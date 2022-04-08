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Білорусь (5972) блокада (617) кордон (3136) Польща (5195)

Активісти блокують фури на польсько-білоруському кордоні, черга - на десятки кілометрів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блокада

Українські та польські активісти другу добу поспіль блокують рух російських та білоруських вантажівок на польсько-білоруському кордоні через пункт пропуску Кукурикі-Козловичі, вимагаючи фактичного припинення наземної торгівлі між ЄС та Росією.

Про це у Фейсбуці повідомила українська активістка, лідерка варшавського Євромайдану Наталка Панченко, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також: "Тисячі фур везуть товар в Росію. Черга 50 кілометрів", - активісти продовжують блокування вантажівок на в'їзді з Польщі в Білорусь. ВIДЕО

"За минулу добу жодна фура, яка їде в Росію, не перетнула кордон. У сторону Росії нічого не їде", - наголосила Панченко.

Вона закликала українців, які перебувають у Польщі, аби вони приїхали на кордон, щоб підсилити і замінити тих, хто вже там перебуває тривалий час.

Активістка зазначила, що зараз потрібно усім разом заблокувати товарообіг з Росією.

"Ми можемо це зробити, адже робимо це вже втретє і робимо це успішно. Головне, щоб були небайдужі люди. Якщо ми виходимо на дорогу і тримаємо собою фури, то вони нікуди не їдуть", - підкреслила Панченко.

Вона додала, що на польсько-білоруському кордоні має бути багато людей, поки ЄС офіційно не прийме рішення про блокування наземної торгівлі з РФ.

Український активіст, журналіст Євген Клімакін зазначив у Фейсбуці, що черга з вантажівок з РФ, Білорусі та інших країн розтягнулася на десятки кілометрів.

Він підкреслив, що в результаті затвердження Євросоюзом п'ятого пакету санкцій проти РФ російські вантажівки незабаром зникнуть з кордону.

Клімакін поінформував, що на польсько-білоруському кордоні у п’ятницю буде відправлено богослужіння за померлих українців від рук російських окупантів.

Як повідомлялося, українські активісти вже втретє поспіль упродовж місяця блокують рух російських та білоруських вантажівок на польсько-білоруському кордоні. Вони також блокували рух вантажівок на польсько-німецькому кордоні.
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Топ коментарі
+12
Прямо зараз з польско-білоруського кордону: «Тисячі фур везуть товар до росії. Ми вже заблокували. Ми вже стоїмо», - активістка Наталка Панченко.
https://twitter.com/nakipeloua/status/1511990953510412292
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08.04.2022 18:57
+8
Звал русский мир и был застрелен: в Буче убили экс-нардепа, поклонника путина

В Буче оккупанты убили бизнесмена, бывшего народного депутата и кандидата в президенты 2004 года Александра Ржавского. Он никогда не скрывал своих пророссийских взглядов и рассказывал о "гуманности россиян" еще в середине февраля.

Его рашисты застрелили в собственном доме. Об этом сообщил главный редактор "Фактов" Александр Швец, передает Горсовет.

Ржавский отрицал вероятность вторжения РФ в Украину и еще в середине февраля заявлял, что россияне - гуманный народ, что они "не вели себя как фашисты в аннексированном Крыму" - а, следовательно, не нападут на Украину и уж тем более не будут зверствовать в отношении мирного населения.

А потом россияне пришли в Бучу, где Ржавский жил.

Когда в Бучу вошли войска агрессора и оккупанты поселились в его обширном поместье, Ржавский пытался найти с ними общий язык. Но однажды возмутился их поведением и отказался наливать водку. Был тут же безжалостно застрелен. В своем же доме. На глазах у людей. Московские "братья" показали ему свое истинное лицо. Чтобы уже даже не сомневался, - написал Швец.
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08.04.2022 19:10
+6
Молодці ! Респект !
В Польщі зараз близько 2 млн. українців , допомагайте блокаді .. хоч чимось допомагайте Україні..., а не грійте там сраки, спостирігаючи з диванів "хто кого" !
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08.04.2022 19:52
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Прямо зараз з польско-білоруського кордону: «Тисячі фур везуть товар до росії. Ми вже заблокували. Ми вже стоїмо», - активістка Наталка Панченко.
https://twitter.com/nakipeloua/status/1511990953510412292
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08.04.2022 18:57 Відповісти
Молодці ! Респект !
В Польщі зараз близько 2 млн. українців , допомагайте блокаді .. хоч чимось допомагайте Україні..., а не грійте там сраки, спостирігаючи з диванів "хто кого" !
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08.04.2022 19:52 Відповісти
Звал русский мир и был застрелен: в Буче убили экс-нардепа, поклонника путина

В Буче оккупанты убили бизнесмена, бывшего народного депутата и кандидата в президенты 2004 года Александра Ржавского. Он никогда не скрывал своих пророссийских взглядов и рассказывал о "гуманности россиян" еще в середине февраля.

Его рашисты застрелили в собственном доме. Об этом сообщил главный редактор "Фактов" Александр Швец, передает Горсовет.

Ржавский отрицал вероятность вторжения РФ в Украину и еще в середине февраля заявлял, что россияне - гуманный народ, что они "не вели себя как фашисты в аннексированном Крыму" - а, следовательно, не нападут на Украину и уж тем более не будут зверствовать в отношении мирного населения.

А потом россияне пришли в Бучу, где Ржавский жил.

Когда в Бучу вошли войска агрессора и оккупанты поселились в его обширном поместье, Ржавский пытался найти с ними общий язык. Но однажды возмутился их поведением и отказался наливать водку. Был тут же безжалостно застрелен. В своем же доме. На глазах у людей. Московские "братья" показали ему свое истинное лицо. Чтобы уже даже не сомневался, - написал Швец.
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08.04.2022 19:10 Відповісти
Karmoi shutki ploxi...
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08.04.2022 19:48 Відповісти
Як другу добу? Ще ,2-3 тижні назад писали, що почали блокувати
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08.04.2022 19:32 Відповісти
Після кілька днів блокування поліція розблокувала проїзд для кацапських фур.
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08.04.2022 21:15 Відповісти
треба першу та останню мошини
з Джавелину оприходувати
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08.04.2022 19:43 Відповісти
джавелін шкода, там і Бандерсмузі вистачить, однієї, або дві на одну машину, а можна і просто колеса пробити.
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08.04.2022 19:53 Відповісти
як варіант можна їх перенаправити через Україну
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08.04.2022 19:51 Відповісти
На справді, без мовчазного погодження польської влади цього б не сталося.
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08.04.2022 20:54 Відповісти
Поляки якраз піднімали це питання, але там на рівні ЄС треба приймати рішення про блокування.
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08.04.2022 21:18 Відповісти
Рішення не прийнято, але свинособаки заблоковані. Отже - все залежить лише від бажання.
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08.04.2022 23:06 Відповісти
Треба надіятись, що таки офіційно заблокують.
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08.04.2022 23:10 Відповісти
 
 