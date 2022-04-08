Є три ознаки того, що російська панівна еліта впадає у відверту паніку, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що російська панівна еліта впадає у відверту паніку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.
За словами Подоляка на це вказують одразу три явища.
"Перше: дедалі частіше з'являються дивні та відверті заяви російських топів іноземним журналістам. Як, наприклад, нічні "одкровення" кремлівського прессекретаря Пєскова, який "за замовчуванням" визнав величезні втрати російської армії в Україні. І що зі спецоперацією відбувається щось дивне.
Друге: заяви про відставку міністрів, які постійно з'являються і які, звісно, ніхто не поспішає задовольняти. Пов'язані ж одним ланцюгом. Вже в черзі на "покинути російський військовий корабель" Набіулліна (очільниця Центробанку), Сілуанов (Мінфін), Колокольцев (МВС) і тепер навіть Патрушев-молодший (Мінсільгосп). Сумніви наростають у людей.
І третє: практично щодня Путін проводить селектори з розширеною Радою безпеки. Точніше, спочатку розширено, потім – вузько. Протягом багатьох годин. Щоб накачувати й утримувати в підпорядкуванні... А паралельно з цим божевільні пропагандисти, які практично опинилися у вільному плаванні, продовжують накачувати й без того забитих власних громадян антиукраїнською ненавистю, щоб якщо треба, то "до останнього росіянина"..., - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
ЩО СКАЖЕШЬ, ПОДЛЯК?
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Хорошо информированный источник поделился совпадением почти мистическим, от которого - мурашки по коже.
Оказывается… Большой колонный зал, где в пятницу, 8 апреля, пройдёт церемония прощания с почившим Владимиром Жириновским, именно на эту дату, сильно заранее был забронирован… самим покойным. Который планировал в этот день открыть там приветственной речью большой бал для студентов, организованный Институтом мировых цивилизаций. Кстати, и его патронировал безвременно ушедший лидер ЛДПР.
Повторяется старая истина: хочешь рассмешить Господа - поведай Ему о своих планах.
Бери как есть, и в готовом виде карикатура
100% !
Но обстоятельства изменились: дата окончания войны пока выглядит довольно туманно, к тому же если раньше Путин не хотел шумных разборок дележа партийного наследия Жириновского, то сейчас понадобился именно шум и отвлечение внимания населения и элит от затянувшихся кровопролитных военных действий, отсутствия ярких и больших побед и, самое главное, от огромного количества международных скандалов и инкриминируемых России военных преступлений связанных с пребыванием российских войск на территории Украины.
Вечером 5 апреля президент России Владимир Путин проводил совещание в режиме видеоконференции с первым заместителем Руководителя Администрации президента Сергеем Кириенко. Мы располагаем распечаткой совещания, поэтому можем цитировать участников. В процессе обсуждения состояния здоровья Жириновского Путин спросил у Кириенко: "Что там пид...ра старого ещё держат?" Кириенко ответил утвердительно. Путин: "Думаю пора отключать. Сейчас самое время." После непродолжительного обсуждения процедур, порядка действий и обсуждения контроля за ситуацией в политических кругах после смерти лидера ЛДПР, Путин обратившись к Кириенко сказал: "Хороший был старик, хоть и склочный. Надо его и после смерти уважить. Распорядитесь, чтобы ему перед похоронами в зад палку колбасы засунули." Кириенко рассмеявшись спросил "Какой колбасы?" На что Путин ответил: "Кремлевской" будет символично".
Уже вчера днем Кириенко сообщил, что куплена "кремлевская" колбаса сырокопченая 250 грамм палка и передана для "погружения в тело усопшего". К странному юмору кремлевского правителя в его окружении давно привыкли, вот только кто и над чем будет смеяться последним нам ещё предстоит увидеть.
https://t.me/generalsvr/795
Чисто мажорно протирают штаны в этих заведениях, прожигают бабло на "недопустимый, буржуазный образ жизни", чтобы в оконцовке получить хоть какую-то бумажку, что оно там обучалось. Ради престижа.
Я все же буду надеяться, на табакерку, рыбную кость, робин гуда с новичком, и прочая.
Не важно, лишь бы в ад отправили бункерного.
Маск
@ardier16
·
2 ч
Тред о самом жадном рашистском мародёре [1/15]
Знакомтесь - офицер Коваленко Евгений Евгеньевич.
Вывез из Бучи и городов под Киевом почти полтонны имущества: инструменты, муз. колонки, стол, палатку и многое другое.
Сделаем ублюдка известным.
@Irokez18
·
6 апр.
По мнению одного из самых авторитетных военных изданий Jane's Defence Weekly, украинский батальон «Азов» признан мировыми военными экспертами, как самое боеспособное элитное боевое подразделение в мире.
А ВСУ каждый день делает то что этот альянс ни когда бы не сделал - крошит кацапню и получает от этого кураж!
И самое главное - для окончательного разрушения идеи "адиннарот" и баек о том, что Украина - часть вяликай раисси.
Оставил включенным сайт в браузере - программа сделает все сама - малая, но помощь Украине!
лучше с компа - жрет трафик!
@******
·
7 апр.
Транспортный самолёт Боинг 747 компании Airline Cargologicair UK приземлился в немецком аэропорту Хан.
А взлететь уже не имеет права из-за санкций. Владельцы - российские граждане. За каждый день в аэропорту компания должна платить 1200 евро. Бедапечаль.
вже всі зрозуміли, що це тупо базікали, лише Цензор тулить їх скрізь
КацПодоляк прєдлагаєт сдаццапідписати угоду про мирне співіснування з кацапськими вбивцями і все простити їм? Я так розумію?..