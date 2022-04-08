Словаччина передала Україні протиповітряну систему C-300: "Український народ сміливо захищає свою країну! Наш обов’язок - допомагати". ВIДЕО
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Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони C-300. Наразі вона вже знаходиться в країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TV Noviny.
Інформацію про передачу системи ППО підтвердив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хеґер.
"Передача системи не означає, що Словацька Республіка стала частиною збройного конфлікту в Україні. Також запевняю, що оборона Словацької Республіки як і раніше забезпечена і в найближчі дні буде посилена додатковою системою протиракетної оборони наших союзників", - заявив він.
"Український народ сміливо захищає свою суверенну країну та й нас. Наш обов’язок - допомагати, а не залишатися на місці й не знати про втрати людських життів під час агресії Росії", - зазначив Хеґер у своєму твіттері.
Словаччина передала систему С-300 за запитом України відповідно до статті 51 Статуту ООН про право на самооборону.
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"О санкциях в последнее время сказано бесконечное количество раз. И как правило - в эмоциональном ключе. Вражеские страны продолжают вводить их против России. Поэтому хочу напомнить некоторые принципиальные моменты санкционной эпопеи", - пишет он в своем телеграм-канале.
В одном из перечисленных пунктов бывший премьер-министр и бывший президент России заявляет, что "незаконные санкции при определённых обстоятельствах могут быть квалифицированы как акт международной агрессии со стороны отдельных государств или их союзов".
"В этом случае у государства, которое подверглось агрессии, то есть у России, возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые посчитает уместными", - заявил он.
С 16 января 2020 года Дмитрий Медведев - заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации.
@idelrealii
Практика цієї війни довела багато разів, що скупчення ресурсів, "сил і засобів" стає легкою здобиччю супротивника: як ворог знищив ракетами чи ін. засобами наші скупчені цінності (в т.ч. людей - як сьогодні на залізничному вокзалі Краматорська), так і ми били ворога найбільш масово там і тоді, де були його скупчення, наприклад: колони, склади і т.д..