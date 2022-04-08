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Внаслідок ракетного удару по Краматорську 39 загиблих і 87 поранених, значна кількість важких, - Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

краматорськ

Станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених під час обстрілу військами РФ залізничного вокзалу у Краматорську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка. 

За його словами, серед поранених - значна кількість важких.

Кириленко нагадує, що російські війська сьогодні вранці обстріляли "Точкою-У" залізничний вокзал у Краматорську, звідки організовано курсують евакуаційні поїзди, які вивозять жителів Донеччини у безпечніші області України.

"Росіяни навмисне намагаються зірвати евакуацію мирного населення, щоб прикриватися цивільними. Для них життя людей - лише розмінна монета та інструмент для досягнення своєї цинічної мети. Не дочекаються! Евакуація продовжиться. Усі, хто захоче покинути межі області, зможуть це зробити", - зазначив Кириленко. 

Читайте також: Дитина, яку сьогодні російська армія вбила на вокзалі Краматорська. ФОТО 18+

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+34
Люди просто хотели жить!
Кацапы!Будьте прокляты!
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08.04.2022 13:40
+17
Словацькі комплекси С-300, вже в Україні.
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08.04.2022 13:44
+13
При чем русскоязыячные, которых путлер якобы защищает.
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08.04.2022 13:41
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Люди просто хотели жить!
Кацапы!Будьте прокляты!
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08.04.2022 13:40 Відповісти
При чем русскоязыячные, которых путлер якобы защищает.
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08.04.2022 13:41 Відповісти
Це правда

- відкрив зараз Google карту Краматорська - відразу і не зрозумієш що це Україна. Назва вулиць імені Олега Кошового, Толстого, Некрасова, Бородіно тощо.
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08.04.2022 13:46 Відповісти
Ти ще відкрий станції метро Харькова, його карту, карту вулиць Сум і т.і. ... придурок.
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08.04.2022 13:55 Відповісти
В Кривом Роге аналогично!
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08.04.2022 14:54 Відповісти
Неправда. В Кривом Роге такого нет.
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08.04.2022 19:09 Відповісти
В Грозном до войны проживало 70% этнических русских, а не просто русскоязычных, посмотрите во что он его превратил....
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08.04.2022 13:49 Відповісти
Цілі такого цинічного удару:

1) Налякати населення і посіяти паніку під час евакуації у різних містах,селах сходу,півдня України.

2) Деморалізувати сили ЗСУ створюючи картини вбитих цивільних

3) Підготувати на основі цих подій приховане вторгнення військ рф на сході України.

Це все є відповідю на вигнання рф з комітету про прав людини оон, а також про додаткове озброєння України від США та НАТО перед початком другої фази війни проти рф.
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08.04.2022 13:41 Відповісти
Орки, без права на існування. Буде вам суки, ще відплата за усе!!!
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08.04.2022 13:43 Відповісти
Может пора эвакуировать Херсонщину иди дождемся таких же Краматорсков.
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08.04.2022 13:44 Відповісти
Словацькі комплекси С-300, вже в Україні.
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08.04.2022 13:44 Відповісти
я так понимаю это не комплексЫ, а комплекс, и не понятно сколько там ПУ и ракет к ним, при такой интенсивности БД - это максимум на неделю работы....
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08.04.2022 18:11 Відповісти
Віддайте Україні місце Росії в Раді Безпеки ООН
https://zbruc.eu/node/111440?fbclid=IwAR118Pi9c-kBPXZll6_zidzb7O35DBSkVs2y0wTcA2SDMEy2_KRGIP27DF8
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08.04.2022 13:45 Відповісти
Вот именно, зачем им это?
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08.04.2022 14:22 Відповісти
вас свиноцабак нужно уничтожать по всему Земному шару...!\везде - от слова совсем...!\
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08.04.2022 14:02 Відповісти
Брєдогенертор
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08.04.2022 14:25 Відповісти
Відразу після удару по вокзалу Краматорська, росіяни похвалилися цим "подвигом" у соцмережах. Вони вважали, що завдали удару по українським військових. Повідомлення про це розмістив популярний телеграм-канал "Силовики", а репост на свій канал "Русский тарантас" зробив російський пропагандист Дмитро Стешин.
"Як тільки стало відомо, що удар припав не по ЗСУ, а по мирних громадянам, пости відразу почали терти і видаляти. Так само було і зі збитим "Боїнгом" у 2014-му році. Спочатку вихвалялися, що збили український літак. Потім поспіхом терли свої ж сюжети."
Киселевская помойка РИА Новости запостила информацию про взрыв в Краматорске с обвинением в адрес ВСУ в 10:25, хотя первые сообщения в чатах появились примерно в 10:30, что подтверждают большинство людей.

Обратите внимание, что на скрине написано, что в Twitter сообщение было выложено через TweetDeck. Этот сервис используется для отправки ОТЛОЖЕННЫХ ПОСТОВ.

Это означает, что они заранее подготовили текст для поста.

Тварі. мерзені тварі !
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08.04.2022 13:56 Відповісти
Росіяни такі нелюди тому що зло, яке вони несуть століттями залишається не покараним. І зараз у людства є шанс нарешті вже покарати це зло і зробити цей світ хоч трохи кращим.
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08.04.2022 14:10 Відповісти
Можливо не варто озвучувати де знаходяться гуманітарні коридори на підконтрольній нам території?
Я розумію, що міністрів і віца міністрів і радників і іншої наволочі бункерної багато і всі хочуть хайпу...
Але ціна, як на мене, занадто велика....
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08.04.2022 14:15 Відповісти
Краматорська иміська рада. З 42 народних депутатів 17 з ОПЗЖ і партії Шарія. Чим ви ***** там думали коли обирали цю нечисть?Вони тепер всі втекли до Росії і корегують вогонь по вашому місту.Коли ви вже наберетесь розуму?Чи ніколи?
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08.04.2022 14:21 Відповісти
Шт там верещучка? Нові гумкоридори узгодила? Конвої зі жратвою кацапам зібрала???
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08.04.2022 14:36 Відповісти
Вона молодець. Свою справу робить добре.
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08.04.2022 19:12 Відповісти
Вона молодець. Свою справу робить добре.
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08.04.2022 19:13 Відповісти
***** програло на втратах своїх військових....
тепер воно хоче зрівняти а то й перебільшити наші втрати.
а те що наші втрати цивільня і діти, його не цікавить.
воно хоче показати на расєє цифри.
ну, тіпа, я чемпіон.
і що саме страшне, що його вата проглотить все це.
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08.04.2022 15:38 Відповісти
Не пинайте меня сильно, но я сомневаюсь, что это удар Точкой-У. Я в Киеве лично видел, что бывает, когда падает СБИТАЯ ракета, там вокруг сносится почти всё.
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08.04.2022 16:22 Відповісти
Ми повинні сказати народу правду. Краматорськ був обстріляний збройними силами України, тому що в російських військах цього типу ракет давно немає. І запуск, як підтвердили залишилися в живих свідки, був проведений з позицій української армії. Це зроблено для того, щоб легше було випросити у Заходу зброю, грошей і закритого неба. Для того, щоб правда швидше з'ясувалася, ми повинні скласти зброю і погодитися на умови Росії. Іншого виходу у нас немає!
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08.04.2022 17:27 Відповісти
Цапорилий, на ваше "их там нет" вже давно ніхто не ведеться. Фото та відео докази того, що "Точка-У" використовується москалями ось тут. Росія використовує "Точка-У" від самого початку вторгнення. А про "скласти зброю" можеш тільки помріяти. Вас наші ЗСУ і далі будуть кришити, як падаль.
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08.04.2022 18:00 Відповісти
Саме цікаве те, що русня, націлена на вбиство людей які жили в ватних регіонах України. Якщо взяти Бучу, багато вбивств відбулось на вулиці кірова (це для тих людей які казали "какая разница как називается улица"). Зараз пустили ракету на вокзал Краматорська, я впевнений, що більша частина тих людей які були в той час на вокзалі, хотіли русский мир. Русня чомусь не пішла окуповувати Волинську область через Білорусь, а пішли в регіони які ватні або трошки ватні. Це дійсно цікаво.
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08.04.2022 17:38 Відповісти
 
 