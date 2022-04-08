Активісти блокують фури на польсько-білоруському кордоні, черга - на десятки кілометрів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські та польські активісти другу добу поспіль блокують рух російських та білоруських вантажівок на польсько-білоруському кордоні через пункт пропуску Кукурикі-Козловичі, вимагаючи фактичного припинення наземної торгівлі між ЄС та Росією.
Про це у Фейсбуці повідомила українська активістка, лідерка варшавського Євромайдану Наталка Панченко, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу жодна фура, яка їде в Росію, не перетнула кордон. У сторону Росії нічого не їде", - наголосила Панченко.
Вона закликала українців, які перебувають у Польщі, аби вони приїхали на кордон, щоб підсилити і замінити тих, хто вже там перебуває тривалий час.
Активістка зазначила, що зараз потрібно усім разом заблокувати товарообіг з Росією.
"Ми можемо це зробити, адже робимо це вже втретє і робимо це успішно. Головне, щоб були небайдужі люди. Якщо ми виходимо на дорогу і тримаємо собою фури, то вони нікуди не їдуть", - підкреслила Панченко.
Вона додала, що на польсько-білоруському кордоні має бути багато людей, поки ЄС офіційно не прийме рішення про блокування наземної торгівлі з РФ.
Український активіст, журналіст Євген Клімакін зазначив у Фейсбуці, що черга з вантажівок з РФ, Білорусі та інших країн розтягнулася на десятки кілометрів.
Він підкреслив, що в результаті затвердження Євросоюзом п'ятого пакету санкцій проти РФ російські вантажівки незабаром зникнуть з кордону.
Клімакін поінформував, що на польсько-білоруському кордоні у п’ятницю буде відправлено богослужіння за померлих українців від рук російських окупантів.
Як повідомлялося, українські активісти вже втретє поспіль упродовж місяця блокують рух російських та білоруських вантажівок на польсько-білоруському кордоні. Вони також блокували рух вантажівок на польсько-німецькому кордоні.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/nakipeloua/status/1511990953510412292
В Польщі зараз близько 2 млн. українців , допомагайте блокаді .. хоч чимось допомагайте Україні..., а не грійте там сраки, спостирігаючи з диванів "хто кого" !
В Буче оккупанты убили бизнесмена, бывшего народного депутата и кандидата в президенты 2004 года Александра Ржавского. Он никогда не скрывал своих пророссийских взглядов и рассказывал о "гуманности россиян" еще в середине февраля.
Его рашисты застрелили в собственном доме. Об этом сообщил главный редактор "Фактов" Александр Швец, передает Горсовет.
Ржавский отрицал вероятность вторжения РФ в Украину и еще в середине февраля заявлял, что россияне - гуманный народ, что они "не вели себя как фашисты в аннексированном Крыму" - а, следовательно, не нападут на Украину и уж тем более не будут зверствовать в отношении мирного населения.
А потом россияне пришли в Бучу, где Ржавский жил.
Когда в Бучу вошли войска агрессора и оккупанты поселились в его обширном поместье, Ржавский пытался найти с ними общий язык. Но однажды возмутился их поведением и отказался наливать водку. Был тут же безжалостно застрелен. В своем же доме. На глазах у людей. Московские "братья" показали ему свое истинное лицо. Чтобы уже даже не сомневался, - написал Швец.
з Джавелину оприходувати