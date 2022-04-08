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війна (56913) Київська область (3136) жертви (1273) Монастирський (370)

Про кількість жертв російської окупації на Київщині можна буде говорити вже за кілька тижнів, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що про кількість жертв російських окупантів у Київській області можна буде говорити вже за кілька тижнів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз триває робота криміналістів, слідчих з фіксації злочинів. І дуже багато будівель заміновано. Випадки бувають жахливими. Тобто: вони (росіяни – ред.) спеціально там, де підрозділи рятувальників поставили розтяжку на двері, щоб, коли ви заходите, стався вибух ", - заявив Монастирський на брифінгу у Гостомелі.

Він зазначив, що сапери, як і раніше, знаходять міни, розміщені під касками, у коробках з боєприпасами, на входах у погреби, де можуть знаходитися тіла, додавши, що часто окупанти використовують тактику підриву.

"Тобто там, де знаходилися закатовані ними люди, вони підривали ці будинки. І зараз нам потрібен тривалий час, щоб знайти тіла. Вже за кілька тижнів ми зможемо сказати про кількість жертв у Київській області", - сказав міністр.

Читайте також: Майже всюди, де перебували російські окупанти, є жертви серед мирного населення, - Монастирський

Автор: Володимир Янченко
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Арестович: спровокували криваву різанину щоб не спровокувати паніку!
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08.04.2022 17:40 Відповісти
-- шо б своих танками не давить...
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08.04.2022 17:48 Відповісти
Больше тысячи точно будет, увы
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08.04.2022 17:43 Відповісти
В Херсонській області буде таке, що світ здригнеться.
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08.04.2022 17:44 Відповісти
У маріуполі торгують дітьми, жінками, органами, виносять все що не згоріло, а вбитих й закатованих ми ніколи не взнаємо точну цифру, мобільні краматорії вони не для себе привезли. Якщо вже в білорусі дівчат гвалтують, то що вони роблять півтори місяці в окупованих місцях не важко зрозуміти.
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08.04.2022 17:52 Відповісти
На сьогодні, рашисти вже вбили десятки тисяч цивільних людей в Україні.
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08.04.2022 17:45 Відповісти
Когда роZZия с грохотом падет
Никто не подберет слова другие
Все скажут: "Догоняет свой корабль
Народ насильников, убийц и педофилов"
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08.04.2022 17:45 Відповісти
Оця рука багатьом снилась..
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08.04.2022 17:46 Відповісти
 
 