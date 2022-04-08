Є три ознаки того, що російська панівна еліта впадає у відверту паніку, - Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що російська панівна еліта впадає у відверту паніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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За словами Подоляка на це вказують одразу три явища.

"Перше: дедалі частіше з'являються дивні та відверті заяви російських топів іноземним журналістам. Як, наприклад, нічні "одкровення" кремлівського прессекретаря Пєскова, який "за замовчуванням" визнав величезні втрати російської армії в Україні. І що зі спецоперацією відбувається щось дивне.

Друге: заяви про відставку міністрів, які постійно з'являються і які, звісно, ніхто не поспішає задовольняти. Пов'язані ж одним ланцюгом. Вже в черзі на "покинути російський військовий корабель" Набіулліна (очільниця Центробанку), Сілуанов (Мінфін), Колокольцев (МВС) і тепер навіть Патрушев-молодший (Мінсільгосп). Сумніви наростають у людей.

І третє: практично щодня Путін проводить селектори з розширеною Радою безпеки. Точніше, спочатку розширено, потім – вузько. Протягом багатьох годин. Щоб накачувати й утримувати в підпорядкуванні... А паралельно з цим божевільні пропагандисти, які практично опинилися у вільному плаванні, продовжують накачувати й без того забитих власних громадян антиукраїнською ненавистю, щоб якщо треба, то "до останнього росіянина"..., - написав він.

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