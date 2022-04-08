Акція проти мародерства росіян: у Лондоні окупантам люди позносили усе, чого вони так жадають. ФОТОрепортаж

Українська громада провела символічну акцію під російським посольством і у Лондоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у посольстві України у Британії







"Представникам окупантів люди позносили усе, чого вони так жадають: старі сковорідки та дидячі іграшки, поношений одяг, вживану побугову техніку. Беріть сковорідки і забирайтесь геть!", зазначили у українському посольстві.

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