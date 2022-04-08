Окупанти кажуть, що контролюють центр Маріуполя. Але це брехня, - радник мера Андрющенко

Загарбники повідомляють, що взяли Маріуполь під контроль. Але насправді вони контролюють лише околиці та територію в районі знищеного драмтеатру. Саме там розташовані будівші евакуйованих обласної прокуратури та СБУ.

Про це пише у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фактично вони просунулись в контролі на один квартал і відносно контролюють територію в районі знищеного Драм театру. Саме в цьому квадраті розташовано будівлі евакуйованих обл прокуратури та СБУ. Назвати це контролем "центру міста" - російське перебільшення", - написав він.

Андрющенко зазначив, що всю діяльність окупанти ведуть лише на околицях міста.

"До того ж, під українським контролем залишаються Приморській район, частина Лівобережного в районі Азовсталі, узбережжя від Азовсталі до порту, сам Порт і власне території (включаючи навколо) заводів. Навіть по площі це більша частина міста", - пояснив він.

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Радник мера наголосив, що "Маріуполь був, є і буде Українським містом, де першим сходить сонце над морем в країні".