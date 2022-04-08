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Новини За кордоном
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війна (56913) Краматорськ (513) Маріуполь (2822) Харків (3918) Буча (498) Макрон Емманюель (1055) воєнні злочини (1573)

Макрон: Ми думаємо про жертв Краматорська, Бучі, Маріуполя, Харкова. Підтримуватимемо розслідування, щоб перемогла справедливість

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

макрон

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що ЄС підтримуватиме розслідування злочинів в Україні, зокрема у Краматорську, Бучі, Маріуполі, Харкові, щоб перемогла справедливість.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українські мирні жителі біжать, щоб уникнути гіршого. Їх зброя? Коляски, м'які іграшки, багаж. Сьогодні вранці на вокзалі в Краматорську сім'ї, які планували їхати, зазнали жаху. Десятки загиблих, сотні поранених. Огидно. Ми думаємо про жертв Краматорська, Бучі, Маріуполя, Харкова: скрізь в Україні ми підтримуватимемо розслідування, щоб перемогла справедливість. Ми думаємо про сім'ї, які продовжують тікати, ми вітаємо їх у нашому Союзі, у нашому Союзі миру", - зазначив Макрон.

Він додав, що в ЄС ухвалюють нові санкції проти РФ і продовжують підтримувати Україну у гуманітарному, військовому та фінансовому плані.

Дивіться: Закривавлена дитяча іграшка з атакованого російською "Точкою" вокзалу в Краматорську. ФОТО ДНЯ

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
Що б ви не робили, імпотенти- виходить як з Боїнгом.
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08.04.2022 18:17
+15
Макрон , а чего не приехал с Урсуллой? И Меркель не приехала . Боится шо морду набьют подельнице *****
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08.04.2022 18:18
+11
Так переживає, аж круасани не лізуть.
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08.04.2022 18:20
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Що б ви не робили, імпотенти- виходить як з Боїнгом.
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08.04.2022 18:17 Відповісти
Мікрон глибоко помиляється, бо думають ті,у кого є чим. У нього і йому подібних в тому місці, де у людей мозок - кредитна картка і номер рахунку.
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08.04.2022 18:28 Відповісти
Не вистачає фотосесії як він думає.
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08.04.2022 18:18 Відповісти
Мусью Макрон вважає пуцина жертвою Бучі? 😲
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08.04.2022 18:18 Відповісти
Макрон , а чего не приехал с Урсуллой? И Меркель не приехала . Боится шо морду набьют подельнице *****
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08.04.2022 18:18 Відповісти
До суду спочатку треба нейтралізувати і затримати злочинця. А цим якраз ніхто займатися не хоче, крім України.
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08.04.2022 18:19 Відповісти
Так переживає, аж круасани не лізуть.
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08.04.2022 18:20 Відповісти
замість усіх тих санкцій-потрібно уїбаті по рашці разів 300 томагавками та іншими приблудами: тільки тоді вони зможуть зрозуміти що НЕМОЖНА бомбити людей та нападати на інщі країни!!!
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08.04.2022 18:20 Відповісти
Ну що ви? В них теж деХвіцит памперсів, а знаєте як часто вони їх разом зі столтенбургом зміюють? А це в європі дорого, дешевше непокоїтися, і просто по шакалячі бздіти.
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08.04.2022 18:33 Відповісти
Зброю давай,ракети..
Думати будеш як Ліон мацкалі обстріляють..
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08.04.2022 18:20 Відповісти
а что именно ты о них думаешь извращенец микрон? И какая твоя роль будет в расследовании? роль адвоката дьявола?
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08.04.2022 18:21 Відповісти
Ну так, він же в пуклероїда на ставці сидить, і постійно премію випрошує. така сама путлерівська підстилка, як і меркельша....
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08.04.2022 18:24 Відповісти
надо было ******* меркельшу туда привести и хайлом ее ткнуть в кровь....
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08.04.2022 18:26 Відповісти
От тільки від думок ніхто не воскресне
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08.04.2022 18:27 Відповісти
Аби думати (скільки ж можна думати?!) - є голова, аби діяти - потрібні руки та конкретніі дії.
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08.04.2022 18:32 Відповісти
Думают -- сидя на унитазе . Что конкретно Франция сделала, кроме
постоянных телефонных звонков в Москву.
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08.04.2022 18:38 Відповісти
Ой ...
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08.04.2022 18:42 Відповісти
Кожен день ***** докладає, як він сумує за ним, а йому хохли перешкоджають
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08.04.2022 18:47 Відповісти
Каким фером она попедит, эта справедливость? Языком твоим шершавым по вялой заднице властелина галактики?
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08.04.2022 18:47 Відповісти
Лучше бы прекратил торговые отношения с паРашей !!!
Франция одна из трёх стран, которая торгует со страной агрессором и террористом , аж гай шумит…
Спонсирует мордор , чтоб орки украинцев убивали ..
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08.04.2022 18:51 Відповісти
Макрон, назови, що - "путін******" злочинець - тоді повірю в твою щирість
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08.04.2022 18:54 Відповісти
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08.04.2022 18:57 Відповісти
Макрон реальный придурок. Не зря Израиль увел у них корабли в свое время, так как французы традиционно поддерживали террористоов

45 лет назад, в 1969 году, израильские спецслужбы наказали Францию, угнав под Рождество ракетные катера из Шербура. Франция согласилась построить для Израиля ракетные катера типа Саар, но из-за арабо-израильского конфликта полностью заморозила франко-израильское военное сотрудничество. В ответ Моссад организовал операцию «Ноев ковчег» по угону нескольких ракетных катеров, уже оплаченных Израилем.
https://topwar.ru/63285-kak-izrail-nakazal-franciyu.html
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08.04.2022 18:59 Відповісти
іди на хер великий думальщик.просто іди на хер і подумай чого тебе туди послали
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08.04.2022 19:02 Відповісти
Не було в Донецьку ніяких жертв, поки туди твоя раша не прийшла...
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08.04.2022 19:24 Відповісти
Еммануелька думає як ще разок соснути *****, а не про українців. Курвочка продажна
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08.04.2022 19:25 Відповісти
где оружие Макрон? Думает он. Позвони пойди еще путину
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08.04.2022 19:39 Відповісти
макрон ето путиское *****
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08.04.2022 19:42 Відповісти
Что=то от макрона не слышали, КТО поджег Нотр-Дам
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08.04.2022 20:25 Відповісти
Плюнул бы ему в морду, с удовольствием, но с ещё большим меркельше, а этого тогда послал бы за кацапским караблем..
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08.04.2022 22:33 Відповісти
"Ключову роль у звірствах відіграли співробітники російських найманих військ, таких як ПВК Вагнера. Очевидці повідомляли, що на початку окупації в Бучі перебували "молоді солдати". Коли їх замінили інші сили - напади на мирних жителів вийшли з-під контролю. Такі події, як у Бучі, мабуть, відбувалися і в інших місцях. Є факти злочинів на околицях обложеного міста Маріуполя на півдні України, яке було зруйноване російськими бомбардуваннями", - йдеться у публікації Der Spiegel.
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09.04.2022 07:25 Відповісти
 
 