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Глава МЗС Британії Трасс про обстріл вокзалу Краматорська: Це воєнний злочин. Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

краматорськ

Обстріл мирних жителів на залізничному вокзалі Краматорська є воєнним злочином Російської Федерації.

Про це повідомила у твітері глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ.

"Приголомшена жахливими повідомленнями про російські ракетні обстріли мирних жителів на залізничному вокзалі Краматорська на сході України. Націлювання на цивільних є військовим злочином. Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна", - зауважила вона.

 Також читайте: Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених. Багато людей важких, без рук, ніг, - мер Гончаренко про наслідки обстрілу вокзалу

Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. За даними глави Донецької ОВА Павла Кириленка, станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
До Британії питань нема,вони нам дуже допомагають, не на словах,а на ділі доводять це.
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08.04.2022 16:36
+15
Счас зеленский даст реверс. И сложится интересная ситуация: Европа уже требует судить *****, Зеленский - подписывать с ним соглашение. В результате, виноваты будут Порох, ООН и Красный Крест.
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08.04.2022 16:35
+11
***** за такие "подвиги" в Буче и Краматорске не надо судить. Его надо повесить на площади, и пусть месяц повисит.
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08.04.2022 16:34
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кто еще не выразил озабоченность ? в очередь.........
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08.04.2022 16:32 Відповісти
До Британії питань нема,вони нам дуже допомагають, не на словах,а на ділі доводять це.
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08.04.2022 16:36 Відповісти
бла-бла-бла
бла-бла-бла
бла-бла-бла
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08.04.2022 16:33 Відповісти
***** за такие "подвиги" в Буче и Краматорске не надо судить. Его надо повесить на площади, и пусть месяц повисит.
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08.04.2022 16:34 Відповісти
вниз головой, чтобы подыхал медленно.
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08.04.2022 16:39 Відповісти
Це для нього буде найлегша кара. Суд для карлика буде більшою ганьбою ніж просто повісити. А очікування смертної кари страшніше за саму кару.
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08.04.2022 16:41 Відповісти
поставить клетку. сверху туалет.
пусть желающий зайдет и справит нужду, цивилизованно в туалете.

Слава Націі. піZда фашистський *********.
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08.04.2022 17:25 Відповісти
Повідомлення в Ютубі: "Канал є недоступним в Україні"
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08.04.2022 16:39 Відповісти
Счас зеленский даст реверс. И сложится интересная ситуация: Европа уже требует судить *****, Зеленский - подписывать с ним соглашение. В результате, виноваты будут Порох, ООН и Красный Крест.
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08.04.2022 16:35 Відповісти
Европа уже требует судить *****, а байден его подельник нет - он против смены московского режима
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08.04.2022 16:38 Відповісти
Не так все просто. Если президент США называет кого-то мясником и головорезом, и делает это публично, это значит, шо все...Даже если раньше что-то и было, эти слова по сути разделяют прошлое и настоящее.
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08.04.2022 16:42 Відповісти
Сказал и тут же отмотал назад - ничтожество
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08.04.2022 16:48 Відповісти
Сомнительно. Не та ситуация.
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08.04.2022 16:50 Відповісти
То что он сказал-так он и думает,а то что типа отмотал назад-то не принято у демократических стран так выражаться политикам-этож не быдлота кацапская,которая то лаптем стучит в ООН,то на три буквы посылает
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08.04.2022 17:11 Відповісти
чому ви так думаєте? він не насмілиться
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08.04.2022 16:42 Відповісти
Дуже на це сподіваюсь. Проте знаючи нашего ЗЕполеона, я не впевнен в цьому. Він вже багато разів брехав всім, включно Байдена. Ще раз збрехати для нього не буде занадто важкою справою.
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08.04.2022 16:50 Відповісти
Якщо дехто не знайде мир у очах ***** та не домовиться десь посередині.
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08.04.2022 16:35 Відповісти
David Potashnikov



Там, где всё ещё водятся русские, кляпом
Наделяется каждый. И волей Кремля -
Вместо русских почёт и раздолье к/цапам.
Учреждён окончательный Час М/каля.

Наползают из Мордора орки и урки,
Заливает по горло нас кровью орда.
Украина тобою убитой дочурки
Не забудет, м/каль. Никогда. Никогда.

Не забудет тобою убитого сына,
Искорёженный танками чёрный февраль,
И сирот, и малюток-калек Украина
Никогда, никогда не забудет, м/каль.

И тебе не укрыться и в смертной истоме
От тобой убиённых, пещерная мразь,
Стариков, погребённых во взорванном доме,
И поруганнных девочек, втоптанных в грязь.

Не найдёшь ты на свете, на том и на этом,
Заповедных пещер и уютных могил,
Будут выть над твоим почерневшим скелетом
Те, кого ты насиловал, грабил, убил.

Не удержит земля твои чёрные кости,
Преисподняя вздрогнет, почуяв беду,
И проклятием встретив незваного гостя,
Сатана от тебя отшатнётся в аду.
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08.04.2022 16:37 Відповісти
москаль и кацап точные определения,их не нужно стыдится.русские это народ-*******.Слава Украине!
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08.04.2022 16:49 Відповісти
Это не Путин на кнопку жмет и вводит координаты в ракету.
Трасс, не выдавайте виз всем росиянам.
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08.04.2022 16:39 Відповісти
тупость какая..это не военное преступление ,а факт геноцида местного населения..всё же говорит об этом,в том числе неизбирательность .
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08.04.2022 16:46 Відповісти
Теперь уже Зеленскому наконец-то понятно, что никаких мирных переговоров с р.ф. не может.
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08.04.2022 16:47 Відповісти
прості росіяни нічого не зрозуміють, поки до них не прийде те ж саме. Пора підірвати Астрахань, Кострому, Ярославль, Саратов та далі по списку. От тоді щось дойде.
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08.04.2022 17:12 Відповісти
Такої країни , як "Россія" НЕ ІСНУЄ й НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО НІ ЮРИДИЧНО , НІ ФАКТИЧНО і КОРДОНІВ її НІКОЛИ НЕ БУЛО ПОЗНАЧЕНО НА ЖОДНІЙ МАПІ СВІТУ .
Оскільки НЕ ІСНУЄ ніякої міфічної "Россіі" , то й НЕ ІСНУЄ ніяких "русскіх" .
Є РФ ( Россійская Фєдєрація ) , тобто ЕРЕФІЯ і Є ЕРЕФЦІ , згідно теперішньої ЮРИДИЧНОЇ назви їх країни , або ж Є МОШКОВІЯ і Є МОШКОВІТИ , зважаючи на їх історичне походження .
Мошковіти є прямими потомками монгольської орди .
Мошковія ще з часів мошковського царя петра1 вже понад 300 років проводить геноцид українців , як народу .
Особливо посилився геноцид українців останні 100 років - було влаштовано три голодомори , масові розстріли , депортації до Сибіру , знищення по ГУЛАГах ...
Тепер путлер прислав свою орду остаточно знищити Україну , як державу й українців , як народ .
Якщо не знищимо мошковську орду , то вона знищить нас - мошковіти прийшли нас вбивати й грабувати й не мають наміру ні про що домовлятися , про що свідчать їх дії .
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08.04.2022 17:16 Відповісти
Дуже жаль, що Німеччина все ще огинається та не дає застосувати ефективні санкції (хоча б заборонити вугілля).
Тим не менш, санкції будуть і вони будуть болючі. Те, що відбується зараз, це класичний террор. ((
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08.04.2022 18:05 Відповісти
 
 