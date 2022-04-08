Внаслідок ракетного удару по Краматорську 39 загиблих і 87 поранених, значна кількість важких, - Кириленко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених під час обстрілу військами РФ залізничного вокзалу у Краматорську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка.
За його словами, серед поранених - значна кількість важких.
Кириленко нагадує, що російські війська сьогодні вранці обстріляли "Точкою-У" залізничний вокзал у Краматорську, звідки організовано курсують евакуаційні поїзди, які вивозять жителів Донеччини у безпечніші області України.
"Росіяни навмисне намагаються зірвати евакуацію мирного населення, щоб прикриватися цивільними. Для них життя людей - лише розмінна монета та інструмент для досягнення своєї цинічної мети. Не дочекаються! Евакуація продовжиться. Усі, хто захоче покинути межі області, зможуть це зробити", - зазначив Кириленко.
Будь ласка, зачекайте...
Кацапы!Будьте прокляты!
- відкрив зараз Google карту Краматорська - відразу і не зрозумієш що це Україна. Назва вулиць імені Олега Кошового, Толстого, Некрасова, Бородіно тощо.
1) Налякати населення і посіяти паніку під час евакуації у різних містах,селах сходу,півдня України.
2) Деморалізувати сили ЗСУ створюючи картини вбитих цивільних
3) Підготувати на основі цих подій приховане вторгнення військ рф на сході України.
Це все є відповідю на вигнання рф з комітету про прав людини оон, а також про додаткове озброєння України від США та НАТО перед початком другої фази війни проти рф.
https://zbruc.eu/node/111440?fbclid=IwAR118Pi9c-kBPXZll6_zidzb7O35DBSkVs2y0wTcA2SDMEy2_KRGIP27DF8
"Як тільки стало відомо, що удар припав не по ЗСУ, а по мирних громадянам, пости відразу почали терти і видаляти. Так само було і зі збитим "Боїнгом" у 2014-му році. Спочатку вихвалялися, що збили український літак. Потім поспіхом терли свої ж сюжети."
Киселевская помойка РИА Новости запостила информацию про взрыв в Краматорске с обвинением в адрес ВСУ в 10:25, хотя первые сообщения в чатах появились примерно в 10:30, что подтверждают большинство людей.
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Тварі. мерзені тварі !
Я розумію, що міністрів і віца міністрів і радників і іншої наволочі бункерної багато і всі хочуть хайпу...
Але ціна, як на мене, занадто велика....
тепер воно хоче зрівняти а то й перебільшити наші втрати.
а те що наші втрати цивільня і діти, його не цікавить.
воно хоче показати на расєє цифри.
ну, тіпа, я чемпіон.
і що саме страшне, що його вата проглотить все це.