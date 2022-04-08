У Макарові на Київщині виявили 132 розстріляних тіла, селище зруйноване на 40%, - селищний голова Токар

У Макарові на Київщині виявили 132 розстріляних тіла, селище зруйноване на 40%.

Про це заявив селищний голова Вадим Токар сьогодні в ефірі радіомарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на вчорашній день (7 квітня. - Ред.) ми підняли 132 цивільних мешканця, які були просто розстріляні російськими орками", - сказав Токар.

Крім того, він зазначив, що за попередніми підрахунками, Макарів зруйнований на 40 відсотків