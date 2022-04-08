Польща вимагає зупинити членство РФ у міжнародних організаціях через геноцид в Україні

Нижня палата польського парламенту вимагає створення міжнародної комісії з розслідування злочинів російського геноциду в Україні, засудження злочинців, а також призупинити членство Росії в усіх міжнародних організаціях.

Про це йдеться в резолюції, ухваленій в сесійній залі Сейму Польщі одноголосно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вражені свідченнями неймовірної жорстокості російської армії, яка бере участь у незаконному нападі на незалежну українську державу. Ми закликаємо міжнародне співтовариство відреагувати на це відповідно до масштабів злочину, вчиненого проти українського народу", – наголошується в резолюції.

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У документі підкреслюється, що свідомо скоєні систематичні акти насильства проти цивільних чоловіків і жінок "мають ознаки геноциду".

"Знайдені на вулицях, у підвалах, ямах, братських могилах мертві жертви катувань, зґвалтувань та пострілів у потилицю, символом чого стала Буча, є кривавим свідченням злочинних прагнень імперської політики володимира путіна",– підкреслюється в резолюції.

Як наголошується, воєнні злочини йдуть у парі з постійною пропагандою російських державних ЗМІ, де часто фігурує слово "деукраїнізація", тобто дія, спрямована "не лише на позбавлення українського народу права на самовизначення, але і права на існування".

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У тексті резолюції підкреслюється, що польські депутати очікують на створення міжнародної комісії з розслідування злочинів геноциду росії в Україні, а також негайного засудження воєнних злочинців.

"Сейм Республіки Польща очікує на негайне створення міжнародної слідчої комісії, яка документуватиме та перевірятиме факти, свідчення та висновки, а також негайного засудження воєнних злочинців. Ми також вимагаємо негайного призупинення членства росії в усіх міжнародних організаціях, які гарантують міжнародний прапопорядок і безпеку", – йдеться в документі.

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Крім того, нижня палата польського парламенту погоджується зі змістом скарги, поданої владою України до Ради Безпеки ООН, і закликає міжнародне співтовариство висунути обвинувачення винним у злочинах в Міжнародному суді в Гаазі.

"Ніхто, хто цінує свободу, права і гідність людини, норми демократії й основи цивілізації, не має права бути байдужим до трагедії українців", – наголошується в резолюції.

Як зазначається, після виявлення жертв різанини в Бучі потрібні подальші дії.

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"Держави та уряди, які не можуть приєднатися до цієї коаліції cправедливості, навмисно чи ні, приєднуються до коаліції російського беззаконня", – резюмується у тексті резолюції.