УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10590 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
20 208 32
війна (56913) вокзал (171) Краматорськ (513) обстріл (21411) Казанський Денис (303)

РФ цілеспрямовано завдала ракетного удару по вокзалу Краматорська: Царьов та інші пособники вбивць напередодні закликали нищити вокзали на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні зранку війська РФ вдарили касетним "Іскандером" по залізничному вокзалу Краматорська.

За кілька днів до масового вбивства людей на вокзалі в Краматорську Олег Царьов закликав бомбити українські вокзали. Про це написав журналіст Денис Казанський у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"За кілька днів до масового вбивства людей на вокзалі в Краматорську звихнутий людожер Олег Царьов закликав бомбити українські вокзали. Ну тепер ти радий, виродку?" - написав Казанський.

Крім того, Казанський зазначив, що в соцмережах одразу почали з’являтися повідомлення росіян про нібито удар по українських військових.

"Як завжди, відразу після удару по вокзалу Краматорська росіяни похвалилися цим "подвигом" у соцмережах. Вони вважають, що влучили по наших військових. Повідомлення про це розмістив популярний телеграм-канал "Силовики", а репост на свої канали зробили російський пропагандист Дмитро Стешин ("Русский тарантас") та "заступник міністра інформації ДНР" Данило Безсонов", - написав журналіст.

Казанський наголосив, що як тільки стало відомо, що удар припав не по ЗСУ, а по мирних громадянах, пости відразу почали стирати і видаляти.

"Так само було і зі збитим "Боїнгом" у 2014-му році. Спочатку вихвалялися, що збили український літак. Потім поспіхом терли свої ж сюжети", - підсумував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару військ РФ по вокзалу Краматорська. ВIДЕО 21+

Дивіться: Перші хвилини після ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. ВIДЕО 21+

Водночас Мустафа Найєм написав, що росіяни вдарили по вокзалу цілеспрямовано.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Арестович зараз пояснить, що ракетну програму не розвивали, щоб не лякати мирне населення...
В ОП вже є відповіді на всі питання.
показати весь коментар
08.04.2022 12:57
+13
У меня один вопрос - почему до сих пор не возобновили ракетную программу в Украине? Может уже пора отвечать по местам дислокации ракетных войск русских фашистов?
показати весь коментар
08.04.2022 12:51
+9
Хтось з місцевих наводить...
показати весь коментар
08.04.2022 12:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це і дитині зрозуміло,що вокзали вразливе місце. На місці органи влади про це забули.
показати весь коментар
08.04.2022 12:50 Відповісти
яким чином органи влади мають закрити вокзал від ракети?
показати весь коментар
08.04.2022 12:51 Відповісти
Меньше п@здеть кто и откуда будет ехать, и уничтожать ушлепков типа шарикова и иже с ним, и ловить всех гнид с ордло которые вылезли на нашу территорию и стучат в парашу что где перемещается.
показати весь коментар
08.04.2022 13:03 Відповісти
Так поїзди евакуаційні оголошують по всім каналам і медіа. Щоб люди орієнтувалися на який час і звідки поїзд

Як інакше забрати людей?

Так само було в Києві, Харкові.
Просто суки саме зараз спеціально вдарили по людям. По маленьким діткам. Там коляски стоять в калюжах крові.
показати весь коментар
08.04.2022 13:27 Відповісти
Так а як тисячи людей евакуювати? На велосипедах?
показати весь коментар
08.04.2022 12:53 Відповісти
на вокзале д.б., как минимум, укрытие для всех, была объявлена тревога и работники на вокзале д.б. настоять, чтобы люди спустились в убежище..., хотя это я так, нет никакого спасения от русских убийц, кроме наших ЗСУ...
показати весь коментар
08.04.2022 13:10 Відповісти
СКАЖУ ТАК Я ЕЩЕ УДИВЛЕН ЧТО ВОКЗАЛЫ НЕ ХЕРАЧАТ РАШИСТЫ С НАЧАЛА ВОЙНЫ.. ТОЛЬКО ВХОДЯТ ВО ВКУС КАКОЙ ПРОСТИТЕ ИДИОТ СОБРАЛ СОТНИ ЛЮДЕЙ БЕЖЕНЦЕВ НА БЕПЛАТНЫЙ ПОЕЗД ТРИ СОСТАВА ДА ЕЩЕ ДНЕМ ДА ПОД ФАНФАРЫ НАСКОЛЬКОЯ ЗНАЮ РАНЬШЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ СОСТАВЫ ШЛИ КАК ЛИТЕРНЫЕ СЕКРЕТНО О МЕСТЕ СБОРА ДАТЕ И ВРЕМЕНИ ОТПРАВЛЕНИЯ ЗНАЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ КОТОРЫЕ ЗАВОЗИЛИ ПО ГРУППА С НЕСКОЛЬКИХ ЗАЕЗДОВ К ЭШЕЛОНУ ЭВАКУАЦИОННЫЙ СОСТАВ.. РАШИСТЫ УБЛЮДКИ И ТАК ДАЛЕЕ.... НО ОТ НАШЕЙ БЕЗАЛАБЕРНОСТИ ПОФИГИЗМА ВЧЕРА БЫЛ ПРИЛЕТ ПО МОСТУ.. НАДО БЫЛО ГОЛОВУ ВКЛЮЧАТЬ..
показати весь коментар
08.04.2022 13:22 Відповісти
Коли в очі "пасматреть" будемо знов просить
показати весь коментар
08.04.2022 12:50 Відповісти
У меня один вопрос - почему до сих пор не возобновили ракетную программу в Украине? Может уже пора отвечать по местам дислокации ракетных войск русских фашистов?
показати весь коментар
08.04.2022 12:51 Відповісти
Арестович зараз пояснить, що ракетну програму не розвивали, щоб не лякати мирне населення...
В ОП вже є відповіді на всі питання.
показати весь коментар
08.04.2022 12:57 Відповісти
Бо на державних підприємствах тотальна корупція, кумівство та некомпетентність. Той же Антонов випускав 1 літак на 3-4 роки, для порівняння Ейрбас і Боїнг - тисячі літаків на рік. Зате в керівника Антонова зарплатка була аж 50000 євро на місяць. А в інженерів, я підозрюю, могла й до тисячі не дотягувати.

Про які високі технології може бути мова при таких умовах?
показати весь коментар
08.04.2022 13:08 Відповісти
Хтось з місцевих наводить...
показати весь коментар
08.04.2022 12:52 Відповісти
что бы легче бороться с внешним врагом, нужно очиститься от внутренних полностью
показати весь коментар
08.04.2022 12:56 Відповісти
Як там. щодо перемовин з Царьовим?
показати весь коментар
08.04.2022 12:54 Відповісти
Шта!?
показати весь коментар
08.04.2022 12:59 Відповісти
Зачем эту гниду пишут с большой буквы?
показати весь коментар
08.04.2022 13:05 Відповісти
Цю Волинську різню слід повісити на каштані на Хрещатику.
показати весь коментар
08.04.2022 12:54 Відповісти
Бомбить все их скопления войск и аэропорта на территории рашки и бульбашей вдоль границ с Украиной
показати весь коментар
08.04.2022 12:55 Відповісти
Воно до того і йде, але нашу довго чухаються, в носі ковиряються, багато обсмактують(короче дуже медлянорішення приймають).
показати весь коментар
08.04.2022 12:58 Відповісти
чому ви не в генштабі?
показати весь коментар
08.04.2022 13:34 Відповісти
Вбивцям цивільних людей не повинно бути місця на цій Землі, держава-терорист роZсія має зникнути з карти, а на її місці з'явитись ряд незалежних одна від одної республік.
показати весь коментар
08.04.2022 13:00 Відповісти
вони, совкодрочерьі, ще курва не второпали що совку тризда назавжди. А як їм тепер жити, без йо@нутої мети одного примітивного ідіота-нарциса, що привчив орків вважати демократію найвищім злом.
показати весь коментар
08.04.2022 14:50 Відповісти
Вже давно не секрет що орки спеціально бють по скупченнях людей. Просто дехто забуває що людяності у ворога немає, і що це війна на знищення всіх людей в Україні, незалежно від мови, віри або політичних поглядів. До декого це ще не дійшло.
показати весь коментар
08.04.2022 13:00 Відповісти
Лично запускал , жидфо?
показати весь коментар
08.04.2022 13:16 Відповісти
Жахливий теракт і тяжкий військовий злочин вчинений регулярним державним військовим підрозділом РФ.
Збройні сили Російської Федерації мають бути визнані - терористичною організацією!

Російська Федерація має бути оголошена країною-терористом!
показати весь коментар
08.04.2022 13:17 Відповісти
Админы, вы баните тех кто говорит правду, ну а идиотов провокаторов пропускаете, вы хоть читаете что люди пишут!
показати весь коментар
08.04.2022 13:18 Відповісти
Какой точки? Искандера? Или российская лживая пропаганда уже разгоняет фейки о том, что украинцы опять сами себя разбомбили и сами себя убили??
показати весь коментар
08.04.2022 13:44 Відповісти
Царев не жилец, думаю.
показати весь коментар
08.04.2022 13:39 Відповісти
почему он до сих пор жив...вот вопрос?
показати весь коментар
08.04.2022 13:43 Відповісти
уроди кончені, zомбі лишньохромосомні дауни
показати весь коментар
08.04.2022 14:15 Відповісти
 
 