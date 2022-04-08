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Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених. Багато людей важких, без рук, ніг, - мер Гончаренко про наслідки обстрілу вокзалу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених, які надходять з міського вокзалу після ракетного удару військ РФ.
Про це заявив в ефірі телемарафону міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Багато людей важких, без рук, ніг. Їх оперують 30-40 хірургів одночасно", - заявив Гончаренко.
Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. За даними глави Донецької ОВА Павла Кириленка, станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених.
Топ коментарі
+38 Hanry Cikorsky
показати весь коментар08.04.2022 14:56
+19 Dust
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+15 буков
показати весь коментар08.04.2022 15:02
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Будь ласка, зачекайте...
Поки ми борюкаємося з якимись мілкими справами, люди так катуються.
Большевики млять.
https://gur.gov.ua/content/vyshchyi-komandnyi-sklad-zbroinykh-syl-rosii-osobysto-vidpovidalnyi-za-vedennia-boiovykh-dii-na-terytorii-ukrainy-heneral-leitenant-teplyns-kyi-mykhailo-iuriiovych.html
якщо хтось вже забув як у Краматорську заблокували наших десантників у квітні 2014-го
у Краматорську в 2014-го кликали дідька: "Путін ввєді...."
Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.(перевод)
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236])
може зараз настрої на Донбасі вже змінились, принаймі частково, але хло працює за своїми шаблонами 2014 р. - у нього в голові ця вінілова платівка весь час заскакує