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Внаслідок ракетного удару по вокзалу Краматорська 50 загиблих, з них п’ятеро - діти. Госпіталізовано 98 осіб, - Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

краматорськ

Внаслідок ракетного обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську загинуло 50 людей, із них п’ятеро - діти.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"П’ятдесят загиблих, із них п’ятеро - діти. Таку кількість жертв маємо на цю годину внаслідок удару російських окупаційних військ "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська", - зазначив він.

За даними Кириленка, на цей момент до лікарень було доправлено 98 осіб.

"Очікуємо, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів будуть звертатися й інші постраждалі, тож кількість жертв буде постійно змінюватися. З 98 поранених, які були доправлені до медзакладів, 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. Дванадцятеро з них померли у лікарні. 38 людей загинули одразу на вокзалі", - уточнив очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Британії Трасс про обстріл вокзалу Краматорська: Це воєнний злочин. Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна

"Російські окупанти мають понести кару за усі свої злочини, які вони коять на нашій землі", - додає він.

Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Треба ще по Бєлгороду та Саратову....
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08.04.2022 17:03
+7
Щоб вони всі повиздихали лапотники.
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08.04.2022 17:08
+7
Свен Йоран Эрикссон

Колишні прем'єри Великої Британії, Джон Мейджор і Ґордон Браун, спільно з групою вчених та правників ініціювали початок роботи з організації міжнародного аналогу Нюрнберзького трибуналу над воєнним злочинцем путіним.
Вони розмістили петицію, яка повинна зібрати 2 мільйони підписів для старту практичної роботи. За кілька тижнів її вже підписали більше 1,7 млн осіб з різних країн світу.
Для цього слід зайти на сторінку, ввести свої ім'я та електронну адресу і натиснути кнопку SIGN: https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?copy&fbclid=IwAR0Z0Ei-WzMXStHZ_Kj8oqTOCSSrD4ogXtZuJ-ts8iYVR4RtyVBonhhlw3o
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08.04.2022 17:18
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Треба ще по Бєлгороду та Саратову....
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08.04.2022 17:03 Відповісти
Давно пора.Может и рус. матери завоют и начнут выходить на улицы
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08.04.2022 17:26 Відповісти
что значит "ще"!? по вашему ВСУ ударили по Краматорску а теперь "Треба ще по Бєлгороду та Саратову"
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08.04.2022 17:33 Відповісти
еще.
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09.04.2022 17:33 Відповісти
Vot eto poxoze na alkaidu i drugix teroristov.Kacapi ili oni odno i toze.
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08.04.2022 17:04 Відповісти
Щоб вони всі повиздихали лапотники.
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08.04.2022 17:08 Відповісти
Свен Йоран Эрикссон

Колишні прем'єри Великої Британії, Джон Мейджор і Ґордон Браун, спільно з групою вчених та правників ініціювали початок роботи з організації міжнародного аналогу Нюрнберзького трибуналу над воєнним злочинцем путіним.
Вони розмістили петицію, яка повинна зібрати 2 мільйони підписів для старту практичної роботи. За кілька тижнів її вже підписали більше 1,7 млн осіб з різних країн світу.
Для цього слід зайти на сторінку, ввести свої ім'я та електронну адресу і натиснути кнопку SIGN: https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?copy&fbclid=IwAR0Z0Ei-WzMXStHZ_Kj8oqTOCSSrD4ogXtZuJ-ts8iYVR4RtyVBonhhlw3o
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08.04.2022 17:18 Відповісти
Отже..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
....
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08.04.2022 17:20 Відповісти
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08.04.2022 17:48 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.(перевод)
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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08.04.2022 17:49 Відповісти
арахамия мечтает о уступках в переговорах с убийцами??????????
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08.04.2022 18:10 Відповісти
Нужно расследование, чтобы у кацапов не осталось оправданий, что это всу запустило ракету. Пока я вижу только кацапские доказательства в интернетах, наши что то не торопятся...
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08.04.2022 18:13 Відповісти
Траекторию ракеты легко вычислить - она летит по параболе. А значит легко вычислить и место запуска.
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08.04.2022 20:38 Відповісти
Недавно перекинули точки. Спецом для провокації. Москву потрібно спалити!
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08.04.2022 18:24 Відповісти
Ні шановний, те потрібно зрівняти з землею, та так щоб там болото було і нічого ніколи не росло!
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08.04.2022 19:22 Відповісти
Які, до біса, перемовини?!?!
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08.04.2022 20:22 Відповісти
Які, до біса, перемовини?!?! Україна витримае та переможе! Слава Україні! Смерть москалям
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08.04.2022 20:25 Відповісти
і все ж, дуже перепрошую, картайте мене , але - більшість з цих людей обрала того, хто за три тижні "абісчал шашликі на майскіє і празднованіє дня пабєди", десь 10-го лютого "аб'явіл програму *******", й можно перелічувати іще багато і довго...
але, знову ж таки - я спробую оцінити не суворо (хоч і ненавиджу вас зелених ублюдків й вас - 73%) - якщо ви помилилися, не вірили бритам й янкі, й із впертістю дегенератів торочили своє, ну могли би ви якщо не розстріляти свого голову по розвідці демченка (ми розуміємо, що ви - зелені зрадники не розстріяєте, бо дєрьмак не дасть, і його начальники з фсб не дадуть), а хоча би звільнили його з посади? кончені зелені тварі, це ж рішення, яке напрошується саме собою... але ні - цього ви не зробитпе. ви занадто тупі, аж надміру тупі і самовпевнені, так само, як і ваші "хазяєва" з фсб, й закінчите ви так само погано - нажаль, не так, як ваші виборці на вокзалі у краматорську, але приблизно так... і головне - цілком заслужено...
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09.04.2022 01:03 Відповісти
Плохо, что Запад забыл ввести жесткие санкции против гундяева (кирилла), который поддержал войну мордора против Украины-Руси.

И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.

Надо, чтобы наша власть обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии, а войны.
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09.04.2022 01:41 Відповісти
недочеловеки путлера,гореть вам в аду.
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09.04.2022 03:58 Відповісти
 
 