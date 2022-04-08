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втеча (191) Тупицький (227) ДБР (2566)

ДБР розслідує справу про втечу за кордон ексголови Конституційного Суду Тупицького

Новини Цензор.НЕТ Події

тупицький

Державне бюро розслідувань з’ясовує, як правоохоронці переправили через кордон колишнього суддю та ексголову Конституційного суду Олександра Тупицького.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"У ході досудового розслідування слідчі ДБР встановили, що він залишив межі України без проходження передбаченого законодавством прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон. Також не було з’ясовано наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження Тупицькому у праві виїзду за кордон", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Держприкордонслужби, Тупицький не перетинав державний кордон. Між тим його бачили в центрі Відня.

Читайте: Колишній голова Конституційного суду Тупицький втік до Відня, хоча офіційно кордон не перетинав. ФОТО

Справу розслідують за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 5 до 7 років.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+33
Татаров знает - его спросите
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08.04.2022 14:49
+18
ДБР, почни розслідовання від себе!
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08.04.2022 14:51
+18
А Медведчука, кума Медведчука зі "слуг", Погребинського, якому була висунута підозра у зраді, та ще декільком "членам", які спокійно виїхали створеним "офісним вікном", нікого і не цікавить.
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08.04.2022 14:52
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Татаров знает - его спросите
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08.04.2022 14:49 Відповісти
тссссс ...неначасі... (с)
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08.04.2022 20:52 Відповісти
ДБР, почни розслідовання від себе!
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08.04.2022 14:51 Відповісти
Смотришь на эти вонючую рожу и хочется что бы какой то австрийский маньяк в порыве сумашествия порезал к ****** Тупицкого со всей семьей, прости Господи. Нельзя забыват всех этих вонючих предателей, Европа не должна стать им домом и убежищем, они должны сраться в штаны вплоть до последней своей минуты.
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08.04.2022 14:51 Відповісти
НУ ДАВАЙТЕ.
ВІДПРАЦЮЙТЕ СВОЇ ЗАРПЛАТИ У 100 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НА МИРНИХ ТЕРИТОРІЯХ.
ЗАРАЗ ЗСУ НА ПЕРЕДОВІЙ СТІЛЬКИ ОТРИМУЮТЬ.
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08.04.2022 14:52 Відповісти
так вони ж все це ы органызують.
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08.04.2022 15:16 Відповісти
А Медведчука, кума Медведчука зі "слуг", Погребинського, якому була висунута підозра у зраді, та ще декільком "членам", які спокійно виїхали створеним "офісним вікном", нікого і не цікавить.
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08.04.2022 14:52 Відповісти
То другоє! А Тупіцкій - чужий, він Зєлєнского обідив.
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08.04.2022 15:25 Відповісти
Вони спецiально його випустили , бо Зеля дуже хоче пiдмяти пiд себе Конституційний суд. Вже у них креатура готова.
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08.04.2022 15:50 Відповісти
Яку зброю і обладнання ДБР з Печерським судом арештували в межах цієї мало цікавої справи?
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08.04.2022 14:52 Відповісти
думаю, надо опять номера клистронов проверить, и отпечатки пальцев Гладковского на них.
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08.04.2022 15:03 Відповісти
У подібних "розслідуваннях" головне:
Не вийти на самих себе!
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08.04.2022 14:54 Відповісти
Это конечно самое важное дело сейчас. Аж целое ДБР этим занимается....
А может на эту текучку направить двоих человек, а все остальные пускай делом займутся?
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08.04.2022 14:57 Відповісти
Тут иногда вопрос возникает, что лучше - чтобы они с серьёзным выражением лица полной х..ней занимались, или чтобы они всерьез взялись за то дело, на которое их "заточили" - арестовывать политических оппонентов партии ермака, разваливать обороноспособность страны и т.д.
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08.04.2022 15:55 Відповісти
какая неожиданность! кто бы мог подумать....
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08.04.2022 14:59 Відповісти
Нагадаю,є ще Суркіси з дітьми, портнов з дітьми, медведчук з погребинським, да і коля-котлета довго на франківщині підпільні явки організовував...у ресторанах!
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08.04.2022 15:01 Відповісти
Та нах.. він вам здався зараз?! Що, нема чим зайнятися?! Диверсантів краще ловіть.
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08.04.2022 15:10 Відповісти
Сами выпустили сами и расследуют ******* пристроились
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08.04.2022 15:12 Відповісти
головне при розслідуванні не вийти на самих себе.
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08.04.2022 15:13 Відповісти
Народ проявляє в війні небачені героїзм і самопожертву, гинуть діти, світ надає допомогу, а в результаті після перемоги над героями буде знову знущатися і грабувати старий і нахабний державний механізм і ті ж самі пики, які в кращому випадку фотографуються з автоматами а в гіршому - втекли
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08.04.2022 15:15 Відповісти
А как пересёк границу Портнов с сынком ДБР не хочет расследовать !?
Хотя, наверное, сами и вывозили.....
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08.04.2022 15:25 Відповісти
Зрив держоборонзамовлення,ракетної програми, зрадники в СБУ призначені відомо ким і за чим поданням,втеча мудачука портнова погребинського тупицького, розграбування держпвдприємст ефективними менеджерами а-ля серлєщ, ігнорування західних спецслужб, розкрадання асфальтофонду,справа бронежилетів,доведення до банкрутства обороних підприємств, розмінування чонгару за злача Херсонщини...питань і питань! На які вперто ні дьр,ні СБУ не шукає відповіді...бо бачте не на часі нині! Ато путя нападе
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08.04.2022 15:25 Відповісти
Оце щас ну дуже актуально під час війни коли гинуть жителі мирних городів і селищ, гинуть війскові оця високооплачувана челядь зеленського продовжуе крисячнити. А втім звертання про допомогу к населеннюпро допомогу грошиима арміі бо на рахунку армійців нема грошей. Стидоба Війсковим треба взяти владу в країні так как вони її захищають і розогнать нахрен ДБР,ГБР.СБУ,прокурорів, суддів так как патріотів там дуже незначна частина
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08.04.2022 15:30 Відповісти
В чому проблема подати до міжнародного розшуку?
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08.04.2022 15:37 Відповісти
І що? Татаров з Єрмаком сяде?
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08.04.2022 15:49 Відповісти
Тупицького спецiально випустили , бо Зеля дуже хоче пiдмяти пiд себе Конституційний суд. Вже й креатура готова.
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08.04.2022 15:51 Відповісти
коли дозволять розстрілювати зрадників???
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08.04.2022 16:00 Відповісти
Йшов 43 день війни, ДБР нарешті відійшло від того чим мають займатись інші державні органи і почало займатись тим для чого створювалось, хоча є думки що це для показухи, бо Тупицький вже давно втік. Напевно наступним кроком ДБР буде розслідування втечі Януковича, а потім Лазаренка.
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08.04.2022 16:03 Відповісти
Потрібно порушити кримінальну справу проти Прикордонників які випустили його
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08.04.2022 16:04 Відповісти
Ого, така оперативність від відомства яке курує фашист татаров! Дуже сильно спішать замести сліди зелені виродки. Я нагадаю, що тупіцкого сфотографували у Відні ще місяць тому.
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08.04.2022 16:26 Відповісти
 
 