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Енергетики повернули світло в звільнені від окупантів Гореничі, Макарів і Велику Димерку, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дтек

Енергетики за минулу добу відновили електропостачання для 4552 родин в 17 звільнених від окупантів населених пунктах на Київщині.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, інформує Цензор.НЕТ. 

"Упродовж 7 квітня електромонтерам вдалося частково відновити електропостачання для 4552 родин в 17 населених пунктах Київської області. Зокрема, у Бучанському районі у селах Шпитьки, Личанка, Гореничі, Петрушки, Мила, Бузова, смт Макарів. У Броварському районі в селах Скибин, Велика Димерка, Плоске, Світильня, Шевченкове", - повідомили в компанії.

Також спеціалісти ДТЕК відновили електропостачання водоканалу у звільненому від окупантів місті Ірпінь.

8 квітня енергетики планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще у 22 населених пунктах Броварського, Бучанського, Вишгородського районів. В Донецькій області відновили електропостачання для 21 397 родин в 12 населених пунктах.

Загалом за минулу добу аварійні бригади ДТЕК повернули світло для 25 949 родин в 29 містах та селах Київської та Донецької областей, що були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енергетики повернули світло 8 тисячам родин в Донецькій та Київській областях, - ДТЕК

Автор: Ірина Дашківська
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