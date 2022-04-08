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Сподіваємось, що у червні Україна отримає статус кандидата на членство в ЄС, - Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

евросоюз

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина висловила сподівання, що у червні 2022 року на саміті лідерів Європейського Союзу Україна набуде статусу кандидата на членство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми сподіваємося, що у червні цього року на саміті лідерів Європейського Союзу Україна набуде статусу кандидата на членство, і цей процес відкриє для нас нові політичні горизонти, але насамперед – фінансові горизонти", - зазначила вона.

За словам Стефанішиної, Європейська комісія підтверджує, що велику частину роботи, яку країни проходять роками, Україна вже зробила.

За словами віцепремє'рки, статус кандидата дає можливість Україні акумулювати великі кошти на відновлення та розвиток країни.

Читайте: Єврокомісія планує підготувати висновок щодо членства України в ЄС цього літа

Автор: Богдан Гуньковський
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Ну хоч так, а не як з НАТО...
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08.04.2022 19:08 Відповісти
За словам Стефанішиної, Європейська комісія підтверджує, що велику частину роботи, яку країни проходять роками, Україна вже зробила. Джерело: https://censor.net/ua/n3332532
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08.04.2022 19:09 Відповісти
Нам зараз важливіше - weapons, equipment, ammo supplies.
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08.04.2022 19:09 Відповісти
с камуняцким коллаборационистким правительством нас никогда не возьмут в НАТО и ЕС. я надеюсь до краматорсков уже дошло, как голосовать на выборах? если, конечно, они еще когда-нибудь будут.
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08.04.2022 19:13 Відповісти
ЄС то марне. Україні краще б було запросити приєднатись до Сполучених Штатів або Британії. У них є території які офіційно називаються "протекторатами". Вони знаходяться за тисячу міль від столиць. Неофіційно, це штати з обмеженими повноваженнями (не мають права голосу в Конгрессі ). Вони потрапили в стан протекторату через війни і захоплення. Тому найпростіший спосіб стати протекторатом, це проголосити війну США або Британії, і капіталювати.
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08.04.2022 19:18 Відповісти
Яке паскудне слово - членство...
Доки ті "члени ЄС" спостерігають, висловлюють занепокоєнність - Україна нищить рашистів та втрачає своїх людей.
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08.04.2022 21:16 Відповісти
 
 