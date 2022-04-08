Словаччина передала Україні протиповітряну систему C-300: "Український народ сміливо захищає свою країну! Наш обов’язок - допомагати". ВIДЕО

Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони C-300. Наразі вона вже знаходиться в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TV Noviny.

Інформацію про передачу системи ППО підтвердив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хеґер.

"Передача системи не означає, що Словацька Республіка стала частиною збройного конфлікту в Україні. Також запевняю, що оборона Словацької Республіки як і раніше забезпечена і в найближчі дні буде посилена додатковою системою протиракетної оборони наших союзників", - заявив він.

Також читайте: У Словаччині почали розгортати системи ППО Patriot

"Український народ сміливо захищає свою суверенну країну та й нас. Наш обов’язок - допомагати, а не залишатися на місці й не знати про втрати людських життів під час агресії Росії", - зазначив Хеґер у своєму твіттері.

Також читайте: Словаччина завершує заміну радянської системи ППО на сучасну, - прем'єр Гегер

Словаччина передала систему С-300 за запитом України відповідно до статті 51 Статуту ООН про право на самооборону.