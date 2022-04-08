В Одесі та області - комендантська година з вечора суботи до ранку понеділка

Виходити з дому не можна з 21:00 суботи, 9 квітня до 06:00 понеділка, 11 квітня.

Про це повідомили в Одеській обласній держадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Комендантську годину запровадили з 21 години 00 хвилин 9 квітня 2022 року до 06 годин 00 хвилин 11 квітня 2022 року.

Таке рішення місцева влада ухвалила після того, яка загарбники нанесли ракетний удар по вокзалу в Краматорську.

"В Одесі 10 квітня 2022 року є загроза ракетного удару", - наголосили в ОДА.

Також читайте: Росія завдала ракетний удар по Одещині з моря - вражено об'єкти інфраструктури

"Звертаюсь з проханням до одеситів та мешканців області з розумінням поставитися до введених обмежень та не порушувати їх. Такі заходи необхідні, в першу чергу, задля Вашої безпеки, що тим самим збереже Ваше життя, бо наслідки можуть бути фатальними", - пояснив голова Одеської ОВА Максим Марченко.