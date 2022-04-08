46 країн-членів ЮНЕСКО відмовилися брати участь у 45-й сесії Комітету світової спадщини, доки його очолює Росія, - Мінкультури

Міністерство культури та інформаційної політики заявляє, що 46 країн світу – учасниць ЮНЕСКО відмовилися брати участь у 45-й сесії Комітету світової спадщини, доки його очолює Російська Федерація.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Цивілізований світ, який розуміє цінність культурної ідентичності для країни, солідарний з Україною. ЮНЕСКО зобов'язані не допустити головування Росії на 45-й сесії Комітету світової спадщини, а також мають перенести проведення її з Казані. Російська Федерація, яка завдає ударів по наших церквах, музеях, пам'ятках, театрах, за будь-яких обставин не має жодного морального права продовжувати називатися учасником організації, мета якої опікуватися культурою. Натомість ми радо організуємо проведення комітету у Львові", - зазначив Ткаченко.

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Він також назвав країни-члени ЮНЕСКО, які відмовилися брати участь у 45-й сесії Комітету світової спадщини, доки її очолює РФ: Афганістан, Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Канада, Колумбія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Еквадор, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Нігерія, Північна Македонія, Норвегія, Перу, Польща, Португалія, Румунія, Республіка Кітс і Невіс, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Велика Британія, США.

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