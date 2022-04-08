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Обстріл вокзалу у Краматорську є ще одним звірством Росії в Україні: світ притягне Путіна до відповідальності, - США
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Світ притягне президента РФ Володимира Путіна за ще одне звірство - російський ракетний обстріл вокзалу у Краматорську.
Про це заявило посольство США в Україні у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Російський ракетний обстріл залізничного вокзалу у Краматорську, центру евакуації цивільного населення, в результаті якого десятки людей загинули та понад 100 отримали поранення, є ще одним звірством, вчиненим Росією в Україні. Світ притягне Путіна до відповідальності", - наголосило американське диппредставництво.
Топ коментарі
+20 Hanry Cikorsky
показати весь коментар08.04.2022 16:46
+19 Історик Воєнрук
показати весь коментар08.04.2022 16:48
+8 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар08.04.2022 16:43
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Будь ласка, зачекайте...
Он всячески тормозит поражение параши - потому что в случае распада параши его "зеленая сделка" накроется парашей.
Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап убьет украинца и опозорит украинку.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.(перевод)
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
бо здохнуть - це для ***** втеча від відповідальності,
хоча як план Б потягне і це...
НАТО сколько можно умиротворять агрессора?