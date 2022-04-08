ДБР розслідує справу про втечу за кордон ексголови Конституційного Суду Тупицького
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Державне бюро розслідувань з’ясовує, як правоохоронці переправили через кордон колишнього суддю та ексголову Конституційного суду Олександра Тупицького.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"У ході досудового розслідування слідчі ДБР встановили, що він залишив межі України без проходження передбаченого законодавством прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон. Також не було з’ясовано наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження Тупицькому у праві виїзду за кордон", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Держприкордонслужби, Тупицький не перетинав державний кордон. Між тим його бачили в центрі Відня.
Справу розслідують за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 5 до 7 років.
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Не вийти на самих себе!
А может на эту текучку направить двоих человек, а все остальные пускай делом займутся?
Хотя, наверное, сами и вывозили.....