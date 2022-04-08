УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10867 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
11 809 11
Маріуполь (2822) обстріл (21411) порт (619) Азов (674)

Окупанти обстріляли в Маріуполі криголам "Капітан Бєлоусов" з цивільним екіпажем, є загиблий і поранені, - полк "Азов"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

капітал,бєлоусов

Минулої ночі російські окупаційні війська у Маріупольському торговельному порту обстріляли криголам "Капітан Бєлоусов", на якому знаходився цивільний екіпаж.

Про це повідомляє полк "Азов", інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще кількох було поранено", - йдеться у повідомленні.

В "Азові" наголосили, що окупанти продовжують нищити порт Маріуполя, в якому перебувають зокрема й іноземні кораблі з екіпажами.

"Капітан Бєлоусов" - єдиний в Україні криголам. Він був спущений на воду на воду в 1953 році. У 2009 році криголам пройшов реновацію. Щороку під час зимової навігації "Капітан Білоусов" забезпечує прохід караванів суден каналом Вугільної гавані й Азовського моря.

Читайте: Окупанти кажуть, що контролюють центр Маріуполя. Але це брехня, - радник мера Андрющенко

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
по мосту жахните он уже заждался
показати весь коментар
08.04.2022 14:08 Відповісти
Чем? Спроси у Янелоха.
показати весь коментар
08.04.2022 17:09 Відповісти
Крымский мост *****!
показати весь коментар
08.04.2022 14:11 Відповісти
По - перше не єдиний. Ще є новопридбаний криголам, який зараз в Антарктиці.
показати весь коментар
08.04.2022 14:16 Відповісти
Оце треба зроБИТИ:
показати весь коментар
08.04.2022 14:49 Відповісти
По ньому ще мають тікати касапи з Криму, а потім ще - рухатися наші війська - повертати Українську Кубань.
показати весь коментар
08.04.2022 23:21 Відповісти
верховному байдуже - для нього головне,щоби знищили "Азов"
показати весь коментар
08.04.2022 15:21 Відповісти
флот ледоколов (с) зельц
показати весь коментар
08.04.2022 15:24 Відповісти
А якого х.ра він там був???
Що за х.рня в нас відбувається? Мрія - у Гостомелі, Сагайдачний - без озброєння у Миколаєві, єдиний криголам у Азовському морі в Маріуполі???
показати весь коментар
08.04.2022 15:56 Відповісти
 
 