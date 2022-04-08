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Окупанти кажуть, що контролюють центр Маріуполя. Але це брехня, - радник мера Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Загарбники повідомляють, що взяли Маріуполь під контроль. Але насправді вони контролюють лише околиці та територію в районі знищеного драмтеатру. Саме там розташовані будівші евакуйованих обласної прокуратури та СБУ.

Про це пише у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фактично вони просунулись в контролі на один квартал і відносно контролюють територію в районі знищеного Драм театру. Саме в цьому квадраті розташовано будівлі евакуйованих обл прокуратури та СБУ. Назвати це контролем "центру міста" - російське перебільшення", - написав він.

Андрющенко зазначив, що всю діяльність окупанти ведуть лише на околицях міста.

"До того ж, під українським контролем залишаються Приморській район, частина Лівобережного в районі Азовсталі, узбережжя від Азовсталі до порту, сам Порт і власне території (включаючи навколо) заводів. Навіть по площі це більша частина міста", - пояснив він.

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Радник мера наголосив, що "Маріуполь був, є і буде Українським містом, де першим сходить сонце над морем в країні".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
***** вони там не котролюють,наші навіть привозять запаси і коптери,і вивозять ранених
я думаю кацапи так і не візьмуть Марік
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08.04.2022 12:23
+3
Маріуполь це Україна.
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08.04.2022 12:27
+3
Гарнізон Маріка це боги війни. Низький уклін кожному!
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08.04.2022 13:17
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***** вони там не котролюють,наші навіть привозять запаси і коптери,і вивозять ранених
я думаю кацапи так і не візьмуть Марік
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08.04.2022 12:23 Відповісти
Якщо збільшать чисельність військ там у два рази візьмуть
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08.04.2022 12:28 Відповісти
вони вже збільшили і беруть тількі за щоку
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08.04.2022 12:32 Відповісти
Полгорода уже взяли з месяц .Да и некоторая часть морских пехотинцев в плен сдалась(по некоторой информации закончились боеприпасы).Так ,что нужно делать что то или предпринимать попытки деблокации или дать приказ прорывться войскам из города к своим
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08.04.2022 12:49 Відповісти
це взяли тих піхотинців, що там не воюють? цей фейк вже розвінчаний, пора вигадувати інший
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08.04.2022 13:14 Відповісти
Збільшувати їм там уже нічим. Їх і так там 15000 проти наших 3000. Співвідношення 1 до 5 не на нашу користь. Це при тому що вони регулярно накривають місто артою та авіацією і таскають туди танки і бронетехніку. Я взагалі не знаю що там їдять, п'ють і де беруть набої захисники Маріуполя.
Іншими словами наших там скільки є, а ворогів стільки що вже нових не відправиш, бо тільки одним Маріуполем і доведеться займатися.
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08.04.2022 12:49 Відповісти
шойгу в сирии каждый день побеждает, вот уже 3 год
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08.04.2022 12:25 Відповісти
Маріуполь це Україна.
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08.04.2022 12:27 Відповісти
ось по Маріку від лугандонця почитайте https://kenigtiger.livejournal.com/2133315.html
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08.04.2022 12:38 Відповісти
Гарнізон Маріка це боги війни. Низький уклін кожному!
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08.04.2022 13:17 Відповісти
Хай береже та допомагає вам Господь та Матінка Божа.
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08.04.2022 20:14 Відповісти
 
 