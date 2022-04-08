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Словаччина передала Україні протиповітряну систему C-300: "Український народ сміливо захищає свою країну! Наш обов’язок - допомагати". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони C-300. Наразі вона вже знаходиться в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TV Noviny.

Інформацію про передачу системи ППО підтвердив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хеґер.

"Передача системи не означає, що Словацька Республіка стала частиною збройного конфлікту в Україні. Також запевняю, що оборона Словацької Республіки як і раніше забезпечена і в найближчі дні буде посилена додатковою системою протиракетної оборони наших союзників", - заявив він.

Також читайте: У Словаччині почали розгортати системи ППО Patriot

"Український народ сміливо захищає свою суверенну країну та й нас. Наш обов’язок - допомагати, а не залишатися на місці й не знати про втрати людських життів під час агресії Росії", - зазначив Хеґер у своєму твіттері.

Словаччина передала Україні протиповітряну систему C-300: Український народ сміливо захищає свою країну! Наш обов’язок - допомагати 01

Також читайте: Словаччина завершує заміну радянської системи ППО на сучасну, - прем'єр Гегер

Словаччина передала систему С-300 за запитом України відповідно до статті 51 Статуту ООН про право на самооборону.
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Топ коментарі
+94
А в это время херр Шольц всё думает, как-бы оттянуть поставку стареньких Леопардов, какую бы ещё отмазку придумать, чтобы не спешить... Спасибо словаки и Словакии!
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08.04.2022 14:41
+66
Боже благослови Словаччину!
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08.04.2022 14:42
+63
Чудово!
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08.04.2022 14:41
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Передають усе що є.
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08.04.2022 21:47 Відповісти
Очевидно у Словаччини їх більше немає. Можливо ще хтось дасть.
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08.04.2022 23:07 Відповісти
Справжні друзі пізнаються в біді.
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08.04.2022 17:49 Відповісти
До чого тут дружба? Їм дадуть на заміну комплекси Петріот, які в рази ефективніші.
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08.04.2022 21:49 Відповісти
Трьох трьох кратне УРА! На честь Словаччини
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08.04.2022 17:52 Відповісти
ДЯКУЄМО
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08.04.2022 18:07 Відповісти
Не засцали. А німці сцать. От так то.
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08.04.2022 18:30 Відповісти
У німців немає С-300
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08.04.2022 21:49 Відповісти
Дмитрий Медведев еще раз высказался о санкциях Запада

"О санкциях в последнее время сказано бесконечное количество раз. И как правило - в эмоциональном ключе. Вражеские страны продолжают вводить их против России. Поэтому хочу напомнить некоторые принципиальные моменты санкционной эпопеи", - пишет он в своем телеграм-канале.

В одном из перечисленных пунктов бывший премьер-министр и бывший президент России заявляет, что "незаконные санкции при определённых обстоятельствах могут быть квалифицированы как акт международной агрессии со стороны отдельных государств или их союзов".

"В этом случае у государства, которое подверглось агрессии, то есть у России, возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые посчитает уместными", - заявил он.

С 16 января 2020 года Дмитрий Медведев - заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации.

@idelrealii
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08.04.2022 18:53 Відповісти
европейские впн закончились?
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08.04.2022 20:01 Відповісти
Медведка угрожает
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08.04.2022 18:54 Відповісти
Да пшёл он за русским кораблём, денег нет, но пусть держится...
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08.04.2022 20:57 Відповісти
Тобто , коли коли люди не хочуть з покидьком мати спільні справи , то покидьок має право з гранатою в руках вимагати від них зворотнього? Це "бред"
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09.04.2022 14:08 Відповісти
Самое разумное место для для дислокации я знаю но не скажу. Скажу лишь что полуостров надо жёстко контролировать.
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08.04.2022 19:01 Відповісти
Найрозумніше - це відсутність дислокації.
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08.04.2022 21:50 Відповісти
Словакія в якій корупція була на рівні нашої постсовдепівсько -кучмівської зашкалювала до вступу в ЄС тепер шалені виходняри стали не пічами мечіаровськими а європейцями.
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08.04.2022 19:06 Відповісти
Гамерика дала Петріоти і Тайваню і Словакам ,тільки Україні дають таку ******** совіцьку по принципу на тобі небоже ,що мені не гоже.
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08.04.2022 19:10 Відповісти
Вибачте ,але ви не розумний
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09.04.2022 14:09 Відповісти
Дякую щиро, браття словаки!
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08.04.2022 20:37 Відповісти
Молодцы, спасибо вам, вот сразу видно, кому небезразлична Украина. СПАСИБО!!!
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08.04.2022 21:00 Відповісти
Доброго полювання.
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08.04.2022 21:34 Відповісти
Молодцы, так держать, большое вам спасибо за это, вот сразу видно, что друг познаётся в беде. Спасибо огромное!
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08.04.2022 21:58 Відповісти
Велика подяка, брати-слов'яни! Разом будемо ******* ординську наволоч!
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08.04.2022 22:38 Відповісти
Уже є навіть відео цього прекрасного дійства.
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08.04.2022 23:06 Відповісти
Прошу весь час до перемоги пам'ятати про НЕОБХІДНІСТЬ РОЗЗОСЕРЕДЖЕННЯ ресурсів, особливо, найбільш цінних.

Практика цієї війни довела багато разів, що скупчення ресурсів, "сил і засобів" стає легкою здобиччю супротивника: як ворог знищив ракетами чи ін. засобами наші скупчені цінності (в т.ч. людей - як сьогодні на залізничному вокзалі Краматорська), так і ми били ворога найбільш масово там і тоді, де були його скупчення, наприклад: колони, склади і т.д..
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08.04.2022 23:49 Відповісти
Колона техніки або поїзд з пальним, зброєю чи ************ - це подарунок супротивнику.
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08.04.2022 23:51 Відповісти
Зрозуміло майже все без перекладу. Ось що значить браття-словаки.
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09.04.2022 10:51 Відповісти
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