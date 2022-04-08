Внаслідок ракетного удару по Краматорську 39 загиблих і 87 поранених, значна кількість важких, - Кириленко

Станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених під час обстрілу військами РФ залізничного вокзалу у Краматорську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка.

За його словами, серед поранених - значна кількість важких.

Кириленко нагадує, що російські війська сьогодні вранці обстріляли "Точкою-У" залізничний вокзал у Краматорську, звідки організовано курсують евакуаційні поїзди, які вивозять жителів Донеччини у безпечніші області України.

"Росіяни навмисне намагаються зірвати евакуацію мирного населення, щоб прикриватися цивільними. Для них життя людей - лише розмінна монета та інструмент для досягнення своєї цинічної мети. Не дочекаються! Евакуація продовжиться. Усі, хто захоче покинути межі області, зможуть це зробити", - зазначив Кириленко.

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