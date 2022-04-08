РФ цілеспрямовано завдала ракетного удару по вокзалу Краматорська: Царьов та інші пособники вбивць напередодні закликали нищити вокзали на Донбасі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні зранку війська РФ вдарили касетним "Іскандером" по залізничному вокзалу Краматорська.
За кілька днів до масового вбивства людей на вокзалі в Краматорську Олег Царьов закликав бомбити українські вокзали. Про це написав журналіст Денис Казанський у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"За кілька днів до масового вбивства людей на вокзалі в Краматорську звихнутий людожер Олег Царьов закликав бомбити українські вокзали. Ну тепер ти радий, виродку?" - написав Казанський.
Крім того, Казанський зазначив, що в соцмережах одразу почали з’являтися повідомлення росіян про нібито удар по українських військових.
"Як завжди, відразу після удару по вокзалу Краматорська росіяни похвалилися цим "подвигом" у соцмережах. Вони вважають, що влучили по наших військових. Повідомлення про це розмістив популярний телеграм-канал "Силовики", а репост на свої канали зробили російський пропагандист Дмитро Стешин ("Русский тарантас") та "заступник міністра інформації ДНР" Данило Безсонов", - написав журналіст.
Казанський наголосив, що як тільки стало відомо, що удар припав не по ЗСУ, а по мирних громадянах, пости відразу почали стирати і видаляти.
"Так само було і зі збитим "Боїнгом" у 2014-му році. Спочатку вихвалялися, що збили український літак. Потім поспіхом терли свої ж сюжети", - підсумував він.
Водночас Мустафа Найєм написав, що росіяни вдарили по вокзалу цілеспрямовано.
Будь ласка, зачекайте...
Як інакше забрати людей?
Так само було в Києві, Харкові.
Просто суки саме зараз спеціально вдарили по людям. По маленьким діткам. Там коляски стоять в калюжах крові.
В ОП вже є відповіді на всі питання.
Про які високі технології може бути мова при таких умовах?
Збройні сили Російської Федерації мають бути визнані - терористичною організацією!
Російська Федерація має бути оголошена країною-терористом!