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комендантська година (178) Одеса (4020) Одеська область (2489)

В Одесі та області - комендантська година з вечора суботи до ранку понеділка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одеса

Виходити з дому не можна з 21:00 суботи, 9 квітня до 06:00 понеділка, 11 квітня.

Про це повідомили в Одеській обласній держадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Комендантську годину запровадили з 21 години 00 хвилин 9 квітня 2022 року до 06 годин 00 хвилин 11 квітня 2022 року.

Таке рішення місцева влада ухвалила після того, яка загарбники нанесли ракетний удар по вокзалу в Краматорську.

"В Одесі 10 квітня 2022 року є загроза ракетного удару", - наголосили в ОДА.

Також читайте: Росія завдала ракетний удар по Одещині з моря - вражено об'єкти інфраструктури

"Звертаюсь з проханням до одеситів та мешканців області з розумінням поставитися до введених обмежень та не порушувати їх. Такі заходи необхідні, в першу чергу, задля Вашої безпеки, що тим самим збереже Ваше життя, бо наслідки можуть бути фатальними", - пояснив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
Трошки немецкого юмора... *)
Звонит сегодня шеф -- за понедельник поговорить -- я ж с отпуска обещался выйти..
С порога: Алекс! Слава Украине! ...мне, аж перемкнуло от неожиданности... -- но ответил достойно: Героям слава!
Украина щас в тренде -- уважуха, шо я не могу -- Смерть москалям!
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08.04.2022 18:18
+4
юмор по- одесски реальность бабахнуло вот только недавно в Одессе а потом завыли сирены вторые сутки кстати такое это нервирует народ в соцсетях пишет что видели типа или ракета или самолет или тарелка НЛО свит шум какой то перед бабахом а потом сирена завыла летело что то низко 100 метров с среднем.. чего только не начитаешься в соцсетях у кого понос у кого запор кому фиолетово кто желает Путину долголетия в Аду... кто его ждет в Одессе есть и такие сказочные маргиналы... короче весело и не очень..
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08.04.2022 18:25
+2
Харьков понимает...
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08.04.2022 18:33
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Трошки немецкого юмора... *)
Звонит сегодня шеф -- за понедельник поговорить -- я ж с отпуска обещался выйти..
С порога: Алекс! Слава Украине! ...мне, аж перемкнуло от неожиданности... -- но ответил достойно: Героям слава!
Украина щас в тренде -- уважуха, шо я не могу -- Смерть москалям!
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08.04.2022 18:18 Відповісти
юмор по- одесски реальность бабахнуло вот только недавно в Одессе а потом завыли сирены вторые сутки кстати такое это нервирует народ в соцсетях пишет что видели типа или ракета или самолет или тарелка НЛО свит шум какой то перед бабахом а потом сирена завыла летело что то низко 100 метров с среднем.. чего только не начитаешься в соцсетях у кого понос у кого запор кому фиолетово кто желает Путину долголетия в Аду... кто его ждет в Одессе есть и такие сказочные маргиналы... короче весело и не очень..
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08.04.2022 18:25 Відповісти
Харьков понимает...
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08.04.2022 18:33 Відповісти
Если с моря херачат, то трудно успеть людей предупредить. Приграничным городам трудно с этим. В Сумаской области тоже частенько тревога уже после взрывов шла, но в основном народ глазастый, даже ночью самолеты и ракеты на подлете видят и власть предупреждают заранее.
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08.04.2022 18:38 Відповісти
Це не з моря, це з Криму.
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08.04.2022 19:47 Відповісти
ну,на поскоте должно было быть слышно,когда они на красноселку летели.а ракета ,выпущенная бастионом перед целью летит на предельно малой высоте,от 2 до 10-15 м
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08.04.2022 18:50 Відповісти
А если ехать из другой области транзитом, проблем не будет?
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08.04.2022 18:52 Відповісти
не будет.на первом же блок посту заякорят до понедельника -и все
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08.04.2022 18:56 Відповісти
Т.е колонна машин будет два дня на трассе стоять?
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08.04.2022 19:01 Відповісти
один день...но две ночи
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08.04.2022 22:38 Відповісти
Вы там... тавой... зря не сидите... ***аните уже по севастополю и округе...
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08.04.2022 19:33 Відповісти
А в Одессе… В Одессе запретили прием металлолома(не повезло металлистам бомжам и алкашам) и объявили долгий комендантский час: 10 апреля всем придется сидеть дома. Не забудьте купить продукты и воду!
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08.04.2022 23:54 Відповісти
 
 