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Путін, імовірно, відмовився від мети захопити Київ, - глава Пентагону Остін
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що президент Росії Володимир Путін "ймовірно відмовився" від спроби захопити Київ, оскільки РФ перемістила свою увагу на схід і південь України.
"Путін думав, що він дійсно може швидко захопити Україну, дуже швидко захопити столицю; він помилявся", - сказав Остін на слуханнях сенатського комітету з питань збройних сил, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Я думаю, що Путін, імовірно, відмовився від своїх зусиль захопити столицю і тепер зосереджений на півдні та сході країни", – сказав Остін, додавши, що Пентагон зосереджується на тому, щоб продовжувати озброювати українські сили, коли війна вступає у наступну фазу.
Топ коментарі
+8 Дмитрий Иванов b4dbe8ca
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+7 Дмитрий Иванов b4dbe8ca
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Повторяю еще раз.
якщо ***** відчує що зможе досягти успіху у наступі на Київ - полізе знов.
Он тоже пел и поет похожую муйню.
Верю только ВСУ!