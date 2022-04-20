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У найближчі тижні очікувати дипломатичних поступок з боку Росії не варто, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що війна, яку Росія розпочала проти України, в наступні дні і тижні не закінчиться.

Про це він сказав в ефірі RTL, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ця війна, на жаль, не закінчиться в наступні дні. Для Росії 9 травня – важлива дата. Майже напевно, що для Путіна 9 травня має бути днем перемоги. Я думаю, що нас чекають дуже важкі сценарії на Донбасі", – сказав Макрон.

"Я думаю, що в найближчі тижні не буде багато дипломатичних поступок з боку Росії", - додав він.

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Макрон також згадав про санкції ЄС проти Росії: "Ми продовжуємо вводити санкції", - сказав він.

При цьому французький президент звинуватив у відсутності депутатів від "Національного об’єднання" в Європейському парламенті, коли там йшлося про запровадження санкцій проти Росії, що, за його словами свідчить про "неоднозначність" відносин деяких осіб з цією країною, незважаючи на війну.

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Водночас Макрон вкотре підкреслив: "Ми підтримуємо українців".
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Топ коментарі
+19
Да заткнись уже, мерзавец.
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08.04.2022 13:33
+6
Макрон,твоя задача навати нам стілько зброї,скільки ми потребуємо!
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08.04.2022 13:33
+6
Макроша , яка дипломатія ? які поступки з боку росії?
Вам що повилазило ? Є тільки 2 варіанти : або вони нас знищуть повністю , або ми їх розвалимо на шматки . Іншого варіанту немає. Тому заткніться та наблюдайте мовчки ,жабоїди.
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08.04.2022 13:39
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Да заткнись уже, мерзавец.
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08.04.2022 13:33 Відповісти
Макрон,твоя задача навати нам стілько зброї,скільки ми потребуємо!
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08.04.2022 13:33 Відповісти
він сказав, шо в них самих мало
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08.04.2022 13:47 Відповісти
Та яким чином воно каже про гарантії задля України з боку Франції?😉
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08.04.2022 14:29 Відповісти
як стосується подальших намірів ***** Макрону можна довіряти, він з ним на "трубі"...
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08.04.2022 13:33 Відповісти
той макарон вже заграв своїм пізд@жом
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08.04.2022 13:34 Відповісти
А шо так? Макароша мало їздив на поклін до Тупіна?
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08.04.2022 13:37 Відповісти
Макарон- є рашистський агент куйла в ЄС І В НАТО.
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08.04.2022 13:39 Відповісти
Макроша , яка дипломатія ? які поступки з боку росії?
Вам що повилазило ? Є тільки 2 варіанти : або вони нас знищуть повністю , або ми їх розвалимо на шматки . Іншого варіанту немає. Тому заткніться та наблюдайте мовчки ,жабоїди.
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08.04.2022 13:39 Відповісти
Позвонить не хочешь?
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08.04.2022 13:43 Відповісти
Причому цей Макрон, якщо москва хоче знищити українську націю? Вже подейкують про ядерний удар на Київ "через два дні". Звісно, це фантазія, але невідомо, що прийде в заклопотану голову хворого Путіна...
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08.04.2022 13:45 Відповісти
Мордор і дипломатія - і поруч не стояло. Ми тільки очікуємо на капітуляцію мордора.
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08.04.2022 13:49 Відповісти
А надо?
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08.04.2022 14:02 Відповісти
Якщо ви не в курсі - нас захищають Збройні Сили України!
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08.04.2022 14:13 Відповісти
Це твоє пуйло розізлило Україну, тому дипломатичні розмови з парашкостаном, можуть бути тільки на тему репарацій, строків, і порядку їх виплати, за умови, що ху@ла викопають з бункера, й посадять на лаву підсудних в Гаазі.
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08.04.2022 13:54 Відповісти
Макрон какой-то *************, уступки, согласие...долбанутый
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08.04.2022 13:50 Відповісти
Так воно на зарплаті в пуйла, разом з меркельшою сидить...Що з воно ще може розказувати.
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08.04.2022 13:55 Відповісти
Макрон - статист передаст
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08.04.2022 13:54 Відповісти
Поступки будуть тоді, коли вже українські ракети будуть нищити Мацкву, Підер, Засратов та інші кацапські мурашники - от тоді й приймати капітуляцію Уйлостана можна буде.
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08.04.2022 13:59 Відповісти
У парня выборы, ему надо семафорить...
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08.04.2022 14:02 Відповісти
"Я думаю, что в ближайшие недели не будет много дипломатических уступок со стороны России".

Ну прям капитан очевидность.
Их как не было, так и не будет. От слова совсем.
От них можно ожидать только виляние задницей и замыливание глаз, но от своих целей они отступать точно не будут.
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08.04.2022 14:06 Відповісти
жабоїд краще б зброю давав Україні,
а не кожного дня ***** дзвонити
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08.04.2022 14:12 Відповісти
ТОЛЬКО СМЕРТЬ АГРЕССОРУ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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08.04.2022 14:21 Відповісти
Кацап,а ти хоч один узяв?"Росейский війсковий корабель,йди на х.й!"
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08.04.2022 14:35 Відповісти
Makron to debil kłamca i cipa jak wszyscy Francuzi
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08.04.2022 14:29 Відповісти
довбойоб. він дійсно вважає, що ми чекаємо від ***** якіхось там поступок? про які мирні договора може йти річь після Бучі, після Краматорська? про що можно домовлятися з терористами та тварями?
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08.04.2022 14:45 Відповісти
Когда уже эти толерсты поймут.
Развязанная война это война против Европы.
Планы:
Пятая колонна в нашій Нєнькі встретит ху@ла с хлебом солью и
усилившись нашим ресурсом он попрет "щелкать" всех до Ламанша.
Британцы окажут сопротивление, но это в картину мира ху@ла ни как не вписывается, туманный альбион на какое-то время оставят в покое, а потом всплывут "щуки", как было во времена Карибского кризиса.
Мир пошел вперед, а лапти остались в имперской россии но с неугомонной потребительской жаждой - что бы было не хуже чем у людей, а еще лучше если лучше, при этом со сральником на улице и в голове.
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08.04.2022 14:59 Відповісти
Шут гороховий
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08.04.2022 14:59 Відповісти
Этот Макрон таки идиот!...
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08.04.2022 16:00 Відповісти
 
 