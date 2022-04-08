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Ворог готується до масованого наступу, обстріли населених пунктів на лінії розмежування на Донеччині відбуваються цілодобово, - Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Російські війська постійно обстрілюють населені пункти Донецької області, які розташовані на лінії розмежування, особливо Авдіївку та Вугледар, ворог готується до ескалації та масованого наступу

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко під час онлайн-брифінгу в п'ятницю у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Евакуація відбувається з Авдіївки, Вугледара, Мар'їнки, Курахового, - зі всіх населених пунктів вздовж лінії розмежування. Обстріли йдуть фактично цілодобово. Особливо Авдіївка та Вугледар. Ворог готується до масованої ескалації та масованих наступів", - сказав Кириленко.

Відповідаючи на запитання про те, чи є можливість доставки гуманітарної допомоги населенню, Кириленко сказав: "Гуманітарна допомога доставляється... Ворог, на жаль, має можливість бачити це та розуміти, де це буде", - сказав голова ОВА, нагадавши, що в Вугледарі російські війська обстріляли із мінометів пункт роздачі гуманітарної допомоги.

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"Вони обстрілюють все: всю цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру, критичну медичну інфраструктуру... Хто б як не сприймав мої заклики про те, що необхідно виїжджати, - ворог не зупиниться ні перед чим... Вони переходять до таких засобів, як крилаті ракети, авіація - виключно застосування проти місцевого мирного населення", - підсумував голова ОВА.

Автор: Ірина Дашківська
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Hon. Judge Dredd


@Hon_J_Dredd

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5 год



У ВР зареєстровано законопроект № 7207, яким пропонується на період воєнного стану прирівняти постанови Кабміну до законів. Тобто, ВР вже не здатна виконувати своїх функцій? Депутатів ніяк не можете витягнути з-за кордону? Більше, більше пекла!
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08.04.2022 15:18 Відповісти
шмарклява монобільшість визнала свою нікчемність
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08.04.2022 16:16 Відповісти
Алеппо... только тут...
сруцкий мир... он такой !
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08.04.2022 15:29 Відповісти
1 апреля в Донецк прибыл новый начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа мо рф, герой россии, генерал-полковник Михаил Теплинский, кличка "Армагеддон".

«Поскольку на донецком направлении российские войска наибольше пробуксовывают, из-за чего нервничает путин, генштаб россии решил укрепить данное направление опытным консультантом, хорошо знающим не только военную обстановку на Донбассе, но и все эти места, так как вырос здесь в Моспино. путин на крови проверяет преданность всех военных выходцев из Украины, направляя их убивать своих бывших соотечественников. Одни стреляют ракетами по городам, где выросли, другие - бомбят города, в которых живут их родители, а боевой путь Теплинского - отражение захватнической политики россии» https://sprotyv.info/news/na-donbass-edet-rossijskij-general-armageddon-detali/
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08.04.2022 15:31 Відповісти
...Кстати, М.Теплинскому, когда он будет из Донецка ехать к родителям в Моспино, нужно быть очень внимательным на повороте после проезда плотины этого пруда. Там даже в мирное время не один моспинец разбился. Да и в самом Моспино, возле школы и поликлиники перед левым поворотом для выезда на улицу, где живут родители, надо тоже быть внимательным. Там еще осталось много моспинцев, желающих даже с салютом встретить земляка. Можно даже вместе с младшим братом Дмитрием Теплинским, который за участие в захвате Абхазии и Южной Осетии в 2008 году получил орден «Мужества» - https://sprotyv.info/news/na-donbass-edet-rossijskij-general-armageddon-detali/
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08.04.2022 15:33 Відповісти
ботексне ***** може спинити тільки голодна вата.
все.
він знає що військовий злочинець.
після сьгоднішньої атаки на ЖД
він поставив крапку в своїй міжнародній діяльності.
і буде сидіти в свому бункері.
а армію спинять тільки голодні бунти.
а голод в раші зробить 100% відключення платіжних систем і блокада.
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08.04.2022 15:48 Відповісти
)(уйла зупинить тільки смерть--на інше і не надійтесь
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08.04.2022 16:12 Відповісти
на превеликий жаль цього не станеться - ліберали ес прогинаються а кацапо вбивця вже вибрав шляк кацапстану на кшалт північної кореї- їм там буде зручнішше правити далі ....- так як на сьогодні вони себе обнулили і стали військовими злочинцями - злочинни проти людянності ...
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08.04.2022 18:51 Відповісти
ніхто його з бункера не достане. а знищення керівництва фсб фсо та мо позбавить це чмо зв,язку з зовнішнім світом і воно так там і здохне
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08.04.2022 16:20 Відповісти
«Ваша великорусская мечта, сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм».
- Письмо Басаева Путину
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08.04.2022 18:37 Відповісти
вірно на всі 100 відсотків ...
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08.04.2022 18:53 Відповісти
 
 