмара. Ты ж быз против НАТО. Флюгер позорный
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08.04.2022 11:56
+3
Не тот ли это Пристайко который накануне войны говорил о возможности нейтрального статуса для Украины? А теперь вдруг НАТО срочно потребовалось, трудно понять такие "тонкости дипломатии".
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08.04.2022 12:09
+2
Вообще это конечно парадоксально имея мощность армии в десятки раз сильнее кацапов та ссатся дикарей
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08.04.2022 11:57
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столтенберг повторит заклинание...
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08.04.2022 11:54 Відповісти
Вообще это конечно парадоксально имея мощность армии в десятки раз сильнее кацапов та ссатся дикарей
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08.04.2022 11:57 Відповісти
До чого тут Столтенберг? Туреччина закрила проливи для військових кораблів, що не базуються у чорноморських портах, а використовувати свій флот проти ************* не збирається. Флоти інших чорноморських країн НАТО незначні.
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08.04.2022 12:53 Відповісти
Проснулась шмара. Ты ж быз против НАТО. Флюгер позорный
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08.04.2022 11:56 Відповісти
Не тот ли это Пристайко который накануне войны говорил о возможности нейтрального статуса для Украины? А теперь вдруг НАТО срочно потребовалось, трудно понять такие "тонкости дипломатии".
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08.04.2022 12:09 Відповісти
Московити накидали туди морських мін. Море потрібно тралити.
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08.04.2022 12:13 Відповісти
Британцы чуть ли не единственные, кто не засцит помочь на море, хотя, в прямое столкновение не вступят.
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08.04.2022 12:33 Відповісти
На міни дивіться не " наступіть"!
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08.04.2022 12:36 Відповісти
ПОРА УКРАИНЕ И 10 кораблей передать для атаки на кацапские корабли
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08.04.2022 12:59 Відповісти
пристайка за тиждень до війни закликав покоритися путєну за ради миру...
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08.04.2022 14:22 Відповісти
 
 