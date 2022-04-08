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Мішель про обстріл Краматорська: Потрібно більше санкцій проти РФ та більше зброї для України. Щойно затверджено 5-й пакет санкцій ЄС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

краматорськ

Президент Європейської ради Шарль Мішель через удар військ РФ по вокзалу Краматорська заявив про необхідність посилення санкцій проти Росії.

Про це він зазначив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Жахливо бачити, як Росія завдає удару по одній з основних станцій, які використовує мирне населення, що евакуюється з регіону, де Росія посилює свої атаки. Необхідні дії: більше санкцій проти Росії та більше зброї для України, що надходить з ЄС. Щойно затверджено 5-й пакет санкцій ЄС", - написав Мішель.

Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. За даними "Укрзалізниці", внаслідок обстрілу понад 30 загиблих та більше 100 поранених. За даними речниці голови Донецької ОВА Тетяни Ігнатченко, внаслідок обстрілу вокзалу Краматорська 27 людей загинуло.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацполіція про обстріл вокзалу Краматорська: Ракета влучила у тимчасовий зал очікування, де перебували сотні людей, серед загиблих є діти. ФОТО 18+

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
той 5й пакет то просто посміховисько
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08.04.2022 13:23
+14
Пора понять, что россию остановит только физическая невозможность продолжать войну - отсутствие оружия, топлива, распад фронта. Все остальное - полумеры.
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08.04.2022 13:28
+8
Вони, *****, стріляють справжніми ракетами по мирному населенню, а ви їм якісь міфічні санкції. Суки! Усі!
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08.04.2022 13:28
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той 5й пакет то просто посміховисько
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08.04.2022 13:23 Відповісти
Во второй части сообщения она говорит про ещё большие поставки оружия. Но кого интересует такая мелочь, когда сердце требует зрадоньки?!
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08.04.2022 13:30 Відповісти
Не тринди. Не в зраді справа, телнпень.
П'ятий пакет дійсно посміховисько.

Ті санкції обходяться на раз-два.

Заборона заходи в порти Європи судна із Росії. Судна російські майже всі зареєстровані в Панамі. Нормальна санкція????

Чи точкові заборони на платежі деяким банкам? Так через інші банку проведуть платіж.

Про ембарго на вугілля просто сміх.
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08.04.2022 13:43 Відповісти
вже обговорюють шостий. Мало-помалу. Погано, що додають по чуть-чуть...
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08.04.2022 13:31 Відповісти
В шостому має бути всього два пункти:

1) Повне ембарго на газ з рф
2) Повне ембарго на нафту з рф
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08.04.2022 13:46 Відповісти
Просто всіх маскалів потрібно вирізати. Не кажіть про гуманність. Доречі, навіть споавідатися за це не треба.
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08.04.2022 13:25 Відповісти
Звісно що не треба, бо вбивати москалів це не гріх
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08.04.2022 13:27 Відповісти
Вроде блокада портов, а там сплошные исключения: энергетики и с/х не касается. И затронет только суда под российским флагом. А если владелец поднял флаг Барбадоса, то уже добро пожаловать.
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08.04.2022 13:27 Відповісти
У россии сотни судов. Не смогут получать сырье и комплектующие. Надо еще закрыть наземный транзит через Польшу и Прибалтику, но это повлечет огромные убытки для польских перевозчиков.
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08.04.2022 13:30 Відповісти
Я знаю, что флаг можно вешать любой. Тут один моряк всё время пишет комментарии, так я понимаю, судам поменять порт приписки (а это флаг) - это, как 2 пальца аб асфальт.
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08.04.2022 13:43 Відповісти
нужно давать ответку туда откуда прилетело, создавать на территории врага хаос
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08.04.2022 13:27 Відповісти
Давно пора
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08.04.2022 13:30 Відповісти
Пора понять, что россию остановит только физическая невозможность продолжать войну - отсутствие оружия, топлива, распад фронта. Все остальное - полумеры.
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08.04.2022 13:28 Відповісти
Вони, *****, стріляють справжніми ракетами по мирному населенню, а ви їм якісь міфічні санкції. Суки! Усі!
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08.04.2022 13:28 Відповісти
Подоляк: «Ми не йтимемо ні на «Мінськ-3», ні на «Будапешт-2» - це все не має сенсу. В історичній перспективі, навіть короткостроковій, усі ці «мінські» призводять до грандіозних трагедій. Всі ці домовленості без реальних превентивних механізмів попередження війни не діятимуть».
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08.04.2022 13:29 Відповісти
нє, ну буде, приміром, стамбул-1, щось на зразок "мінськ1/2", та й навіть з "формулою штанмайєра"...
Тільки от яка різниця: мінські домовленості укладались тоді, коли в України не було армії, яка здатна вчинити достойний опір агресору. Різниця в часі, як мінімум, у вісім років...
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08.04.2022 13:36 Відповісти
Ударом по Краматорську Москва показала що на санкції їй начхати.
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08.04.2022 13:30 Відповісти
Санкции половинчатые и крайне недостаточные. Оружия, которое реально поможет загнать кацапню в ад пока как небыло, так и нет.
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08.04.2022 13:47 Відповісти
И *Томагавки*!!! *Томагавки* Украине!
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08.04.2022 13:48 Відповісти
ЄС глибоко стурбований своїм комфортом і достатком, тому реально дієвих санкцій чекати марно. Ці санкції розраховані виключно на їх внутрішній лохторат, типу ми ж не можемо стояти осторонь такої трагедії в Україні. Ці санкції ЄС не здатні вплинути на злочинну поведінку росії, вони не спрямовані нам на допомогу,а виключно,щоб відбилити себе, і ті, хто їх приймає і затверджує знає про це. Ось вони любителі демократії і західних цінностей у всій красі.
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08.04.2022 13:55 Відповісти
Работаю в голландской компании vroon. Спокойно нанимают рашистов на их суда.
Как эти твари пересекают границы ЕС и Великобритании? ******,а не санкций.
На моём судне кацапов нет,благодаря принципиальной позиции всего экипажа.
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08.04.2022 14:11 Відповісти
Какие накуй санкции ? Каждую минуту гибнут мирные люди, дети , идет полное уничтожение Украины ,геноцид.. Поставьте на веса жизни людей , детей , цену тому что происходит , не ждать и голосовать. На туалетную бумагу на шины Michelin , МакДональдз и тд и тп.. Это все должно идти автоматически на все ,вплоть до веника... Нужно тварь останавливать давить , нужно оружие помощь сила броня. ***** нужно дать ответ на ядерную атаку, в ответ ясно и четко , бумерангом...
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08.04.2022 14:45 Відповісти
В жопу хай той пакет собі засунуть
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08.04.2022 17:43 Відповісти
 
 