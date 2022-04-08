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Акція проти мародерства росіян: у Лондоні окупантам люди позносили усе, чого вони так жадають. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська громада провела символічну акцію під російським посольством і у Лондоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у посольстві України у Британії

Акція проти мародерства росіян: у Лондоні окупантам люди позносили усе, чого вони так жадають 01
Акція проти мародерства росіян: у Лондоні окупантам люди позносили усе, чого вони так жадають 02
Акція проти мародерства росіян: у Лондоні окупантам люди позносили усе, чого вони так жадають 03

"Представникам окупантів люди позносили усе, чого вони так жадають: старі сковорідки та дидячі іграшки, поношений одяг, вживану побугову техніку. Беріть сковорідки і забирайтесь геть!", зазначили у українському посольстві.

Також читайте: Під російське консульство у Львові принесли "закривавлену" техніку, килими, собачу буду й унітаз. ФОТО
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Топ коментарі
+22
Хто не бачив - прошу зацінити. Різницю між нами і мордором - різні цивілізації.

https://www.youtube.com/watch?v=8FrYM7CxYsU

За 6 хв. Перемовин в бойових умовах - 2 (!) матюки.
Розмова на рідній мові, в таких умовах не забувають сказати «будь ласка!».
Українці - хазяйновита і бережлива нація. Вибирають ціль найдорожчу, сумують, що перша ракета пропала (20 тис).

Може тепер США зрозуміють наш світовий рекорд - 100 уражень на 112 пострілів з Джавеліна - просто шкода гроші на вітер пускати.
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08.04.2022 18:11
+15
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08.04.2022 18:20
+15
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08.04.2022 18:23
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Хто не бачив - прошу зацінити. Різницю між нами і мордором - різні цивілізації.

https://www.youtube.com/watch?v=8FrYM7CxYsU

За 6 хв. Перемовин в бойових умовах - 2 (!) матюки.
Розмова на рідній мові, в таких умовах не забувають сказати «будь ласка!».
Українці - хазяйновита і бережлива нація. Вибирають ціль найдорожчу, сумують, що перша ракета пропала (20 тис).

Може тепер США зрозуміють наш світовий рекорд - 100 уражень на 112 пострілів з Джавеліна - просто шкода гроші на вітер пускати.
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08.04.2022 18:11 Відповісти
бачив раніше теж звернув увагу...і дуже здивувався
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08.04.2022 18:25 Відповісти
Чим здивувався?
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08.04.2022 18:39 Відповісти
треба було полити все це червоною фарбою
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08.04.2022 18:15 Відповісти
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08.04.2022 18:23 Відповісти
ввечері
під покровом ночі
мацкалі заберуть все..
не бачу обісраного унітаза..мабудь вже забрали
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08.04.2022 18:16 Відповісти
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08.04.2022 18:20 Відповісти
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08.04.2022 18:21 Відповісти
растет интелектом роzzсолдат в грузии брали унитазы в Украине стиралки микроволновки !
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08.04.2022 19:12 Відповісти
не поумнели, у моей дочери в Ирпене из квартиры украли унитаз инсталляцию. Правда робот-пылесос не забрали, видимо не знали что это
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08.04.2022 21:52 Відповісти
Не удивлюсь ,если посольство эти все вещи собирет и отправит в рашу.
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08.04.2022 18:20 Відповісти
вначале выберут что-то для себя.
ну, а потом, если что-нибудь останется, то может и отправят...своим родственникам
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08.04.2022 20:53 Відповісти
Они понимают только силу. Сковородкой по е ба л у, например.
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08.04.2022 18:20 Відповісти
Как в "деревне дураков".
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08.04.2022 18:56 Відповісти
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08.04.2022 18:39 Відповісти
а де будка собачика? - тварі ж ніяк без неї, в них халупи гірші за Сірка хатку...
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08.04.2022 18:41 Відповісти
Да как то 300-600 долларов не впечатляют.
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08.04.2022 19:03 Відповісти
7 лямов вам всем...
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08.04.2022 19:22 Відповісти
Лично трупы рассказывали? И по каковскому же курсу фублики пересчитывали? А то баксики на рашостане в некотором роде вне закона.
Да и трупные денежки то только за подтвержденный трупик, и не сразу а в рассрочку. А тысяч 5 ваньюш сгнило в украинской земле да собаками сожрато. А нет тела, нет ̶д̶е̶л̶а̶ бабосиков. Такие дела у лаптей. По этому, они тянут в свои грустные ибеня все, что могут унести, от носков до собачих будок. Ну сообщество конченых ублюдков. Что с них взять. Кроме удобрения для чернозема.
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08.04.2022 19:22 Відповісти
Не дивіться офіційний курс срубля до долара. Це все тільки, як кажуть на бумазі. Реально зараз це 1$ = 300 кацапсячи срублів.
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08.04.2022 19:24 Відповісти
ні , не реально. Реально купити готівковий доляр за кацапський рупь по 130 (більше 20 000 купівля) до 17- ( менше 1000)
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08.04.2022 20:14 Відповісти
Та які там зарплати?! Всі кацапсини на 90% по вуха в кредитах сидять. От скрута та ******************* й заставляє їх йти дохнути за *****
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08.04.2022 19:21 Відповісти
русский, любишь своего фюрера?
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08.04.2022 20:27 Відповісти
--Чудова . а головне -- дотепна акція . яка розкриває " непостежимость могучего . русского характера " плюшкінських потвор ... Щоправда у тому хламі НЕ помітив іще й капців з балабончиками ???
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08.04.2022 19:25 Відповісти
А унитазы и трусы? Без них они не уйдут.
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08.04.2022 19:30 Відповісти
 
 