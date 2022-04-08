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Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених. Багато людей важких, без рук, ніг, - мер Гончаренко про наслідки обстрілу вокзалу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

краматорськ

Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених, які надходять з міського вокзалу після ракетного удару військ РФ.

Про це заявив в ефірі телемарафону міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато людей важких, без рук, ніг. Їх оперують 30-40 хірургів одночасно", - заявив Гончаренко.

Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. За даними глави Донецької ОВА Павла Кириленка, станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених.

Також читайте: Внаслідок ракетного удару по Краматорську 39 загиблих і 87 поранених, значна кількість важких, - Кириленко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+38
Какой п..здец. Руские просто не люди. Это какойто искуственно выведеный сорт говна.
Большевики млять.
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08.04.2022 14:56
+19
йдуть "визволяти" на прохання трудящіхся Крама.
якщо хтось вже забув як у Краматорську заблокували наших десантників у квітні 2014-го
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08.04.2022 15:05
+15
А поруч в Донецьку радіють смертям в Краматорську, все таки кацапи добре навчились плодити ненависть.
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08.04.2022 15:02
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Як страшно. Спаси і сохрани, Вища Сило, поранених.
Поки ми борюкаємося з якимись мілкими справами, люди так катуються.
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08.04.2022 14:54 Відповісти
Какой п..здец. Руские просто не люди. Это какойто искуственно выведеный сорт говна.
Большевики млять.
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08.04.2022 14:56 Відповісти
і на Донбасі зараз керує рашистами оцей взірцевий маніяк на прізвисько "Армагедон", місцевий виплодок
https://gur.gov.ua/content/vyshchyi-komandnyi-sklad-zbroinykh-syl-rosii-osobysto-vidpovidalnyi-za-vedennia-boiovykh-dii-na-terytorii-ukrainy-heneral-leitenant-teplyns-kyi-mykhailo-iuriiovych.html
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08.04.2022 15:17 Відповісти
"Сімейний стан: одружений, має двох синів і доньку." ... Ну от і відомо, що робити
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08.04.2022 15:25 Відповісти
Пекло на українській землі
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08.04.2022 14:57 Відповісти
Какие же рысяне - мрази......
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08.04.2022 14:57 Відповісти
Какая-то необъяснимая жестокость! Зачем!?
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08.04.2022 14:59 Відповісти
йдуть "визволяти" на прохання трудящіхся Крама.
якщо хтось вже забув як у Краматорську заблокували наших десантників у квітні 2014-го
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08.04.2022 15:05 Відповісти
розумні люди не тільки не кличуть дідька, а й взагалі не називають його імя.
у Краматорську в 2014-го кликали дідька: "Путін ввєді...."
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08.04.2022 15:07 Відповісти
Это идиотское замечание.
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08.04.2022 15:18 Відповісти
Зараз 2022 рік. Я не знаю точно, але припускаю що більшысть цих людей якщо вони вже вирішили їхати на захід, а не на схід були про українськими, і це було головним мотивом щоб по них вдарити. Ми повинні ********* кацапів, або вони вбють нас.
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08.04.2022 15:20 Відповісти
провинились перед Украиной многие
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08.04.2022 15:26 Відповісти
Хороший маскаль - мертвий маскаль. А з полонених робити напів хороших маскалів: відікати по лапці передній, або задній і відправляти ставати на пенсію в підарасію.
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08.04.2022 15:00 Відповісти
А поруч в Донецьку радіють смертям в Краматорську, все таки кацапи добре навчились плодити ненависть.
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08.04.2022 15:02 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.(перевод)
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236])

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08.04.2022 15:14 Відповісти
Почему бы не ударить по московскому вокзалу? Замечательная идея на мой взгляд...
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08.04.2022 15:04 Відповісти
ударь.... буєм по асвальту крадівництва
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08.04.2022 15:08 Відповісти
Нема чим.
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08.04.2022 15:09 Відповісти
Реактивный невидимка- беспилотник. Є чим...
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08.04.2022 15:16 Відповісти
не бачив такого
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08.04.2022 15:21 Відповісти
а хто його побачить, "а він є": реактивный невидимка- беспилотник.
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08.04.2022 17:03 Відповісти
Нажаль вимушений констатувати, що проблема не в тому, що во главі кацапстана нелюди, там завжди в керівнитстві нелюди, а в тому, що будь-який пересічний кацап, схильний бути нелюдом. Як тільки вони збираються до купи, вони майже моментально віділяють проміж себе верховного нелюда, який веде їх в бій проти цивілізації. Нажаль будь-який представник інших народів при попаданні в цю купу нелюдів стає таким же нелюдом, як і вони, хоч єврей, хоч українець, хоч вірменин, хоч білорус, хоч чеченец, хоч грузин. КАЦАПСТАН МАЄ БУТИ ЛІКВІДОВАНИЙ В ІМ'Я МАЙБУТНЬГО ВСІЄЇ ПЛАНЕТИ.
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08.04.2022 15:10 Відповісти
Чому не знищують те, що стріляло у відповдь?
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08.04.2022 15:11 Відповісти
Чем? Вообще устраивать эвакуацию без ПВО под обстрелами, такое себе.
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08.04.2022 15:16 Відповісти
Пишуть, що використали точку-у. У нас що, її нема?
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08.04.2022 15:18 Відповісти
Є, а по чому стріляти, ті відстрілялись і знялись, накрити Шахтарськ?
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08.04.2022 15:48 Відповісти
А нащо тоді БПЛА з моніторингом місцевості
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08.04.2022 15:51 Відповісти
До кожного БПЛА Точку не приєднаєш, мало їх у нас.
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08.04.2022 15:54 Відповісти
Добре, пускай ******** далі, мені то що. Головне на все мати відповіді.
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08.04.2022 15:59 Відповісти
Смерть кацапским окупантам
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08.04.2022 15:15 Відповісти
Это больно и невыносимо читать такие новости. 39 жертв это наверное еще не окончательная цифра, там люди без ног, без рук, тяжелых много, детки... Мне очень жаль, что невинные стали жертвами. Не сочтите меня жестокой. Я сама с востока родом. Но почему то в памяти всплыла другая картина как весной 2014 краматорчане ложились под танки, вставали живым щитом и не пропускали наши войска. Возможно если бы тогда они не препятствовали продвижению наших войск, то и не было бы сегодняшней трагедии. Каждый неправильный поступок несет за собой последствия, и порой они непоправимые и трагические...
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08.04.2022 15:16 Відповісти
Це просто дівчина на ім'я Карма прийшла борги забрати.
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08.04.2022 15:32 Відповісти
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08.04.2022 15:24 Відповісти
Изверги, нелюди, всех рашистов нужно уничтожать
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08.04.2022 15:49 Відповісти
роSSія = тероризм! Там воїнами і не пахне, одні підлі та трусливі створіння.
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08.04.2022 16:08 Відповісти
Кацапи - не люди, а людиноподібні звірі, вбивці людей. Єдиний спосіб зберегти життя людей - знищити кацапів і їх засоби вбивства. А тепер питання. Невже той, хто дав команду зібратися мирним людям сьогодні на пероні вокзалу у Краматорську не міг передбачити можливість його атаки з повітря цими кацапськими нелюдами? Маю підозру, що це ворожа диверсія. І той, хто не убезпечив людей хоч мінімально розосередивши по території навколо вокзалу щоб не було скупчення людей, має бути негайно заарештований і притягнутий до кримінальної відповідальності. А безпосередніх ординських вбивць - вбивати безжально, в полон не брати!
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08.04.2022 16:21 Відповісти
Если бы в 2014 не. Звали рашистов спасать то может быть они бы и не приходили????Как вы думаете???
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08.04.2022 16:52 Відповісти
саме так !
може зараз настрої на Донбасі вже змінились, принаймі частково, але хло працює за своїми шаблонами 2014 р. - у нього в голові ця вінілова платівка весь час заскакує
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08.04.2022 17:06 Відповісти
 
 