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Данілов (1189) Нацрада_ТРМ (361) колабораціонізм (946)

Нацрада веде власний перелік колаборантів і сподівається побачити у списку РНБО "всіх цих симоненків, лукашів, портнових, рабіновичів, ків та інші одіозні персони, а також ведучі, які їм підспівували"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

портнов

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення пояснила, які наслідки очікують медійних осіб, що опиняться у списку колаборантів, обіцяного секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба медіарегулятора у Фейсбуці.

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"Законопроєкти про боротьбу з колабораціонізмом український парламент ухвалив 3 березня. Згідно з ними, за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією, озброєними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській чи трудовій сферах обмежується доступ до занять державних посад, а також посад в органах місцевого самоврядування терміном на 15 років. Також люди, які будуть визнані колаборантами, не зможуть бути членами виборчих комісій, офіційними спостерігачами, уповноваженими представниками кандидата на посаду президента України у Центральній виборчій комісії, довіреними особами кандидата на посаду президента України, кандидатами на місцевих виборах тощо", - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що Національна рада постійно здійснювала контроль мовлення українських телеканалів і регулярно застосовувала санкції до тих, які поширювали мову ворожнечі та деструктивно впливали на українське суспільство.

Так, 2021 року регулятор фіксував посилення внутрішніх процесів із нав’язування проросійських поглядів українським громадянам через екрани телевізорів. Нацрада наголошувала, що йдеться не про плюралізм думок, а про потужні інформаційні вливання, спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в країні, дезорієнтацію населення, посилення розбрату і ненависті між людьми окремих територіальних груп і конфесій, розпалювання міжнаціональної неприязні, нетерпимість до осіб, що мають ті чи інші політичні вподобання. Така інформація створювала в країні політичний хаос, ставила під сумнів суверенітет держави.

Також у Нацраді зазначили, що за результатами позапланових перевірок 2021 року було застосовано 7 санкцій штрафу до телеканалу "НАШ", 5 штрафних санкцій – до іншої юридичної особи з логотипом "Максі-ТВ", яка ретранслювала ті ж самі програми. Було 4 рішення зі зверненням до суду щодо анулювання ліцензії цьому проросійському мовнику і рішення ще 2019 року з клопотанням до суду про анулювання ліцензії "Максі-ТВ". Ці рішення і досі в судах.

Крім того, завдяки рішенню РНБО лише 2 лютого 2021 року до низки юридичних осіб, що транслювали програми телеканалу "112-Україна" було застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном на 5 років. І лише це дало змогу прибрати мовлення "цих медведчуківських українофобів з ефіру".

При цьому щодо всіх таких рішень регулятора названі персони доводили українському суспільству, що країна робить велику помилку, бо рухається у протилежному від "русского міра" напрямку.

"Тому ми з нетерпінням чекаємо цього Переліку колаборантів і сподіваємося, що всі ці симоненки, лукаші, портнови, рабіновичі, ківи та інші одіозні персони, а також ведучі, які їм підспівували, підпадуть під санкції української влади", - підкреслили у Нацраді.
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Топ коментарі
+54
напоминаю
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08.04.2022 17:42
+49
Татарова і єрмака
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08.04.2022 17:38
+36
Хто дав втікти медведчуку
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08.04.2022 17:40
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Татарова і єрмака
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08.04.2022 17:38 Відповісти
Нє, не чули.
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08.04.2022 18:44 Відповісти
Мураєва, Бондаренко забули.
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08.04.2022 22:07 Відповісти
Хто дав втікти медведчуку
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08.04.2022 17:40 Відповісти
*****. А хто ще?
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08.04.2022 17:45 Відповісти
Зекриса - ***** .
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08.04.2022 18:07 Відповісти
напоминаю
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08.04.2022 17:42 Відповісти
я ще пам'ятаю в 2010 вона співала за ригів і аналів = за яника-зека =ще та торба з лайном
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08.04.2022 17:49 Відповісти
вона з поля g2 зайшла на восьму горизонталь...
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08.04.2022 17:53 Відповісти
А Натаха Могилєвська казала я буду зовочем до кінця
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08.04.2022 18:32 Відповісти
Еще таращила глаза и вопила "я не **** и не падла!!!". Потом напялила белый свитерок с сердечком и бодро поскакала за Юлей. Помним-помним.
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08.04.2022 18:47 Відповісти
Доречі,питання знавцям ситуації: а де це жулька заникалася? Не чути,не видно... Після перемоги знову вилізе піаритися?! Досить цікаво,що кудись щезли її обожнював на сайті: суліма іван,всеволод марченко... Правда ж цікаво?
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08.04.2022 18:52 Відповісти
бачив в репортажі на 5-му: розкладає гуманітарку по пакетам.
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08.04.2022 18:59 Відповісти
Марченко ще є; а ваня суліма з вересня відсутній. А, оскільки він дещо старший за мене, і позиціонував себе антиваксом, то... не дай Боже...
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08.04.2022 19:01 Відповісти
Ан Мур,дякую за відповідь. А то я аж "захвилювався " за цих істоток...
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08.04.2022 19:18 Відповісти
Цікаво. Але ж.. Дале буде.
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08.04.2022 20:44 Відповісти
До речі, відомості про теперішню діяльність Порошенка відсутні на "об'єднаному телемарафоні". Літні родичі питають по телефону: "Де той Порошенко? Його не видно, не чутно. Мабуть, втік зі всіма грошима..." Моєї відповіді не вірять, вірять власним очам - немає Порошенка в телевізорі! Відсутність в телевізорі асоціюється з відсутністю в Україні. А ви про Тимошенко питаєте... Зараз в телепросторі України залишилася одна-єдина політсила з одним-єдиним політиком на чолі. Ось що "об'єднаний телемарафон" робить.
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08.04.2022 22:05 Відповісти
Списки и санкции должны быть не у Нацрады и Данилова, а у Генпрокурора, министра внутренних дел, руководителей СБУ, НАБУ, ДБР, САП и главпредставителя наших недо-судей и показывать налогоплатильщикам конкретный результат, а не как с медведчуком
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08.04.2022 17:43 Відповісти
В контрразведке они должны все быть...
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08.04.2022 17:46 Відповісти
Похоже, что одни и те же лица находятся в одних организациях в списке на санкции, а в других - в списках неприкасаемых.
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08.04.2022 19:21 Відповісти
Татаровых, Ермаков, Коломойских... ?
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08.04.2022 17:44 Відповісти
зараз усі ті ведучі не вилазять з блаЗЄнського цілодобового марафону.
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08.04.2022 17:44 Відповісти
я думаю, что нам еще предстоит узнать о том количестве предателей и коллаборантов, которые окопались во властных кабинетах и в силовых структурах, возможно даже эта информация будет для нас не менее жестокой, чем правда о войне...
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08.04.2022 17:46 Відповісти
В Київі досі сидить Мєдвєдєва! ..гавкає досі
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08.04.2022 17:47 Відповісти
А всі маріонетки Портнова будуть в списку? - Єрмаки, Татарови, Бенедіктови, Демченки...
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08.04.2022 17:47 Відповісти
То другое!
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08.04.2022 17:52 Відповісти
Льовочкіна
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08.04.2022 23:29 Відповісти
Мосійчучка водила риготню на телеканали.
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08.04.2022 17:47 Відповісти
А телеканал Рада ?
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08.04.2022 23:30 Відповісти
Нацрада! Ви пошукайте колаборантів в середовищі т.зв. "журналістів"! Та сама Панченко, як зараз на "об'єднаному телемарафоні"! Чи Мартіросян, Голованов, Полуєв, Степанець (з 112-го), Співак з NewsOne, які зараз на уркаїна24 - їх аомітьте!
А з колаборантами-політиками дозвольте розбиратися самим політикам!
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08.04.2022 17:50 Відповісти
де Ви бачили панченку на телемарафоні?
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08.04.2022 18:21 Відповісти
в програмах інтера
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08.04.2022 19:02 Відповісти
ВБИВАЮТЬ ЦВІТ НАЦІЇ!
ЗАЗДРІСТЬ ІМПЕРІЇЇ ОРКІВ!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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08.04.2022 17:51 Відповісти
А шуфрич з шустером?
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08.04.2022 17:51 Відповісти
А где криминальная отвественность за коллаборационизм?Без нее этот закон до одного места.
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08.04.2022 17:52 Відповісти
Нацрада яка майже в повному составі з людей Коломойського, і нічого без його вказівки не зробить, погрожує його самому близькому другові Портнову? Смішно. Дуже. Прямо можна в жарт кварталістів записувати.
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08.04.2022 17:52 Відповісти
А розстріляти просто не можна? Який толк проводити якийсь там суд.
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08.04.2022 17:53 Відповісти
Цар Петро1 - це у касапів. Був. А в Україні мають діяти не царі, не самодержці, а інститути влади, причому всі в комплексі, по встановленій процедурі, з контролем діяльності один над одним.
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08.04.2022 19:06 Відповісти
НУ а пока во врагах пятый, прямой и еспрессо. Порох в контексте.
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08.04.2022 17:56 Відповісти
До речі, перше, що роблять цапи в окупованих містах - вимикають українські телеканали.
Якісь у мене паралелі намалювались...
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08.04.2022 18:04 Відповісти
Саме так. Позитивом тут є лиш те, що портнова визнали колаборантом хоча б теоретично. Побачимо, як буде виглядати це на практиці .
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08.04.2022 18:07 Відповісти
Сборище продажных гавнюков решили напомнить о своем существовании.
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08.04.2022 17:58 Відповісти
Уверен, это подготовка к какой то профанации наказания. Надают им громких но пустопорожних наказаний что бы предотвратить реальную народную месть. Ворон ворону в действии. Уже ищут пути как системе выкрутится из ситуации и снова нае бать украинцев.
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08.04.2022 17:58 Відповісти
Ойц і того "адесіта спевучого "
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08.04.2022 18:02 Відповісти
Шуфрича і Онуфрія забули . Вони по вуха в крові українського народу .
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08.04.2022 18:03 Відповісти
Паша мерс з Лаври
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08.04.2022 18:34 Відповісти
Выжигать тварей калённым железом.
Кто привёл на должность наумова???
Кто привёл демченко???
Кто привёл татарова???
Кто привёл киву???
Кто привёл сивоху???
Где вообще это сивоха???
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08.04.2022 18:05 Відповісти
а кстати, где это свиноподобное чучело с биркой Сивохо?
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08.04.2022 18:29 Відповісти
Треба туди обов'язково включити телеведучу з Г+Г, яка казала: "Мову на хліб не намажеш.."
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08.04.2022 18:33 Відповісти
И пусть даже из-за боязни массовой паники, как утверждает Люся-Арестович, не стали эвакуировать население,. Но, почему хотя бы не вывезли интернаты и детские дома?!
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08.04.2022 18:34 Відповісти
А той підер піховшик.
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08.04.2022 18:35 Відповісти
а Нацрада цього збирається ловити?
знайомтесь - Данілов Кирил Феліксович - це саме та мразота, яка відключила 3 українські канали, саме він обіймає посаду голови концерну РРТ. Це саме він після відключення каналів, під час війни, пішов у відпустку.
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08.04.2022 18:35 Відповісти
А також всю цю "занейтральну" кодлу: Арестовичей, Єрмаків і Арахамій...
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08.04.2022 18:38 Відповісти
А списке обязательно должен быть главный саботажник экономического развития,бывший слуга сивковича гетьманович,нельзя забывать,как он ставил нам в пример путинские законы и протаскивал через раду их копии.
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08.04.2022 18:41 Відповісти
Мама.... Он меня посчитал....
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08.04.2022 18:43 Відповісти
Відчуваю, що винним буде один Порошенко. З "Прямим", "5" і "Еспресо".
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08.04.2022 19:06 Відповісти
Почему Татаров до сих пор у власти ? Кто , совершенно предсказуемо , отпустил Медведчука ? Последние два года у власти были регионалы - как то это устраивало Зе....Сними активно ,, сотрудничали ,, и всячески поддерживали....
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08.04.2022 19:10 Відповісти
На воре и шапка горит! Не удивлюсь, если главным колаборантом будет объявлен Порошенко.
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08.04.2022 19:11 Відповісти
"І лише це дало змогу прибрати мовлення "цих медведчуківських українофобів з ефіру"

Тобто прибрати з ефіру? Вони зараз працюють на каналі Рада, верстаючи повістку марафону новин для тупорилого совкового бидла, на яке розраховують зебіли на виборах.
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08.04.2022 20:44 Відповісти
А що до Мосійчук? І тих, хто зараз на "Раді"?
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08.04.2022 21:05 Відповісти
Той список, це спроба розмити справжній, який є у США, навіть у Грозєва.
А ваш список - це список, тих хто вже втік. Крупна риба ж сидить в Києві, Дніпрі, і сподівається на мутну воду.
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08.04.2022 21:07 Відповісти
Коли ця пи*дота після виборів в 2019 повернулась в Україну, тоді був пох* і "погана люстрація", а тепер схаменулись нарешті(
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08.04.2022 21:21 Відповісти
І помічників президента Зеленського, які прикривали Портнова і його карманне ДБР, які працювали за їхніми наказами проти активістів і екс президента Порошенка
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08.04.2022 22:52 Відповісти
агент Казбек и расстрельные списки

https://youtu.be/CSyKDw3kwc4
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09.04.2022 16:29 Відповісти
 
 