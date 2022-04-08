Внаслідок ракетного удару по вокзалу Краматорська 50 загиблих, з них п’ятеро - діти. Госпіталізовано 98 осіб, - Кириленко

Внаслідок ракетного обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську загинуло 50 людей, із них п’ятеро - діти.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"П’ятдесят загиблих, із них п’ятеро - діти. Таку кількість жертв маємо на цю годину внаслідок удару російських окупаційних військ "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська", - зазначив він.

За даними Кириленка, на цей момент до лікарень було доправлено 98 осіб.

"Очікуємо, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів будуть звертатися й інші постраждалі, тож кількість жертв буде постійно змінюватися. З 98 поранених, які були доправлені до медзакладів, 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. Дванадцятеро з них померли у лікарні. 38 людей загинули одразу на вокзалі", - уточнив очільник регіону.

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"Російські окупанти мають понести кару за усі свої злочини, які вони коять на нашій землі", - додає він.

Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська.