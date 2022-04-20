У найближчі тижні очікувати дипломатичних поступок з боку Росії не варто, - Макрон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що війна, яку Росія розпочала проти України, в наступні дні і тижні не закінчиться.
Про це він сказав в ефірі RTL, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ця війна, на жаль, не закінчиться в наступні дні. Для Росії 9 травня – важлива дата. Майже напевно, що для Путіна 9 травня має бути днем перемоги. Я думаю, що нас чекають дуже важкі сценарії на Донбасі", – сказав Макрон.
"Я думаю, що в найближчі тижні не буде багато дипломатичних поступок з боку Росії", - додав він.
Макрон також згадав про санкції ЄС проти Росії: "Ми продовжуємо вводити санкції", - сказав він.
При цьому французький президент звинуватив у відсутності депутатів від "Національного об’єднання" в Європейському парламенті, коли там йшлося про запровадження санкцій проти Росії, що, за його словами свідчить про "неоднозначність" відносин деяких осіб з цією країною, незважаючи на війну.
Водночас Макрон вкотре підкреслив: "Ми підтримуємо українців".
Будь ласка, зачекайте...
Вам що повилазило ? Є тільки 2 варіанти : або вони нас знищуть повністю , або ми їх розвалимо на шматки . Іншого варіанту немає. Тому заткніться та наблюдайте мовчки ,жабоїди.
Ну прям капитан очевидность.
Их как не было, так и не будет. От слова совсем.
От них можно ожидать только виляние задницей и замыливание глаз, но от своих целей они отступать точно не будут.
а не кожного дня ***** дзвонити
Развязанная война это война против Европы.
Планы:
Пятая колонна в нашій Нєнькі встретит ху@ла с хлебом солью и
усилившись нашим ресурсом он попрет "щелкать" всех до Ламанша.
Британцы окажут сопротивление, но это в картину мира ху@ла ни как не вписывается, туманный альбион на какое-то время оставят в покое, а потом всплывут "щуки", как было во времена Карибского кризиса.
Мир пошел вперед, а лапти остались в имперской россии но с неугомонной потребительской жаждой - что бы было не хуже чем у людей, а еще лучше если лучше, при этом со сральником на улице и в голове.