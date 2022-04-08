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ЄС з початку вторгнення заморозив активи російських і білоруських олігархів на майже €30 мільярдів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

євро

З початку вторгнення РФ в Україну ЄС вже заморозив активи російських та білоруських олігархів майже на 30 мільярдів євро, і ця робота триває.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Більше половини країн-членів уже надали Єврокомісії таку інформацію, за якою вже замороженими є активи на суму 29,5 мільярда євро, включаючи таке майно, як кораблі, вертольоти, нерухомість, предмети мистецтва (які одні варті майже 6,7 мільярда євро). На додаток, були заблоковані майже 196 мільярдів євро у фінансових трансакціях", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні оперативна група "Заморозити та вилучити" проведе в Брюсселі чергову зустріч із запрошенням представників США й України, щоб погодити подальші заходи міжнародної співпраці між правоохоронними органами, залученими до імплементації санкцій проти Росії.

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Єврокомісія створила оперативну групу "Заморозити та вилучити" у березні 2022 року для покращення координації між країнами ЄС, а також з його міжнародними партнерами в імплементації санкцій проти російських і білоруських компаній та осіб. Наступна зустріч цієї структури відбудеться 22 квітня.

Автор: Ольга Лузан
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активи не потрібно лише заморожувати,їх потрібно в діло пускати на озбрєння війсковим та на гуманітарну допомогу для переселенців
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08.04.2022 15:18 Відповісти
Право частной собственности и судебные процедуры ещё никто не отменял. С какого перепуга бизнесмены будут вооружать своими деньгами военных другой страны или помогать беженцам?.. Разве что в качестве доброй воли и чтобы не заморозили всё остальное и то весьма спорно. А Украине надо готовиться к многолетним юридическим битвам в судах и я что-то не вижу подготовки к этим процессам, юристов пол-страны, а толку как с козла молока, одна болтовня
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08.04.2022 15:24 Відповісти
Молодцы! А у нас Альфа банк, который блокирует карты физ.лиц украинцев и предприятий, забирая себе деньги так и дальше работает под защитой администрации Президента!
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08.04.2022 15:26 Відповісти
З початку вторгнення РФ в Україну ЄС вже заморозив активи російських та білоруських олігархів майже на 30 мільярдів євро, і ця робота триває. і в той же самий час ЄС як і до вторгнення купив у рашиста на цю ж саму цифру нафти і газу і робота триває також
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08.04.2022 15:41 Відповісти
 
 