На Дніпропетровщині затримано священика УПЦ московського патріархату, який співпрацював з країною-агресором, - прокуратура
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру настоятелю храму однієї з єпархій Української православної церкви московського патріархату на Дніпропетровщині за фактом пособництва у плануванні, розв'язуванні та веденні агресивної війни та дій, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі та ненависті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Слідство встановило, що починаючи з 24 лютого 2022 року, після вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України, священнослужитель під час молитовних богослужінь перед своєю паствою та відвідувачів підтримував позицію Патріарха російської православної церкви Кирила та дії окупаційної влади РФ, виправдовував військове вторгнення агресора щодо нашої держави.
"Також настоятель храму надавав вказівки прихожанам щодо надання допомоги збройним силам РФ. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та документацію підтримки агресора", - йдеться у повідомленні.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом СБУ у Дніпропетровській області.
Будь ласка, зачекайте...
Цікаве інше- ЧОМУ представники мп ще сидять у наших храмах ?
НІ РАЗУ, не називали всю кількість.
лиш поодинокі випадки а вже давно треба було сробити цілий фільм і крутити його щоденно.
Где заколочены Храмы,
Где священник скрывает под рясой
КГБ-шный погон.
Покажите мне такую страну,
Где блаженствуют хамы,
Где правители грабят казну,
Попирая закон.
https://suspilne.media/225587-na-zitomirsini-sud-vinis-virok-u-persij-v-oblasti-spravi-pro-kolaboracionizm/
ЗЕЛЕНІ ГНИДИ ПРОСТО КЕПКУЮТЬ З НАС...
Сегодня 8 квітня - не очень долго прихожане соображали , кто перед ними "выступает" ?
Хто виявився правий?
Франції, Бельгії, Польщі, які вже впровадили комплекс заходів, що обмежують діяльність деструктивних рухів і сект. Ці країни
приймають відповідні законодавчі та інші
нормативно-правові акти, що обмежують діяльність тоталітарних сект і вирішують проблеми подальшого їх існування, а також запобігання їх небезпечному функціонуванню
й радикалізації. Водночас варто підкреслити,
що Україна проводить непослідовну політику, тримається осторонь і залишається країною, громадяни якої не захищені від псевдорелігійного тоталітарного радикалізму" (С)
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/2/55.pdf