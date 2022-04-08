Рада ЄС на рівні глав МЗС 11 квітня обговорить допомогу Україні та подальші санкції проти РФ

Першим пунктом порядку денного Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі 11 квітня буде ситуація навколо України, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель доповість про свою поїздку до Києва з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З цього питання рада зосередиться на чотирьох аспектах діяльності. По-перше, допомога Україні. Союз уже надав значну допомогу Україні у плані політичному, фінансовому, матеріальному, гуманітарному, й ми продовжимо підтримувати Україну всіма можливими способами", - повідомила високопоставлена європейська чиновниця, ознайомлюючи у п'ятницю на умовах анонімності представників преси із програмою Ради ЄС на рівні глав МЗС.

По-друге, санкції ЄС проти Росії. Вона відзначила ухвалення п'ятого пакету обмежувальних заходів, які розцінила як "безпрецедентні та дуже жорсткі". "Ми готові швидко йти далі", – додала вона. Дискусію на цю тему буде продовжено.

По-третє, ЄС не має наміру послаблювати своїх багатосторонніх дипломатичних зусиль. За словами представниці ЄС, одним із результатів цієї діяльності є голосування в ООН за призупинення роботи Росії в Раді з прав людини. "Союз і його члени продовжать обговорювати з партнерами у всьому світі необхідність того, щоб у цьому питанні всі були на правильному боці історії", - сказала вона.

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Зрештою, міністри закордонних справ Євросоюзу обговорять стратегічну комунікацію ЄС та боротьбу проти дезінформації. Однією з цілей цієї роботи є те, щоб "Україна залишалася пріоритетом порядку денного світової політики", підсумувала співрозмовниця ЗМІ.