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Міністри оборони Туреччини, Італії та Британії обговорять на зустрічі у Стамбулі війну в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

туреччина

Голови Міноборони Італії, Британії й Туреччини Лоренцо Гуеріні, Бен Воллес й Хулусі Акар проведуть тристоронню зустріч в Стамбулі. Порушать питання війни на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони Туреччини.

"На зустрічі відбудеться обмін думками щодо відносин між країнами у сфері оборони та безпеки й з регіональних питань, а також будуть обговорені події у контексті України", - пише пресслужба Міноборони Туреччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина пропонує проводити засідання ТКГ у Стамбулі

Автор: Наталя Джума
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Номер, дата реєстрації:
7204 від 22.03.2022
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08.04.2022 14:31 Відповісти
 
 