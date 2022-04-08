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Польща вимагає зупинити членство РФ у міжнародних організаціях через геноцид в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

польша,сейм

Нижня палата польського парламенту вимагає створення міжнародної комісії з розслідування злочинів російського геноциду в Україні, засудження злочинців, а також призупинити членство Росії в усіх міжнародних організаціях.

Про це йдеться в резолюції, ухваленій в сесійній залі Сейму Польщі одноголосно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вражені свідченнями неймовірної жорстокості російської армії, яка бере участь у незаконному нападі на незалежну українську державу. Ми закликаємо міжнародне співтовариство відреагувати на це відповідно до масштабів злочину, вчиненого проти українського народу", – наголошується в резолюції.

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У документі підкреслюється, що свідомо скоєні систематичні акти насильства проти цивільних чоловіків і жінок "мають ознаки геноциду".

"Знайдені на вулицях, у підвалах, ямах, братських могилах мертві жертви катувань, зґвалтувань та пострілів у потилицю, символом чого стала Буча, є кривавим свідченням злочинних прагнень імперської політики володимира путіна",– підкреслюється в резолюції.

Як наголошується, воєнні злочини йдуть у парі з постійною пропагандою російських державних ЗМІ, де часто фігурує слово "деукраїнізація", тобто дія, спрямована "не лише на позбавлення українського народу права на самовизначення, але і права на існування".

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У тексті резолюції підкреслюється, що польські депутати очікують на створення міжнародної комісії з розслідування злочинів геноциду росії в Україні, а також негайного засудження воєнних злочинців.

"Сейм Республіки Польща очікує на негайне створення міжнародної слідчої комісії, яка документуватиме та перевірятиме факти, свідчення та висновки, а також негайного засудження воєнних злочинців. Ми також вимагаємо негайного призупинення членства росії в усіх міжнародних організаціях, які гарантують міжнародний прапопорядок і безпеку", – йдеться в документі.

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Крім того, нижня палата польського парламенту погоджується зі змістом скарги, поданої владою України до Ради Безпеки ООН, і закликає міжнародне співтовариство висунути обвинувачення винним у злочинах в Міжнародному суді в Гаазі.

"Ніхто, хто цінує свободу, права і гідність людини, норми демократії й основи цивілізації, не має права бути байдужим до трагедії українців", – наголошується в резолюції.

Як зазначається, після виявлення жертв різанини в Бучі потрібні подальші дії.

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"Держави та уряди, які не можуть приєднатися до цієї коаліції cправедливості, навмисно чи ні, приєднуються до коаліції російського беззаконня", – резюмується у тексті резолюції.
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Топ коментарі
+31
Всім союзникам- низький уклін. А Польщі- особлива подяка!!!
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08.04.2022 13:10
+16
immortality


@immorta83072852

·
20 ч



Кабаеву наконец-то выперли из Швейцарии!

К своему бункерному кабаеву она пока не попала. Но очень скоро они воссоединяться... Это был очень тяжёлый коллективеый труд всех небезразличных Швейцарских коррупционеров додавили, причем тех кто незаконно и выдавал ей документы...
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08.04.2022 13:19
+10
Санкции против рашки и рюске должны быть закреплены как минимум на 100 лет. Чтобы у них пропала самоуверенность что санкции это не надолго.
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08.04.2022 13:11
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Всім союзникам- низький уклін. А Польщі- особлива подяка!!!
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08.04.2022 13:10 Відповісти
Санкции против рашки и рюске должны быть закреплены как минимум на 100 лет. Чтобы у них пропала самоуверенность что санкции это не надолго.
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08.04.2022 13:11 Відповісти
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08.04.2022 13:23 Відповісти
Вот именно. Сейчас по спортивным росканалам крутят специальную рекламу. Сначала показывают мировых лидеров, которые говорят слово "санкции" а потом показывают "победы" рос сборных и спортсменов.
Финальная фраза - санкции временно, а победы навсегда.
Боюсь, просто так снять санкции им не удастся. Победы забудутся, а санкции останутся.
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08.04.2022 13:38 Відповісти
навмисне знищення цивільних це справжній геноцид, хто б шо не казав.
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08.04.2022 13:15 Відповісти
ВИКИНУТИ РАЗЛЯНДІЮ З ВСІХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПОЗБАВИТИ ЧЛЕНСТВА В РАД. БЕЗ. ООН!!!
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08.04.2022 13:15 Відповісти
Роzzія не має права існування на планеті, не кажучи вже про ООН та інші організації.
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08.04.2022 13:15 Відповісти
Жоржик


@Tamara1945271

·
12 ч



Люди помогите! В Дергачах остался приют 25 собачек и 28 котиков.
Часть была вывезена в начале войны.Эти остались. Пережили один этап войны.Теперь срочно нужна эвакуация! Обращаюсь ко всем приютам, ко всем неравнодушным людям.
Помогите нам вывезти животных! Тел.+380 66 700 1133
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08.04.2022 13:17 Відповісти
Повністю згоден з нашими друзями поляками..., кацапську наволоч вигнати зі всіх міжнародних інституцій !! Чому тільки Кулеба про це мовчить !?
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08.04.2022 13:19 Відповісти
immortality


@immorta83072852

·
20 ч



Кабаеву наконец-то выперли из Швейцарии!

К своему бункерному кабаеву она пока не попала. Но очень скоро они воссоединяться... Это был очень тяжёлый коллективеый труд всех небезразличных Швейцарских коррупционеров додавили, причем тех кто незаконно и выдавал ей документы...
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08.04.2022 13:19 Відповісти
👍
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08.04.2022 15:14 Відповісти
Нужна северная Корея 2.
Пусть жрут ягель и собирают валежник
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08.04.2022 13:42 Відповісти
надо срочно отменить право вето в совбезе и отдать например Украине, это место они потеряют навсегда
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08.04.2022 13:57 Відповісти
Місце на кладовищі не має ніякої цінності, с правом вето, або без
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08.04.2022 14:19 Відповісти
За всієї поваги до Вас, але право вето -- це за фактом володіння ЯЗ, так би мовити, природнє право. Скажімо, РБ ООН ухвалить щось без кацапії. І хто це виконає, якщо навіть НАТО боїться будь якого конфлікту з кацапами? Звісно, що був би Р.Рейґан чи Джон МакКейн, вони б нагнули кацапію. Але їх нема.
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08.04.2022 14:37 Відповісти
На превеликий жаль, їм, кацапам, наср@ти на ці організації.
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08.04.2022 14:34 Відповісти
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08.04.2022 14:42 Відповісти
 
 