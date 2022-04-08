Мішель про обстріл Краматорська: Потрібно більше санкцій проти РФ та більше зброї для України. Щойно затверджено 5-й пакет санкцій ЄС
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Президент Європейської ради Шарль Мішель через удар військ РФ по вокзалу Краматорська заявив про необхідність посилення санкцій проти Росії.
Про це він зазначив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Жахливо бачити, як Росія завдає удару по одній з основних станцій, які використовує мирне населення, що евакуюється з регіону, де Росія посилює свої атаки. Необхідні дії: більше санкцій проти Росії та більше зброї для України, що надходить з ЄС. Щойно затверджено 5-й пакет санкцій ЄС", - написав Мішель.
Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. За даними "Укрзалізниці", внаслідок обстрілу понад 30 загиблих та більше 100 поранених. За даними речниці голови Донецької ОВА Тетяни Ігнатченко, внаслідок обстрілу вокзалу Краматорська 27 людей загинуло.
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П'ятий пакет дійсно посміховисько.
Ті санкції обходяться на раз-два.
Заборона заходи в порти Європи судна із Росії. Судна російські майже всі зареєстровані в Панамі. Нормальна санкція????
Чи точкові заборони на платежі деяким банкам? Так через інші банку проведуть платіж.
Про ембарго на вугілля просто сміх.
1) Повне ембарго на газ з рф
2) Повне ембарго на нафту з рф
Тільки от яка різниця: мінські домовленості укладались тоді, коли в України не було армії, яка здатна вчинити достойний опір агресору. Різниця в часі, як мінімум, у вісім років...
Как эти твари пересекают границы ЕС и Великобритании? ******,а не санкций.
На моём судне кацапов нет,благодаря принципиальной позиции всего экипажа.