РФ цілеспрямовано завдала ракетного удару по вокзалу Краматорська: Царьов та інші пособники вбивць напередодні закликали нищити вокзали на Донбасі

Сьогодні зранку війська РФ вдарили касетним "Іскандером" по залізничному вокзалу Краматорська.

За кілька днів до масового вбивства людей на вокзалі в Краматорську Олег Царьов закликав бомбити українські вокзали. Про це написав журналіст Денис Казанський у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"За кілька днів до масового вбивства людей на вокзалі в Краматорську звихнутий людожер Олег Царьов закликав бомбити українські вокзали. Ну тепер ти радий, виродку?" - написав Казанський.

Крім того, Казанський зазначив, що в соцмережах одразу почали з’являтися повідомлення росіян про нібито удар по українських військових.

"Як завжди, відразу після удару по вокзалу Краматорська росіяни похвалилися цим "подвигом" у соцмережах. Вони вважають, що влучили по наших військових. Повідомлення про це розмістив популярний телеграм-канал "Силовики", а репост на свої канали зробили російський пропагандист Дмитро Стешин ("Русский тарантас") та "заступник міністра інформації ДНР" Данило Безсонов", - написав журналіст.

Казанський наголосив, що як тільки стало відомо, що удар припав не по ЗСУ, а по мирних громадянах, пости відразу почали стирати і видаляти.

"Так само було і зі збитим "Боїнгом" у 2014-му році. Спочатку вихвалялися, що збили український літак. Потім поспіхом терли свої ж сюжети", - підсумував він.

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Водночас Мустафа Найєм написав, що росіяни вдарили по вокзалу цілеспрямовано.