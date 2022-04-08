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вокзал (171) Краматорськ (513) трагедія (115) воєнні злочини (1573)

До інформації про ракетний удар по Краматорську медіа РФ та групи ОРДЛО писали, що "Росія вдало працює по скупченню ЗСУ", зараз перекладає вину на Україну, - ЦПД

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія намагається перекласти на Україну відповідальність за скоєний у Краматорську злочин, за вбитих мирних мешканців, що намагались евакуюватись з Донецької області.

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації, як зазначає Цензор.НЕТ.

До інформації про ракетний удар по Краматорську медіа РФ та групи ОРДЛО писали, що Росія вдало працює по скупченню ЗСУ, зараз перекладає вину на Україну, - ЦПД 01

"До того, як з’явилась інформація про ракетний удар по Краматорську, медіа РФ та групи ОРДЛО писали, що "Росія вдало працює по скупченню ЗСУ" на Донеччині. Окрім цього, в ніч з 7 на 8 квітня в Telegram-каналах ОРДЛО з’явилися застереження для мешканців Краматорська - не евакуюватися залізницею. Далі, 8 квітня ті ж канали писали, що на вокзалі Краматорська армія РФ знищує "бойовиків ЗСУ". Пізніше ці повідомлення видалили", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ЦПД, о 10:00 8 квітня міністр оборони РФ "відзвітував": Росія знищила озброєння та техніку ЗСУ на залізничних станціях Донбасу. Це понад 10 станцій на відстані 15-20 км одна від одної та, зокрема, від Краматорська

" РФ застосовувала ракетні комплекси "Точка-У" для провокацій в Луганську та Донецьку. Попри заяви кремля, що РФ не використовує даний вид озброєння, у лютому під час спільних навчань рф та Білорусі військові тренувались саме на комплексах "Точка-У", - зазначили у Центрі протидії дезінформації.

Також читайте: Внаслідок ракетного удару по вокзалу Краматорська 50 загиблих, з них п’ятеро - діти. Госпіталізовано 98 осіб, - Кириленко
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Топ коментарі
+9
Ничего, ни на кого они уже не переложат ,ВЕСЬ Мир знает ,что они лживые подонки и проканать это может только в самом ********* ,да и то до того времени как они начнут кричать ,как их запугали и обманули а это время наступит очень скоро .
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08.04.2022 17:17
+8
Так само було з Боінгом.
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08.04.2022 17:15
+8
Якби рашку наказали за збитий Боїнг...
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08.04.2022 17:16
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Крысу загнали в угол! ...а крыса ж всех предупреждала...
Теперь у меня проблема, как объяснить сеструхе в Днепре, что их будут бомбить и ракетить -- сваливать надо за Днепр -- подальше на запад. Хотя бы на месяц.
Не понимает...
...аж поругались...
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08.04.2022 17:14 Відповісти
Згідно теорії "загнана криса" мобілізує всі сили і використовує всі засоби, щоб вирватися. Криса намагається налякати ворога, вселити йому невпевненість у власних силах і змусити відступити, але якщо щуролов налаштований рішуче - шансів у криси не має.
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08.04.2022 17:26 Відповісти
Ну ракету можна спіймати і у Львові, а от з літаків сподіваюсь їм вже не дадуть
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08.04.2022 17:28 Відповісти
Так само було з Боінгом.
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08.04.2022 17:15 Відповісти
Якби рашку наказали за збитий Боїнг...
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08.04.2022 17:16 Відповісти
Ничего, ни на кого они уже не переложат ,ВЕСЬ Мир знает ,что они лживые подонки и проканать это может только в самом ********* ,да и то до того времени как они начнут кричать ,как их запугали и обманули а это время наступит очень скоро .
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08.04.2022 17:17 Відповісти
Одразу після удару рашистські пропагандони в ютуб і телеграмі почали публікувати хвалебні новини про ліквідацію резервів і техніки ВСУ на Донбасі. Після того як з"ясувалося, що постраждало виключно цивільне населення , тіж самі тварини почали кричати про ракетний удар нацистів по мирному населенню.Головний аргумент рашистів - точки у на озброєнні зс рф не має.
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08.04.2022 17:20 Відповісти
Хай кричать, - їм ніхто не вірить, навіть вони самі.
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08.04.2022 17:24 Відповісти
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08.04.2022 17:30 Відповісти
Не розумію сенсу спростовувати кацапські брехні. Типу незрозуміло хто стріляв?
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08.04.2022 17:21 Відповісти
Просто...
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
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08.04.2022 17:22 Відповісти
Но ведь кто то навел, кто то рашистам сообщил местный.
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08.04.2022 17:23 Відповісти
Nick Dmytriiev
@NDmytriiev
Пошана бойовому генералу Дмитру Марченку за звільнення Миколаївщини і контрнаступ ЗСУ на рашистів в Херсонщині.🇺🇦
Тепер коли область звільнена і треба комусь дати звання та медалі, зекоманда призначила командувати обороною Миколаєва Лешинського, кума Хомчака🤬⬇️
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08.04.2022 17:26 Відповісти
Ну, Марченко веселым был, когда уезжал с области. Теперь у него другая задача, наверное. Дело свое он сделал, медаль и орден получит. Тут про зраду рано говорить.
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08.04.2022 18:00 Відповісти
Ну, шановні чоловіки, що робити будемо з росіянами? Чи так все й забудемо після мирного договору, який укладе наша влада? Які будуть пропозиції...
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08.04.2022 17:29 Відповісти
 
 