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На Дніпропетровщині затримано священика УПЦ московського патріархату, який співпрацював з країною-агресором, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

упц

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру настоятелю храму однієї з єпархій Української православної церкви московського патріархату на Дніпропетровщині за фактом пособництва у плануванні, розв'язуванні та веденні агресивної війни та дій, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі та ненависті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Дніпропетровській обласній прокуратурі.


Слідство встановило, що починаючи з 24 лютого 2022 року, після вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України, священнослужитель під час молитовних богослужінь перед своєю паствою та відвідувачів підтримував позицію Патріарха російської православної церкви Кирила та дії окупаційної влади РФ, виправдовував військове вторгнення агресора щодо нашої держави.

"Також настоятель храму надавав вказівки прихожанам щодо надання допомоги збройним силам РФ. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та документацію підтримки агресора", - йдеться у повідомленні.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом СБУ у Дніпропетровській області.

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Топ коментарі
+36
заборонити гундяєвський сатанат в україні і випхати гундяєвських гнид в кацапію, хай там служать Сатані. хто буде упиратись. тим смолу приготувати...
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08.04.2022 16:03
+31
Навіть не дивує.
Цікаве інше- ЧОМУ представники мп ще сидять у наших храмах ?
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08.04.2022 16:03
+28
Скільки ще терба доказів, щоб церкву московського сатанату в Україні негайно ліквідувати як організацію, а попів інтернувати ( в першу чергу з російськими паспортами)?
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08.04.2022 16:02
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Сварить в смоле сатаниста !
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08.04.2022 16:00 Відповісти
заборонити гундяєвський сатанат в україні і випхати гундяєвських гнид в кацапію, хай там служать Сатані. хто буде упиратись. тим смолу приготувати...
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08.04.2022 16:03 Відповісти
Мутация, в результате отсутствия естественного отбора.
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08.04.2022 16:00 Відповісти
воно має загинути при втечі
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08.04.2022 16:02 Відповісти
Скільки ще терба доказів, щоб церкву московського сатанату в Україні негайно ліквідувати як організацію, а попів інтернувати ( в першу чергу з російськими паспортами)?
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08.04.2022 16:02 Відповісти
Навіть не дивує.
Цікаве інше- ЧОМУ представники мп ще сидять у наших храмах ?
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08.04.2022 16:03 Відповісти
Потому что свои. Вот каналы тайком обрубить, это пожалуйста.
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08.04.2022 16:24 Відповісти
Коли вже з Лавр повиганяють сектантів? Чи потрібно,щоб москалі кілька мільйонів убили? Скільки вже можна не провокувати? Лаври,церкви і інші будівлі,це ж культурна спадщина,а московити там влаштували свої притони.
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08.04.2022 16:04 Відповісти
Доки ми це все терпітемемо? Невже недостатньо доказів, що МП це філія ФСБ?
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08.04.2022 16:04 Відповісти
навіть війна не змінює українців, немає тої жили в крові- звірства
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08.04.2022 16:08 Відповісти
Вибивали століттями,тих хто мав цю рису,от і відбувається це все,жартівника про "Томас"та "синьор голодомор" обирають головнокомандувачем...
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08.04.2022 16:16 Відповісти
Попа московського на парашу і хай там кукурікає.
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08.04.2022 16:04 Відповісти
На шибеницю,суку,а не на парашу.
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08.04.2022 16:21 Відповісти
Спочатку півнем на парашу а вже потім і на шибеницю!
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08.04.2022 16:31 Відповісти
На кукан батюшку.
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08.04.2022 17:00 Відповісти
ніхто, ніразу не назвав кількість московських попів кгбістів яких вже піймали і яких підозрюють.
НІ РАЗУ, не називали всю кількість.
лиш поодинокі випадки а вже давно треба було сробити цілий фільм і крутити його щоденно.
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08.04.2022 16:05 Відповісти
Який він священник!!! У нього під рясою - погони офіцера рф!!!
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08.04.2022 16:05 Відповісти
Одне без іншого не існує
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08.04.2022 16:11 Відповісти
Покажите мне такую страну,
Где заколочены Храмы,
Где священник скрывает под рясой
КГБ-шный погон.
Покажите мне такую страну,
Где блаженствуют хамы,
Где правители грабят казну,
Попирая закон.
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08.04.2022 21:15 Відповісти
Добкіна?
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08.04.2022 16:06 Відповісти
Как неожиданно...
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08.04.2022 16:09 Відповісти
После Бучи и Краматорска этих тварей, что продались кацапам, и кацапов не надо задерживать, их надо убивать на месте.
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08.04.2022 16:09 Відповісти
Напишіть коли затримають попа московського паханату, який не співпрацював з країною агресором - дуже хочеться подивитися на таке диво
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08.04.2022 16:10 Відповісти
Документировать ублюдка и использовать как очередной пример для запрета банды РПЦ-ФСБ
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08.04.2022 16:14 Відповісти
Завтра відпустять,. У Бердичеві покарали за законом двох колаборантів : подружжю призначено покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов'язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, на строк 11 років. Запобіжний захід обвинуваченим не обирався.Вирок іще не набув законної сили.

https://suspilne.media/225587-na-zitomirsini-sud-vinis-virok-u-persij-v-oblasti-spravi-pro-kolaboracionizm/
ЗЕЛЕНІ ГНИДИ ПРОСТО КЕПКУЮТЬ З НАС...
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08.04.2022 16:17 Відповісти
Мне другое интересно - с 24 лютого он проводил свои "песнопения" ...
Сегодня 8 квітня - не очень долго прихожане соображали , кто перед ними "выступает" ?
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08.04.2022 16:17 Відповісти
Це почалось не 24 лютого, а значно раніше...
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08.04.2022 16:32 Відповісти
скільки ще ця кримінальна московська секта буде існувати в країні.........терміново ставте край ці загрозі
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08.04.2022 16:20 Відповісти
а вроде остальные из их кодла, пока не арестованные, "это совсем другие".
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08.04.2022 16:20 Відповісти
перевiрте всiх, вiн там не один!!!!
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08.04.2022 16:23 Відповісти
Коли вже почнуть копняками гнати РПЦшну наволоч з України? Що ще ці бородаті жирні тітки повинні для цього зробити???
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08.04.2022 16:25 Відповісти
Крыса церковная.. Кадило в очко и нах....
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08.04.2022 16:34 Відповісти
Ну і кому не подобалося - Армія, Мова, Віра?
Хто виявився правий?
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08.04.2022 16:37 Відповісти
а надо было бы этому евлампию правою яйцо на наковальню положить да пристукнуть... а через минуту - второе...
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08.04.2022 16:43 Відповісти
повісити суку!!!!!!!!!!!!
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08.04.2022 16:55 Відповісти
Зловили одного віруючого, московського сатанату, то в телефоні знайшли фотографії колгоспу, в якому він працює. На фотографіях зерносховище та інші цікавинки.
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08.04.2022 16:58 Відповісти
"Яскравим прикладом, з огляду на необхідність захисту прав людини від негативного впливу деструктивних культів, є досвід європейських країн, а саме Німеччини,
Франції, Бельгії, Польщі, які вже впровадили комплекс заходів, що обмежують діяльність деструктивних рухів і сект. Ці країни
приймають відповідні законодавчі та інші
нормативно-правові акти, що обмежують діяльність тоталітарних сект і вирішують проблеми подальшого їх існування, а також запобігання їх небезпечному функціонуванню
й радикалізації. Водночас варто підкреслити,
що Україна проводить непослідовну політику, тримається осторонь і залишається країною, громадяни якої не захищені від псевдорелігійного тоталітарного радикалізму" (С)
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/2/55.pdf
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08.04.2022 16:58 Відповісти
Потрібно просто позбавити МП статусу релігійної організації і відповідно всіх привілеїв : пільгова ціна на енергоносії, можливість несплачувати податки та не вести фін. звітність. І за несплату податків та комуналки просто забирати приміщення та передавати їх ПЦУ.
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08.04.2022 17:12 Відповісти
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08.04.2022 17:18 Відповісти
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08.04.2022 17:21 Відповісти
московських попів - на*уй за Урал !
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08.04.2022 17:30 Відповісти
Ви хоча б поцікавтесь у віруючих цих приходів чи готові вони до заборони мп Будете дуже здивовані які зомбі ходять серед нас. Не здивуюся якщо скоро дадуть їм команду вирізать всіх нас
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08.04.2022 17:38 Відповісти
сатанистів мп на\\й 3 украіни
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08.04.2022 17:38 Відповісти
Цю ******** московську "церкву" - давно вже потрібно заборонити в Україні . Вони по вуха в крові людей .
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08.04.2022 17:44 Відповісти
щось я не чув гнівних звернень до УПЦ МП в стилі а-ля НАТО - ви нас кінулі, ваші руки в крові, ви нам такі не потрібні
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08.04.2022 18:00 Відповісти
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08.04.2022 18:58 Відповісти
З якого рожна досі дозволено сатанинськім кодлам МП (москотського ************) називати себе Українською Православною Церковью?!!
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08.04.2022 21:59 Відповісти
Секту треба знищувати починаючи з голови, зверху. Де голова? В Києво- Печерській лаврі! Тупо в центрі Києва. П.с. Киянам привіт. Все влаштовує вас, мільйони сталічниє?
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09.04.2022 00:43 Відповісти
 
 