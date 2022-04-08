Міністри оборони Туреччини, Італії та Британії обговорять на зустрічі у Стамбулі війну в Україні

Голови Міноборони Італії, Британії й Туреччини Лоренцо Гуеріні, Бен Воллес й Хулусі Акар проведуть тристоронню зустріч в Стамбулі. Порушать питання війни на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони Туреччини.

"На зустрічі відбудеться обмін думками щодо відносин між країнами у сфері оборони та безпеки й з регіональних питань, а також будуть обговорені події у контексті України", - пише пресслужба Міноборони Туреччини.

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