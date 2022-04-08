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війна (56913) діти (4420) Олена Зеленська (220)

Близько 4 млн українських дітей стали вимушеними переселенцями, із сотнями на сьогодні немає зв'язку, - Зеленська

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

війна,діти,бомбардування

Близько чотирьох мільйонів українських дітей через напад російських загарбників стали вимушеними переселенцями, ще з сотнями дітей немає зв’язку.

Про це зазначила дружина Президента Олена Зеленська у зверненні до учасників конференції щодо нової Стратегії прав дитини (2022-2027), що відбулася під егідою Ради Європи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Звернення на заході зачитав посол України в Італії Ярослав Мельник.

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"Близько чотирьох мільйонів – половина наших дітей – стали вимушеними переселенцями: у них більше немає звичного дому. І що страшніше – зараз в Україні сотні дітей, з якими ми не маємо зв’язку. Про долю яких ми просто нічого не знаємо! Вони зі своїми батьками в містах, які окупували росіяни, або за які точаться бої", – заявила перша леді.

У залі було оголошено хвилину мовчання за 165 українськими дітьми, про загибель яких було відомо на час виступу.

Також читайте: Дитина, яку сьогодні російська армія вбила на вокзалі Краматорська. ФОТО 18+
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Топ коментарі
+13
Блєдя нарешті вилізла, а мамаріма де?
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08.04.2022 14:26
+7
За все это время, что идет война, я ни разу не слышала о том ,что Зеленские что ли бо купили за свои деньги для армии или для украинских деток. Я уверена,что они и копейки не дали на благотворительнось,потому что когда Зеленские,что то делают то об этом месяц трубят по всем каналам хотя они очень богатые люди и им есть чем помочь украинцам
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08.04.2022 14:48
+6
якесь дивне прізвище у найвеличнішого: Зеленська
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08.04.2022 14:32
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Блєдя нарешті вилізла, а мамаріма де?
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08.04.2022 14:26 Відповісти
На не вилізла, не хвилюйтесь. Це посол зачитав. Вона може про це й не чула .
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08.04.2022 14:46 Відповісти
Скумбрія обнулилась ...
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08.04.2022 17:01 Відповісти
створіть ____РОзголос !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації -----вже внесли ЗАКОНОпРОЕКТ до В,РАДИ про ЗАборону мп рф на ТЕРиторії УКраїни ,,,,, ВИМОГА негайно проголосувати ЗАКОН ----infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ---
Проект Закону про заборону Московського патріархату на території України

Номер, дата реєстрації:
7204 від 22.03.2022
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08.04.2022 14:32 Відповісти
якесь дивне прізвище у найвеличнішого: Зеленська
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08.04.2022 14:32 Відповісти
Ещё про своих расскажи...
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08.04.2022 14:37 Відповісти
сидит и связывается каждый день, а связи нет
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08.04.2022 14:37 Відповісти
Європейський не легальний ринок органів отримав стимул на нове життя і це все завдяки вашому кловану, пані зеленська, неістєріть...
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08.04.2022 14:39 Відповісти
Очевидно, що головний аспект цієї війни демографічний.
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08.04.2022 14:43 Відповісти
если есть возможность и желание , расширьте этот канал https://youtu.be/54mw5tzthzY, может поможет кому , знаю что есть тысячи людей нуждающиеся в психологической помощи , но не имеет возможности . Спасибо.
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08.04.2022 14:43 Відповісти
За все это время, что идет война, я ни разу не слышала о том ,что Зеленские что ли бо купили за свои деньги для армии или для украинских деток. Я уверена,что они и копейки не дали на благотворительнось,потому что когда Зеленские,что то делают то об этом месяц трубят по всем каналам хотя они очень богатые люди и им есть чем помочь украинцам
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08.04.2022 14:48 Відповісти
На помощи не заработаешь.
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08.04.2022 15:00 Відповісти
Есть еще сомнение по этому кодлу?Как может поменяться скотина,которая в 2014г репостила в соцсетях про сдачу позиций ВСУ?Недонаполеон привел в ОП всю нечисть.
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08.04.2022 15:33 Відповісти
Ленка, де ти??? Виходь!
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08.04.2022 15:40 Відповісти
зеленская, а вам не кажется что половина вины за войну лежит на твоем муже и его дружбанах типа ермаков татаровых арестовичах и прочих?? Быстро вы все переобулись.
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08.04.2022 17:15 Відповісти
 
 